Wolfenschiessen Gleitschirm kollidiert mit Transportseil und verheddert sich – Pilot und Passagierin werden nach vier Stunden befreit Beim Landeanflug ist ein Tandem-Gleitschirm mit dem Seil einer Transportbahn kollidiert. Zahlreiche Rettungskräfte mussten die beiden Personen aus ihrer Lage befreien. 12.09.2022, 16.19 Uhr

Einsatzkräfte bei der Rettungsaktion am Transportseil. Bild: Franz Hess (Wolfenschiessen, 12. September 2022)

Am Montagmorgen ist in Wolfenschiessen ein Tandem-Gleitschirm mit einem Seil einer Transportbahn kollidiert und hat sich darin verheddert, wie die Kantonspolizei Nidwalden mitteilt. Der 39-jährige Gleitschirmpilot startete am Morgen mit einer 19-jährigen Passagierin vom Gleitschirmstartplatz Büelen in Wolfenschiessen zu einem Flug. Er beabsichtigte, in Wolfenschiessen im Gebiet Fallenbach zu landen. Kurz vor 10 Uhr kollidierte er dann beim Landeanflug mit einem Transportseil, welches von der Diegisbalm zur Nechimatt gespannt ist, und blieb rund 200 Meter über dem Boden am Transportseil hängen.