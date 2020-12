Porträt «Als ich selbst noch ein Kind war, fürchteten wir uns oft vor dem Samichlaus»: Wolfenschiesser verabschiedet sich nach 25 Dienstjahren Während einem Vierteljahrhundert war Markus Christen in der Vorweihnachtszeit in Wolfenschiessen als Samichlaus unterwegs und hat in dieser Zeit einiges erlebt. Nächstes Jahr wird er sich verabschieden. Richard Greuter 04.12.2020, 16.00 Uhr

Samichlaus Markus Christen bekommt von Alois Niederberger den letzten Schliff. Bild: Richard Greuter (Wolfenschiessen, 3. Dezember 2020)

Während 25 Jahren schlüpfte Markus Christen jeweils in der Vorweihnachtszeit in die Rolle des Samichlaus und besuchte in dieser Zeit mehr als 500 Kinder. «Es war eine wunderschöne Zeit», sagt der 57-jährige Wolfenschiesser. Nach diesem Jahr plante er seinen Rücktritt, doch weil der Samichlauseinzug coronabedingt abgesagt werden musste, hängt er noch ein Jahr an. Offiziell verabschiedet wird der erfahrene Samichlaus beim Einzug im nächsten Jahr.



Angefangen hat er wie üblich als Schmutzli. Doch Ferdinand Waser, sein damaliger Samichlaus, merkte bald, dass in diesem Schmutzli mehr steckte, und so wurde Markus Christen zu seinem Nachfolger. Bald war er Oberchlaus und für die gesamte Planung verantwortlich. Sie waren ein Team mit vier Samichläusen, acht Schmutzlis und vier Engeln. Wolfenschiessen ist eine der wenigen Nidwaldner Gemeinden, wo der Samichlaus von einem Engel begleitet wird. Anfänglich war das seine Ehefrau Irene. Als dann die Kinder zur Welt kamen, war das nicht mehr möglich.

Zwischen 55 und 65 Wolfenschiesser Haushalte wünschen sich für ihre Kinder jährlich den Besuch des Samichlaus. Dabei gab es auch mal Seilbahnfahrten zu Bergbauernfamilien. «Das war relativ zeitaufwendig», erzählt Markus Christen aus seinem Chlausleben. Statt etwa sechs waren dann nur noch vier Hausbesuche am gleichen Abend möglich.

Früher konnte der Samichlaus auch mal laut werden

Seit etwa 15 Jahren besuche er jährlich die Wolfenschiesser Schulen. Dieses Jahr tritt er zum letzten Mal als Samichlaus vor die Schulkinder. Bei diesem Auftritt begleiteten ihn seine Tochter Denise als Engel und seine beiden Söhne Lukas und Pascal als Schmutzli. «Dies war ein langgehegter Wunsch von mir», erzählt Markus Christen.

Bei seinem letzten Auftritt im Schulhaus Zelgli begleiteten ihn seine Kinder Denise als Engel, Pascal (links) und Lukas als Schmutzli.

Verändert habe sich in den letzten 25 Jahren nicht allzu viel. Der Umbruch fand früher statt. «Als ich selbst noch ein Kind war, fürchteten wir uns oft vor dem Samichlaus», erzählt der Jubilar rückblickend. Der Chlaus sei früher viel autoritärer gewesen und konnte auch mal laut werden. «Das ist heute nicht mehr der Fall. In einem ruhigen Gespräch loben wir die Kinder, machen sie aber auch darauf aufmerksam, wenn noch etwas zu verbessern ist.» Oft seien es Kleinigkeiten aus dem Alltag wie Aufräumen, Finken anziehen, Hausaufgaben machen, Zähne putzen und natürlich als Dauerbrenner der Abschied vom Nuggi. Aber immer in einem höflichen und liebevollen Ton. «Auch die Schmutzli sind viel zahmer geworden. Sie sind heute eher Diener des Samichlaus», erzählt Christen.

Die Familien zauberten vor dem Besuch oft ein schönes Ambiente herbei

Viele Erinnerungen von leuchtenden, vielleicht anfänglich etwas skeptischen Kinderaugen bleiben im Gedächtnis. «An einem Samichlaussprüchli, einer schönen Zeichnung oder einem Lied hatten wir immer Freude.» Am besten gefiel es ihm, wenn die Kinder musizierten. Sehr schön war auch, wenn die Familien mit Laternen, Kerzen und Gestecken ein schönes Ambiente herbeizauberten. Er freut sich:

«Wir konnten oft feststellen, dass sich die Familien gut auf unseren Besuch vorbereitet hatten.»

Der scheidende Samichlaus erzählt einige Anekdoten aus seiner Karriere. Zu Anfangszeiten verlangte ein Vater beim Empfang an der Haustüre, er solle seinen Sohn in den Sack nehmen. «‹Das machen wir nicht!›, sagte ich ihm. Ich war damals noch Schmutzli und teilte ihm mit, dass es nicht Aufgabe des Samichlaus sei, seine Kinder zu erziehen.» Bei einem späteren Besuch bei einem Kindergärtner wünschten die Eltern auf der Anmeldung eine Rute. «Als ich ihn beim Gespräch fragte, ob ich eine Rute dalassen soll, antwortete der Junge: ‹Nein, ich habe schon eine Rute.› Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: ‹Eine Fischerrute.›» Solche Momente zaubern dem Samichlaus ein Lächeln ins Gesicht.