Sexualität in Religionen war das Thema der Woche der Religionen

Woche der Religionen Wie stehen die Religionen zu Sexualität, unehelichem Sex und Selbstbefriedigung? An einer Podiumsdiskussion des Vereins Religionen im Dialog diskutierten in Stansstad Vertreterinnen und Vertreter von vier grossen Religionen mit dem Publikum das Thema Sexualität in Religionen. Manuel Kaufmann 11.11.2021, 16.23 Uhr

«Die englische Redewendung ‹Sex sells› (‹Sex verkauft sich›) bewahrheitet sich auch heute wieder, wie man am zahlreichen Erscheinen der Besucherinnen und Besucher sehen kann.» Mit diesen Worten eröffnet Moderator Raphael Rauch, Redaktionsleiter des Onlineportals kath.ch, das Podiumsgespräch im Ökumenischen Kirchgemeindehaus Oeki Stansstad. Im Rahmen der Woche der Religionen, die vom Verein Religionen im Dialog organisiert wurde, diskutieren hier Vertreterinnen und Vertreter des Buddhismus, Judentums, Islams und des Christentums Fragen rund um das Thema Sexualität in Religionen.

Podiumsdiskussion über Sexualität in Religionen. Es diskutieren (von links) für den Buddhismus Vanja Palmer, Simon Erlanger für das Judentum, Moderator Raphael Rauch, Izeta Saric für den Islam und für das Christentum Thomas Wallimann-Sasak. Bild: Manuel Kaufmann (Stansstad, 10. November 2021)

«Wie sieht denn die Liebe und Sexualität in den verschiedenen Religionen aus?», will Raphael Rauch von seinen Podiumsteilnehmenden wissen. Im Judentum werde die Sexualität nicht verneint, sagt Simon Erlanger, Lehr- und Forschungsbeauftragter am Institut für Jüdisch-Christliche Forschung der Universität Luzern, der das Judentum vertritt. «Eine Frau kann sich sogar kirchlich von ihrem Mann scheiden lassen, wenn es im Bett nicht klappt», fügt er hinzu. Im Umgang mit Sexualität sei das Judentum nicht so verklemmt. Trotzdem sei für die Juden eines klar: «Sexualität soll sich nur innerhalb einer Ehe abspielen.»

In dieser Hinsicht liessen sich viele Parallelen zwischen Judentum und dem Islam feststellen, sagt Islam-Vertreterin Izeta Saric, Religionslehrerin und Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit der Islamischen Gemeinschaft Luzern. Denn auch im Islam sei Unzufriedenheit mit dem Sexualleben ein Scheidungsgrund. «Sinnlichkeit gehört im Islam dazu und ist in der Ehe auch nicht begrenzt», so Izeta Saric. Die Ehe sei aber auch der einzige Ort, an dem man die Sexualität ausleben könne.

Für das Christentum nahm Thomas Wallimann-Sasaki, Theologe und Sozialethiker am Institut für Sozialethik «ehtik22», am Podium teil. «In Sachen Liebe und Ehe argumentiert die Katholische Kirche nie mit der Bibel», sagt er. In Sachen Sexualität ginge es im Christentum hauptsächlich um interne Machtkontrolle. «Ein Grossteil der Sexualmoral hatte damit zu tun, dass man Frauen kontrollieren wollte.» Frauen konnten früher oft nicht lesen und daher nicht wissen, ob etwas in der Bibel stand oder nicht.

Der Vertreter des Buddhismus, Vanja Palmer von der Stiftung Felsentor auf der Rigi, kann keine einheitliche Antwort auf die Frage geben: «Im Buddhismus gibt es ein ganzes Spektrum an verschiedenen Meinungen und in den Schriften wird sehr wenig über Sexualität geschrieben.» Es gebe Schulen, die Sexualität in den Mittelpunkt stellen. Dort werde das Sexuelle mehr als nur toleriert. «Dann gibt es aber auch Schulen, wo die Leute in Askese gehen und streng enthaltsam leben», so Palmer. Die Balance zu finden sei eine individuelle Sache.

Wie stehen die Religionen zu unehelichem Sex und Selbstbefriedigung?

Fragen stellte an diesem Abend aber nicht nur Moderator Raphael Rauch, auch die Besucherinnen und Besucher konnten ihre Inputs geben. So wollte ein junger Herr wissen, wie es denn in den verschiedenen Religionen mit Sexualität ausserhalb der Ehe aussieht. Simon Ehrlanger und Izeta Saric sind sich auch bei dieser Frage einig: «Es ist nicht legitimiert, aber es passiert», sagt Ehrlanger. Saric weist dabei auf ein grosses Problem hin: «Meistens bleibt es an den Frauen hängen, die schlecht dastehen oder sogar beschimpft werden, wenn sie ausserehelichen Geschlechtsverkehr haben.» Bei Männern scheint man viel mehr Verständnis zu haben, «obwohl es dazu immer zwei braucht», so Saric. Thomas Wallimann-Sasaki sieht das Problem eher darin, dass für junge Männer Sexhaben als Leistung angesehen wird. «Wenn man mit 17 Jahren beweisen muss, dass man jetzt zum Mann wird und darum noch schnell Sex haben muss, dann verfehlt das sicher das Ziel des Christentums», sagt er.

Zum Ende der Diskussion kam noch ein weiterer Input aus dem Publikum. Die Frage wurde gestellt, wie die Religionen zum Thema Selbstbefriedigung stehen. «Aus buddhistischer Sicht spricht da nichts dagegen», sagt darauf Vanja Palmer. Und im Judentum, so Simon Ehrlanger, werde dies gar nicht thematisiert. «Im Islam wird es nicht empfohlen», sagt Izeta Saric. Jedoch gelte: lieber Selbstbefriedigung als unehelicher Sex. «Bei uns im Christentum ist es einfach», sagt zum Schluss Wallimann-Sasaki. «Selbstbefriedigung gibt keine Kinder, also macht man das nicht.»