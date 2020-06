Wie Nidwaldner Indianer zu Christen machten Das Winkelriedhaus erzählt das Abenteuer von Nidwaldner Missionaren – im Auftrag des Klosters Engelberg. Romano Cuonz 17.06.2020, 05.00 Uhr

Historikerin Karin Schleifer zeigt die Geschichte von Nidwaldner Mönchen in Amerika. Bild: Romano Cuonz (Stans, 15. Juni 2020)

Wir stehen im Nidwaldner Museum Winkelriedhaus vor einer riesigen Amerikakarte. Davor die Nidwaldner Historikerin und Kuratorin Karin Schleifer. Sie weist auf ein Bild hin und erzählt: «1873 fasste der aus Ennetmoos stammende Engelberger Abt Anselm Villiger den kühnen Entschluss, im fernen Amerika ein Tochterkloster zu gründen.» Schleifer zeigt auch Briefe, Dokumente, Insignien und Fotos. Und zu allem gibt es abenteuerlich spannende Geschichten. «Abenteuer Amerika» lautet der Titel der von ihr gestalteten Ausstellung über Nidwaldner Pioniergeist im Dienst des Klosters Engelberg.

Abt Anselm Villiger hatte seinerzeit gute Gründe, in Amerika Fuss zu fassen. Die antikatholische Stimmung und Paragrafen in der Bundesverfassung von 1874 liessen den Engelberger Abt um den Fortbestand seines Klosters bangen. In der Neuen Welt waren Geistliche noch gefragt. Dort wollte er dem Konvent für alle Fälle ein Refugium sichern. Vorerst wurden zwei Patres nach Amerika entsandt: Adelhelm Odermatt (1844–1920), der genau wie der Abt aus Ennetmoos stammte, und Pater Frowin Conrad (1833–1923). Sie sollten in Conception (Missouri) ein Kloster gründen. Man errichtete in Conception ein Seminar, betreute weit verstreute Pfarreien und engagierte sich in der Indianermission. Später wurde der erfolgreich wie bedachtsam agierende Pater Frowin zum ersten Abt ernannt. Bereits 1874 reisten Schwestern des Klosters Maria-Rickenbach nach Amerika. Sie unterrichteten in Pfarreischulen Kinder, führten den Mönchen den Haushalt und engagierten sich in der Krankenpflege.

Spannungen zwischen zwei Mönchen

Der Nidwaldner Adelhelm Odermatt war – mehr als Abt Frowin – ein Pionier, Anreisser und Macher. Wenn er ein Anliegen vertrat, konnte er feurig und charismatisch predigen. Vor allem aber liebte er seine Freiheit. Abt Frowins strenges Regime schätzte er nicht. Schliesslich rang er dem Abt die Erlaubnis ab, ein eigenes Kloster gründen zu dürfen. So entstand im Bundesstaat Oregon 1882 das zweite Engelberger Tochterkloster. Pater Adelhelm nannte es Mount Angel.

Die junge Gemeinschaft war aber zerstritten, und es entstand ein riesiger Schuldenberg wegen ungedeckter Baukosten. Der Abt von Engelberg war sehr besorgt. 1892 brannten die unter grossen Opfern errichteten Gebäude auch noch nieder. Für den Wiederaufbau begab sich Pater Adelhelm auf jahrelange Bettelreisen bis nach New York und auch zurück in die Heimat. Abt Anselm blieb seinem Schützling, der in Amerika mit Herzblut, Gottvertrauen und Energie wirkte, gewogen. Dieser leutselige Mönch war und blieb bei der Bevölkerung sehr beliebt. Doch Abt von Mount Angel wurde er nie. Karin Schleifer zeigt auf eine Fotografie. «Vier Jahre vor seinem Tod ernannte man ihn doch noch zum Titularabt. Dies hat er bei einem Besuch in der Heimat mit diesem Bild festgehalten», sagt sie schmunzelnd.

Indianer zum Seelenheil bekehrt

Die Schwestern von Maria Ricken­bach wurden im Verlauf der Jahre immer wichtiger. Mutter Priorin Schwester M. Gertrud Leupi (1825-1904) verliess 1879 die Heimat. Sie wollte mit 55 Jahren in Amerika noch einmal etwas Neues anpacken. In Maryville gründete sie ein eigenes Kloster. Ein Jahr darauf rief sie der als «Apostel der Sioux» bekannte Bischof Martin Marty ins Indianerland Dakota Territory. Leupi bezog dort mit ihrer Schwesterngemeinschaft ein neues Kloster. Karin Schleifer sagt:

«Den Missionseifer der Nidwaldner Ordensleute schaut man heute anders an als damals.»

Die der Büffeljagd und ihrer Jagdgründe beraubten Ureinwohner standen unter grossem Druck der US-Regierung. Auch wenn die «Seelenrettung für arme Heiden» gut gemeint war: Letztlich diente sie doch einer zwangsweisen Assimilierung und Eingliederung in die weisse christliche Gesellschaft.

Abt Christian überzeugte sich persönlich

Die Ausstellung im Winkelriedhaus beschränkt sich auf die Jahre 1870 bis 1910. In dieser Zeit wurden sechs Klöster und zwei Missionsstationen gegründet. In neuerer Zeit kamen noch weitere dazu. Viele Gemeinschaften existieren heute noch. Der Kontakt zur Heimat blieb stets erhalten. So etwa liess der berühmte Sakralkünstler Melchior Paul von Deschwanden Auswanderern manches Werk oder Skizzen für Kirchenfenster zukommen. Kürzlich hat auch der heutige Abt Christian von Engelberg die Niederlassung Mount Angel besucht. Was er gesehen habe, habe ihn erfreut, sagt Karin Schleifer. Liturgie und Klosterleben würden dort noch wie in Engelberg gelebt, wenn auch von einer multikulturellen Gemeinschaft mit mehr jüngeren Leuten.

«Abenteuer Amerika – Nidwaldner Pioniergeist im Dienste des Klosters Engelberg» im Nidwaldner Museum Winkelriedhaus, noch bis zum 3. Januar 2021. Am Museumstag vom 21. Juni freier Eintritt. Kurzer Filmbeitrag auf Art TV: www.arttv.ch