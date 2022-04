Nidwaldner Hotel Alpina wird zur Flüchtlingsunterkunft

Wolfenschiessen Hotel Alpina wird zur Unterkunft für 40 ukrainische Flüchtlinge Der Kanton Nidwalden bereitet Flüchtlingen aus der Ukraine eine weitere Unterkunft an. Der Platz wird jedoch nicht reichen. 28.04.2022, 09.38 Uhr

Das Hotel Alpina in Wolfenschiessen dient als Flüchtlingsunterkunft. Bild: Philipp Unterschütz

Das Hotel Alpina in Wolfenschiessen kann als temporäre Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge genutzt werden. Der Kanton Nidwalden hat mit Hotelbesitzer Joel Odermatt eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Das teilt der Kanton mit. Der frühere Wirt des Chalet Seefeld in Buochs hat das seit längerer Zeit geschlossene Hotel übernommen und wird das Restaurant mit lokaler Küche im Herbst nach einer Renovation in neuem Design wiedereröffnen. Odermatt stellt das Hotel 40 ukrainischen Kriegsflüchtlingen vorerst für ein Jahr zur Verfügung. Nebst möblierten Zimmern und sanitären Anlagen finden die Ukrainerinnen und Ukrainer im «Alpina» auch eine Gemeinschaftsküche und Aufenthaltsräume, sodass sie sich autonom versorgen können.

250 Kriegsflüchtlinge sind dem Kanton Nidwalden bisher zugewiesen worden. Sie wurden bisher in zwei Aufnahmestellen in Stansstad untergebracht, die total 150 Plätze bieten, bevor sie auf geeignete Unterkünfte in verschiedenen Gemeinden verteilt werden. Gegen 220 aus der Ukraine geflüchtete Personen haben inzwischen in eine private Unterkunft umsiedeln können. Laut dem Kanton könnte sich die Situation bei den Unterbringungsmöglichkeiten bis im Sommer weiter zuspitzen. (rem)

Hinweise: Die Gemeinde Wolfenschiessen führt am 2. Mai um 20 Uhr in der Aulo Zelgli für die Bevölkerung eine Informationsveranstaltung durch. Angebote für Privatunterkünfte nimmt der Kanton über das Online-Formular auf www.nw.ch/ukraine-hilfe entgegen.