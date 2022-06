Erfolgreiche Wintersaison für die Skilift-Genossenschaft Wirzweli

Wirzweli Die kühnsten Erwartungen übertroffen: Rettung des Skilifts Eggwald ist eine Erfolgsgeschichte Der Auftakt in die neue Ära des Skilifts Eggwald unter Federführung der Skilift-Genossenschaft Wirzweli war mit 55 Betriebstagen und einer guten Bilanz fulminant. Franz Niederberger Jetzt kommentieren 27.06.2022, 14.30 Uhr

Der Eggwald-Skilift auf Wirzweli. Bild: PD

Rundum zufriedene Gesichter waren zu sehen an der dritten Generalversammlung der Skilift-Genossenschaft Wirzweli (SGW), zu der Verwaltungsratspräsident Adolf Durrer die Genossenschafterinnen und Genossenschafter in die Mehrzweckhalle Dallenwil geladen hatte. Die ungeduldig erwartete erste Wintersaison hat nämlich die kühnsten Erwartungen übertroffen. Nachdem alle Vertragsformalitäten zwischen der SGW, der Luftseilbahn Dallenwil Wirzweli AG und der Uertekorporation Dallenwil im Herbst erledigt waren, konnte es losgehen. Viele verschiedene glückliche Umstände und Gründe – Ruth Etienne Klemm, Verwaltungsratsvizepräsidentin, erwähnte im Geschäftsbericht 2021/22 einige dieser Gründe – führten zu diesem Erfolg: einerseits die tollen Witterungsbedingungen Anfang Saison, die absolut perfekten Pistenverhältnisse, die gute Gesamtvorbereitung sowie die hoch motivierte Crew.

Verwaltungsratspräsident Adolf Durrer an der Versammlung. Bild: Franz Niederberger (Dallenwil, 25. Juni 2022)

55 Betriebstage waren aber dennoch überraschend und unerwartet, weil wegen des Tauwetters in den Weihnachtsferien der Betrieb mehrere Tage unterbrochen werden musste. Doch insgesamt wurden die Skiliftanlagen – der Skilift Eggwald und der Kinder-Schlepplift – während vieler Skischultage mit Skikursen und Skitagen der Dallenwiler Schulen bis weit in den März mit Begeisterung genutzt. Die Zufriedenheit der Gäste kam über viele gute und lobende Rückmeldungen zum Ausdruck. Als Volltreffer erwies sich auch der Kiosk mit seinem idealen Angebot.

Viele kleine Mosaiksteinchen trugen zum Erfolg bei

«Aller Anfang ist schwer», das hat auch die SGW erfahren. Schon vor dem Beginn der ersten Skisaison musste viel Arbeit und Organisation erledigt werden, wie Betriebsleiter Hans-Peter Huber ausführte; so etwa in Bezug auf den Pistenbully oder eine funktionstüchtige Skiliftinfrastruktur. Es wurde ganz deutlich: Viele kleine Mosaiksteinchen haben letztlich zu dieser einzigartigen Erfolgsgeschichte beigetragen. Fröhliche Kindergesichter, zufriedene Gäste, die tolle Stimmung am Lift sowie gemütliches Beisammensein bei den Treffen mit den 37 Frondienstlerinnen und Frondienstlern entschädigten für die Mühe und den grossen Aufwand. Deren Einsatz wurde besonders hervorgehoben, denn sie sorgten mit rund 1899 Einsatzstunden nicht nur für einen reibungslosen Betrieb, sondern verzichteten auch auf die für sie vorgesehenen Entschädigungen in Höhe von über 15'000 Franken.

Nach der Saison ist vor der Saison, weshalb einerseits ein spezielles Augenmerk auf der Beschaffung von Ersatzteilen für den in die Jahre gekommenen Skilift liegt – viele der anstehenden Probleme konnten jedoch bereits mit «internem» beziehungsweise selbst angeeignetem Know-how gelöst werden – und andererseits auf Neuerungen für den Winter 22/23 wie eine Transportmöglichkeit von der Luftseilbahn Dallenwil-Wirzweli zum Skilift Eggwald.

Niederberger und Huber bilden neu eine Co-Betriebsleitung

Betriebswirtschaftlich schaut die SGW auf einen erfreulichen finanziellen Abschluss mit den entsprechenden Abschreibungen und Rückstellungen zurück. Die Rücktritte von Hans-Peter Huber und Jörg Gilg aus dem Verwaltungsrat konnten mit Isabella Niederberger, Wiesenberg, und Remo Liem, Dallenwil, kompensiert werden. Niederberger und Huber werden neu zusammen eine Co-Betriebsleitung bilden. Für eine weitere Amtsdauer erhielten die Revisoren Klaus Niederberger und Christoph Blättler die Bestätigung. Einstimmig wurden auch der Geschäftsbericht und die Betriebsrechnung genehmigt, ebenso der Antrag der Verwaltung, die Finanzkompetenz auf 10'000 Franken festzulegen. Damit erhält die Verwaltung mehr Spielraum für Ersatzteilbeschaffungen oder notwendige grössere Unterhaltsmassnahmen.

Neu im Verwaltungsrat ist Isabella Niederberger (links), hier im Gespräch mit der bisherigen Verwaltungsrätin Anna-Patrizia Klemm. Bild: Franz Niederberger (Dallenwil, 25. Juni 2022)

Geehrt und beschenkt wurden einerseits die beiden scheidenden Verwaltungsmitglieder Hans-Peter Huber und Jörg Gilg, aber auch die verbleibenden und neuen Mitglieder der Verwaltung. Adolf Durrer dankte ihnen allen für ihre geleisteten Dienste und lud sie abschliessend zum gesponserten Abendessen ein. Ein herzlicher Dank ging auch an alle Helfenden, an die LDW, die Uertekorporation Dallenwil und den Tourismusverein.

