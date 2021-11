Nidwaldens grösster Konkursfall aller Zeiten läuft

Wirtschaftskriminalität Nidwaldens wohl grösster Konkursfall aller Zeiten läuft – und kaum jemand nimmt Notiz davon Sage und schreibe 168 Millionen Franken beträgt die Summe im Konkursfall der ehemaligen Buochser SBC Group. Die Goldhandelsfirma ist gelöscht, der Inhaber verschwunden. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 14.11.2021, 05.00 Uhr

Es ist eine völlig unscheinbare Meldung, die kürzlich im Nidwaldner Amtsblatt erschienen ist. Unter dem Titel «SBC Group in Liquidation» heisst es: «Mit Entscheid des Kantonsgerichts Nidwalden vom

29. September 2021 wurde das Konkursverfahren geschlossen. Die Gesellschaft wird von Amtes wegen gelöscht.» Dabei steckt dahinter der grösste Konkursfall, den Nidwalden wohl je erlebt hat, und der wohl auch einer der grössten Fälle der Schweiz sein dürfte.

Ohne dass die Öffentlichkeit bislang Notiz nimmt, geht es dabei um eine gigantische Schadenssumme von 168 Millionen Franken. Im Mittelpunkt steht die SBC Group, oder Swiss Bullion Company, die in Buochs ansässig war. Die Firma war im Goldhandel tätig. Gegründet 2010 und geführt von Dario Littera, der laut eigenen Angaben einen italienischen Pass hat, sich selbst aber als Weltenbürger sah. Wie der Inhaber und CEO der SBC Group 2017 gegenüber unserer Zeitung in einem Interview sagte, sei er bis ins 40. Lebensjahr sage und schreibe 92-mal umgezogen.

Inhaber und CEO Dario Littera in den Räumlichkeiten der Swiss Bullion Company in Buochs im August 2017. Bild: Corinne Glanzmann (Buochs, 22. August 2017)

Und wie er damals auch erklärte, habe er im Goldhandel nur wenige Freunde. Nun dürfte er auch in der übrigen Wirtschaftswelt seine Freunde verloren haben. Littera ist nämlich unauffindbar, und mit ihm eben auch die 168 Millionen Franken der SBC Group. Im Oktober 2019 verhängte das Kantonsgericht Nidwalden den Konkurs über die Firma. Im März 2020 habe die Staatsanwaltschaft Nidwalden ein Strafverfahren gegen den Ex-Chef der Firma eröffnet, bestätigte die Staatsanwaltschaft im Oktober 2020 auf Anfrage. Der Nidwaldner Oberstaatsanwalt André Wolf sagte, dies sei aufgrund einer Strafanzeige geschehen. Das Verfahren laufe wegen des Verdachts auf Misswirtschaft und Urkundenfälschung.

Wohl vor allem ausländische Anleger betroffen

Zum laufenden Verfahren will die Staatsanwaltschaft im Moment nichts weiteres sagen, auch wenn man dort verstehe, dass ein grosses öffentliches Interesse an diesem Konkursfall besteht. Immerhin bestätigt Alex Geiger, der zuständige Staatsanwalt für Wirtschaftsdelikte, die Schadensumme von 168 Millionen Franken. Gemäss Recherchen unserer Zeitung ist es in solchen Fällen üblich, dass gegen den Verantwortlichen – in diesem Fall Dario Littera (für den natürlich die Unschuldsvermutung gilt) – ein internationaler Haftbefehl beantragt wird.

Voraussetzung für eine Anklage, beispielsweise wegen Betrug, Misswirtschaft oder Veruntreuung, ist eine persönliche Einvernahme durch die Staatsanwaltschaft. Kann sie diese wegen Abwesenheit der Person nicht vornehmen, bleibt es bei der Fahndung – und es droht nach 15 Jahren die Verjährung. Immerhin sagt die Staatsanwaltschaft, dass es sich nicht etwa um Nidwaldner Anleger handeln würde, die hier wohl grosse Verluste erleiden würden, sondern vor allem um ausländische.

Einen Drittel der Arbeitszeit in Mali

Im Interview erklärte Dario Littera 2017, dass zur SBC, die weltweit rund 180 Personen beschäftige, neben Niederlassungen in Hongkong, Dubai und Südafrika auch zwei Raffinerien in Italien und in Mali gehörten. Geschäftszahlen gab er aber keine bekannt. Offiziell ist bis jetzt unbekannt, wo sich der 55-jährige Littera aufhält. Gut möglich aber, dass er im afrikanischen Mali sein könnte. Er sei rund einen Drittel seiner Arbeitszeit in Afrika, sagte er damals. Mali ist jedoch ein Staat, von dem sich die Schweizer Behörden juristisch wohl nur beschränkte Unterstützung erhoffen können.

Dario Littera, Inhaber und CEO der SBC Group in Mali, Afrika. Das Bild stellte er unserer Zeitung 2017 zur Verfügung. Bild: PD

In Buochs arbeiteten 2017 fünf Personen und führten den weltweiten Handel der Gesellschaft oder kontrollierten online das tägliche Geschäft der beteiligten Firmen. «Hier finden wir auch die nötige Diskretion, wir können von hier aus handeln und planen», so Littera damals. Heute erscheint seine Aussage in einem anderen Licht.