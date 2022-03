Wirzweli Perfekte Schneeverhältnisse in der ersten Saison: Traumstart für die Skilift-Genossenschaft Nachdem die ganze Saison schon über allen Erwartungen lag, sind die Verhältnisse auch jetzt noch perfekt. Der Winterbetrieb des Skilifts Eggwald kann sogar noch um einige Tage verlängert werden. Philipp Unterschütz und Franz Niederberger Jetzt kommentieren 07.03.2022, 16.56 Uhr

Auf dem Wirzweli beim Skilift Eggwald herrschen immer noch perfekte Schneeverhältnisse. Bild: PD

Das kam wohl nicht mal in den kühnsten Träumen der Beteiligten vor. Die Skilift-Genossenschaft Wirzweli (SGW) hat einen geradezu perfekten Start erwischt. Die erste Saison, in der die SGW den Skilift Eggwald und den Gratis-Kinderschlepplift betreibt, hätte erfolgreicher wohl kaum sein können. Und die Schnee- und Pistenverhältnisse auf dem Wirzweli sind auch jetzt noch dermassen gut, dass das Skivergnügen sogar noch länger als geplant genossen werden kann. Der Skibetrieb wird um eine Woche verlängert. Die Anlage wird vor dem definitiven Saisonende noch am Mittwochnachmittag, 9. März, und am Wochenende vom 12. und 13. März in Betrieb sein.

Die SGW kann dann vom Betriebsbeginn am 11. Dezember 2021 bis zum 13. März 2022 auf unglaubliche 55 Betriebstage zurückblicken – und das ohne nennenswerte Unfälle, aber mit vielen zufriedenen Gästen. Die Betriebstage sind umso erfreulicher, da infolge Tauwetter der Tagesbetrieb doch während einiger Tage unterbrochen werden musste. Die Anlagen, der Skilift Eggwald und der Kinderschlepplift fanden auch beim SC Stans mit Skischultagen und Skikursen sowie Skischulstunden mit Skilehrern grossen Anklang.

Der Skilift Eggwald in Wirzweli. Bild: PD

Am Lift allein wurden 796 Frondienststunden geleistet, weitere 300 kommen für Transport, Montage und Unterhalt dazu. Rund 200 Stunden Aufwand betrug der Betriebsaufwand für die Pistenpräparation und Vorbereitung der Betriebsinfrastruktur sowie rund 200 Stunden der Ersthelfer für Pikett.

Nächstes Jahr geht's im bewährten Stil weiter

Nach dem Entscheid der Luftseilbahn Dallenwil-Wirzweli AG, den Skibetrieb spätestens im Winter 2020/21 einzustellen, entstand nach der Tourismusversammlung von 2019 die Arbeitsgruppe «Weiterbetrieb Skilift Eggwald». Nach vielen Abklärungen und der Sicherstellung der Finanzierung führte nun schliesslich die Skilift-Genossenschaft Wirzweli den Betrieb des Skilifts in seiner ersten Saison selber.

Der Präsident der SGW, der Chamer Adolf Durrer, war einer der Initianten des Projekts. Er freut sich am Ende dieser ersten so erfolgreichen Saison natürlich besonders. «Ich war oft mit meinen Enkeln da zum Skifahren. Es ist grossartig, wie letztlich alles geklappt hat. Ich danke unserem Betriebsleiter Hans-Peter Huber und dem ganzen Frondienst-Team für die ausgezeichnete Arbeit. Besonders schön sind auch die vielen guten Rückmeldungen, die wir erhalten. Die Freude über den Weiterbetrieb des Skilifts Eggwald ist bei den Leuten gross.»

Bild: PD

Als langjähriger Besitzer eines Ferienhauses kennt Adolf Durrer die Verhältnisse auf dem Wirzweli genau und weiss, wie aussergewöhnlich gut diese Saison war:

«Seit den 90er-Jahren kam der Winter immer später, so richtig Schnee gab es oft erst Ende Januar.»

Man werde nun diese erste Betriebssaison auswerten und prüfen, ob es irgendwo Anpassungsbedarf gibt oder was an Unterhaltsarbeiten nötig ist. «An der GV am 25. Juni informieren wir und legen wir dann Rechenschaft über die Saison ab», so Präsident Durrer. Den Starttermin für die nächste Saison habe man noch nicht festgelegt. «Aber es geht sicher in diesem bewährten und erfreulichen Rahmen weiter.»

