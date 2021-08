Wolfenschiessen stellt sein Altersleitbild vor

Wolfenschiessen «Gsund und zwäg» ins Alter gehen Mit einer abwechslungsreichen Informationsveranstaltung hat der Gemeinderat der Bevölkerung das Altersleitbild vorgestellt. Sepp Odermatt 21.08.2021, 15.45 Uhr

Tom und Monika Christen aus dem Gemeinderat stellten der Bevölkerung das neue Altersleitbild vor. BIld: Sepp Odermatt (Wolfenschiessen, 21. August 2021)

In Form von Fragen und Antworten orientierten Gemeinderat Tom Christen und seine Ratskollegin Monika Christen am Samstag rund 60 Bürgerinnen und Bürger über das neue Altersleitbild. Sie waren der Einladung gefolgt und bekamen in lockerer Atmosphäre viel Interessantes zu hören. «Die Menschen in der Gemeinde Wolfenschiessen sind heute schon älter als der Schweizer Durchschnitt und werden auch künftig dieser Entwicklung folgen», sagte Monika Christen, die für die Alterspolitik von Wolfenschiessen verantwortlich ist. Es sei daher wichtig, der Bevölkerung durch eine zukunftsgerichtete Alterspolitik eine aktive, selbstständige und kreative Lebensgestaltung zu ermöglichen.

Bereits im Jahr 2019 gründete die Gemeinde eine Arbeitsgruppe. Diese bekam Unterstützung von der kantonalen Abteilung Gesundheitsförderung und Integration sowie der Pro Senectute Nidwalden. Es folgte eine schriftliche Bevölkerungsumfrage, die sich laut Christen sehr erfolgreich und aussagekräftig gestaltete. Nach der anschliessenden Auswertung kristallisierten sich folgende fünf Themenfelder heraus, die von der Projektgruppe weiterbearbeitet wurden: Wohnen, Informationen und Angebote, öffentlicher Raum, Verkehr und Sicherheit, Soziale Teilhabe.

Umsetzung durch den Gemeinderat

Im Bericht vom März dieses Jahres wurden dann die Empfehlungen formuliert und dem Gemeinderat präsentiert.

Dieser hat sich im Rahmen der Ausarbeitung des Altersleitbildes Wolfenschiessen 2021 der vorgeschlagenen Themenbereiche angenommen. Die Empfehlungen sollen nun soweit möglich in die Massnahmen zur Umsetzung des Altersleitbildes einfliessen. Der Gemeinderat ist gefordert und versucht mit Partnern, der Bevölkerung von Wolfenschiessen einen unbeschwerten Wohnort zu bieten. Und dies nach dem Leitsatz des schön gestalteten Flyers, der letzte Woche in allen Briefkästen der Gemeinde zu finden war: «Miär gend mitendand gsund und zwäg is Alter».