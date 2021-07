Wirzweli in Dallenwil: Vom Feriendorf zum gefragten Dorfquartier

Wirzweli Vom Feriendorf zum gefragten Dorfquartier Die einstige Alp Wirzweli wird immer beliebter. Nicht nur für Touristen oder Einheimische als Naherholungsgebiet. Immer mehr Familien wollen im Dallenwiler Ortsteil leben. Und der aktive Tourismusverein will das Gebiet noch attraktiver machen. Philipp Unterschütz 28.07.2021, 05.00 Uhr

«Leben, wo andere Ferien machen»

Viele schön gelegene Orte nehmen diesen Slogan für sich in Anspruch. Eigentlich könnte das auch Wirzweli tun. In diesem Teil von Dallenwil, der an bester Lage hoch über dem Dorf liegt, gibt es momentan rund 60 Haushaltungen mit 123 in Dallenwil gemeldeten Einwohnern. Diese Einheimischen dürften wohl rund die Hälfte der Einwohner in Spitzenzeiten ausmachen, wenn auch die Ferienhäuser besetzt sind.

Der Dallenwiler Dorfteil Wirzweli entwickelt sich. Blick von der Kapelle, die 2020 das 30-jährige Jubiläum feierte, auf das «Dörfli», wo momentan ein neues Haus gebaut wird. Bild: Philipp Unterschütz (Wirzweli, 21. Juli 2021)

Das Wirzweli kommt insbesondere bei Familien mit Kindern gut an. Tendenziell steigt die Einwohnerzahl an. Das lässt sich auch messen an der Anzahl Kinder, die mit der Bahn nach Dallenwil in die Schule fahren. Waren es in den vergangenen Jahren jeweils zwischen 15 und 18 Kinder, erwartet die Schulgemeinde auf das kommende Schuljahr 20 Kinder.

«Das Wirzweli ist längst nicht mehr nur eine Ferienhaussiedlung, sondern ein Dorfteil von Dallenwil»,

sagt Urs Müller, Vorstandsmitglied vom Tourismusverein Dallenwil-Wiesenberg-Wirzweli. Selber wohnt er zwar in Emmetten, seine Familie besitzt aber seit 1970 ein Ferienhaus auf Wirzweli, das fast dauernd besetzt ist. Die Entwicklung auf dem Wirzweli sei begrüssenswert, so Müller. «Es ist immer vorteilhaft, wenn es weniger kalte Betten hat und möglichst viele Häuser dauernd bewohnt sind.»

Lebensqualität als zugkräftiges Argument

Der Grund, warum das Wirzweli prosperiert, liege hauptsächlich in der Lebensqualität, erklärt Urs Müller. «Hier hat man wirklich seine Ruhe. Es hat fast keine Autos. Und für Kinder ist es ein Paradies.» Weil der Ort mit der Bahn, die alle 20 Minuten fährt, gut erschlossen sei, und auch die Strasse wintersicher ausgebaut werde, sei es eben auch für pendelnde Arbeitstätige attraktiv geworden. Und Dallenwil stehe nicht zuletzt auch steuermässig ganz gut da.

Doch es herrschte nicht nur ein ständiger Aufwärtstrend auf dem Wirzweli, erzählt Müller.

«In den 1970er-Jahren bis etwa Ende der 80er gab es einen regelrechten Boom, eine sehr schnelle Entwicklung mit vielen neuen Häusern.»

Dann seien aber auch andere Ferienregionen wie Engelberg immer attraktiver geworden und es folgten bald die schneearmen Winter. Die Skiliftbetriebe wurden laufend reduziert und der «Gummenlift» konnte nach einem grösseren Schaden nicht mehr in Betrieb gesetzt werden. So tendierten einige Ferienhausbesitzer dazu, abzuwandern.

Urs Müller, Vorstandsmitglied Tourismusverein Dallenwil-Wiesenberg-Wirzweli, mit Margrit Niederberger-Odermatt (92), welche die Geschichte der Alp Wirzweli mitgeprägt hat. Bild: Philipp Unterschütz (Wirzweli, 21. Juli 2021)

Erfahrung in Tourismusorganisationen Urs Müller (59) ist in Nidwalden bestens vernetzt. Der in Kriens und Horw aufgewachsene und seit 2006 in Emmetten wohnhafte Airport Manager beim Flughafen Zürich war schon seit Jahren Mitglied in Nidwaldner Tourismusorganisationen. So war er Präsident der früheren Tourismusorganisation Region Klewenalp. Seit 2010 ist er im Vorstand des Tourismusvereins Dallenwil-Wiesenberg-Wirzweli, von 2013 bis 2019 war er Präsident. Auch in der Politik war er von 2010 bis 2017 als Landrat für die SVP aktiv. Bis 2018 war er zudem Präsident des Flugplatzkomitees Nidwalden und Schulpräsident in Emmetten.

Erhalt des Skilifts bremst Abwanderung von Ferienhausbesitzern

Das Blatt könnte sich nun wenden. Dass es nun einer Genossenschaft geglückt ist, den Skilift Eggwald zu retten, helfe sicher ebenfalls, weitere Abwanderungen von Ferienhausbesitzern zu bremsen. «Wir müssen aber zur Qualität hier Sorge tragen und insbesondere die Verkehrsentwicklung auf der Strasse im Auge behalten», mahnt Urs Müller. «Die Bahn muss der Hauptverkehrsträger bleiben.»

Langweilig wird es niemandem auf Wirzweli. Bild: Philipp Unterschütz (Wirzweli, 21. Juli 2021)

Die Gemeinde hat sich für den Erfolg gut aufgestellt. Da gibt es einerseits die Tourismuskommission, die über die finanziellen Anträge der Leistungsträger befindet, wie beispielsweise den Ausbau des Spielplatzes bei der Bergstation der Luftseilbahn. Sie hat ein Budget von jährlich rund 60'000 Franken zur Verfügung, wobei etwa 40'000 Franken aus Tourismusabgaben stammen, 20'000 steuert die Gemeinde bei. Der Werbemotor für die Region ist der Tourismusverein Dallenwil-Wiesenberg-Wirzweli. «Wir ermöglichen und unterstützen Tourmusvorhaben, so waren wir aktiv an den Vorbereitungsarbeiten bis zur Gründung der Skiliftgenossenschaft beteiligt», erzählt Urs Müller. Und auch die Ürte-Kooperation als Landeigentümer habe viel zu dieser positiven Entwicklung beigetragen und in der aktuellen Phase der Übernahme natürlich auch die Luftseilbahn Dallenwil-Wirzweli.

Schon bald soll es ein Seeli und Camping geben

Der Verein hat auch bereits ein konkretes neues Projekt im Köcher, welches das Wirzweli nochmals attraktiver machen würde. «Wir wollen im Bereich vom Skilift Eggwald bis zum Restaurant ein ‹Hexen-Seeli› anlegen, eine Art Badeseeli», verrät Urs Müller. Bisher laufen noch keine Verfahren, man hoffe aber, in drei Jahren so weit zu sein. Ausserdem sollen schon bald Campingmöglichkeiten auf dem Wirzweli geschaffen werden.

«Ein interessanter Gedanke scheint mir, eine Erschliessung des Stanserhorns vom Wirzweli aus zu prüfen und so vielleicht einmal eine neue Rundreise in der Region anbieten zu können»,

wirft Urs Müller eine Vision in die Runde, von der auch schon früher zu hören war. Der Tourismusvorstand suche auch die vermehrte Zusammenarbeit mit Tourismus Stans.