Wiesenberg Traktor überschlägt sich bei Holzarbeiten – 39-jähriger Mann schwer verletzt Am Samstag kam es im Wald in Wiesenberg zu einem Arbeitsunfall. Eine Person wurde schwer verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital überführt werden. 25.09.2022, 16.46 Uhr

Der Traktor kippte bei den Arbeiten auf die Seite. Bild: PD

Beim Versuch, einen gefällten Baumstamm mittels Seilwinde hochzuziehen, kippte am Samstagmittag im Gebiet Langboden in Wiesenberg ein Traktor aus bisher ungeklärten Gründen auf die rechte Seite, schreibt die Kantonspolizei Nidwalden in einer Medienmitteilung. Der 39-jährige Mann aus dem Kanton Nidwalden, welcher die Seilwinde bediente, sei dabei am Kopf schwer verletzt worden.