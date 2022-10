Wolfenschiessen Joel Odermatt hat Grosses vor mit dem «Alpina Einhorn» – bis zur Eröffnung gibt es aber noch zu tun Gartenbeiz, Konzertbühne, farbige Wände und «One-Pot»-Mittagsmenüs: Der neue Besitzer des Hotel Alpina Einhorn hat grosse Pläne. Bei den Bauarbeiten spurtet man auf die baldige Eröffnung zu. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Das rosarote Gebäude an der Hauptstrasse in Wolfenschiessen ist bei der Durchfahrt von oder nach Engelberg kaum zu übersehen. Während der auffällige Anstrich auch in Zukunft den südlichen Dorfeingang prägen soll, wird die grüne Aufschrift «Hotel Alpina» durch eine neue ersetzt. Denn das Hotel und Restaurant wird am 8. Oktober neu eröffnet – unter dem Namen «Alpina Einhorn».

Das Hotel Restaurant Alpina in Wolfenschiessen an der Hauptstrasse in Wolfenschiessen. Bild: Philipp Unterschütz

Im Restaurant herrscht drei Wochen vor der Eröffnung Hochbetrieb. Jedoch noch nicht in gastronomischer Hinsicht. Rund ein Dutzend Handwerkerinnen und Handwerker bohren, verputzen und malen eifrig. Unter ihnen auch Joel Odermatt. Der neue Inhaber des «Alpina Einhorn» ist selbst in die Arbeitshosen gestiegen und hilft bei der Renovierung. «Der Zeitplan ist etwas eng», sagt der 35-jährige Buochser und kann sich dabei ein Schmunzeln nicht verkneifen.

Die Baubewilligung für den Wintergarten ist erst vor rund zwei Wochen eingetroffen und lange Lieferfristen für Bau- und Rohstoffe führten zu Verzögerungen. Die Arbeitsverträge mit dem neuen Personal laufen ab Oktober, weshalb mit dem Betrieb am 8. Oktober gestartet wird. Joel Odermatt ist aber zuversichtlich: «Es wird alles da sein», verspricht er.

Der 35-jährige Joel Odermatt packt bei der Renovierung selbst mit an. Bild: Manuel Kaufmann (Wolfenschiessen, 22. September 2022)

Altes und Neues kombinieren

Den neuen Namen des Lokals hat Joel Odermatt nicht zufällig ausgewählt. Er nimmt damit den einstigen Namen des Lokals wieder auf, will aber gleichzeitig etwas Neues kreieren. «Das Einhorn als Fabelwesen steht für das Farbige, Ausgefallene», sagt er. Das soll im Inneren des Restaurants zu erkennen sein. So werden etwa die Wände im Restaurant hellblau, rötlich und türkis gestrichen. «Mit Alpina wird die Natur und das Altbewährte beibehalten», sagt Odermatt weiter.

Der Betriebswirtschaftler und ehemalige Buochser Gemeinderat ist in der Nidwaldner Gastroszene kein Unbekannter. Zwischen 2018 und 2021 führte Odermatt zusammen mit seinem Bruder das «Chalet Seefeld» in Buochs. Der Schritt zum eigenen Hotel mit Restaurant sei für ihn neu, jedoch schon immer ein Traum gewesen.

Während Joel Odermatt durch sein neues Restaurant führt, wird seine Faszination und sein Tatendrang deutlich. Seine vielen Pläne nehmen langsam, aber sicher Gestalt an. Neben dem Restaurantbereich und dem Saal für Vereine und Anlässe wird auch der Wintergarten – im Stil einer Gartenbeiz – neu eingekleidet. Eine kleine Bühne, die für Livekonzerte genutzt werden soll, wird dort gerade errichtet. Joel Odermatt sagt:

«Wir wollen einen Treffpunkt der lokalen Bevölkerung schaffen, an den man auch alleine hingehen kann, um Leute zu treffen.»

Sorgen bei der Personalsuche

Am Mittag soll es im «Alpina Einhorn» je ein Fleischmenu und ein Vegi-Menu im «One-Pot»-Stil geben, an dem sich die Gäste selbst bedienen können. «Die Speisekarte soll auf etwa 15 Gerichte beschränkt sein», sagt Joel Odermatt. «Dazu wollen wir Spezialkarten anbieten.» So könnte es etwa eine Wild-Karte geben, falls regionales Wild vorhanden ist. Auch eine Fondue-Karte im Winter oder eine Burger-Karte stehen zur Diskussion. Chef der Küche wird Victor Stein, der zuletzt im «Bürgenstock Resort» tätig war.

Ein eigenes Hotel mit Restaurant zu führen, sei schon immer ein Traum Odermatts gewesen. Bild: Manuel Kaufmann (Wolfenschiessen, 22. September 2022)

In dieser Zeit ein Restaurant zu eröffnen, sei eine Herausforderung, gesteht Joel Odermatt. Noch vor einigen Monaten plagten ihn schlaflose Nächte.

«Die Personalsuche gestaltete sich zu Beginn harzig»

, sagt Odermatt. «Denn für viele war zu unsicher, wie das neue Restaurant mit neuem Konzept bei den Leuten ankommt.» Dank seines guten Netzwerkes kann Joel Odermatt nun aber stolz ein 10-köpfiges und regionales Team präsentieren.

Weniger Sorgen machten Joel Odermatt die vielen Besitzerwechsel, die es beim Hotel Alpina seit 2015 und dem Abtritt des langjährigen Wirtepaares, Werni und Heidi Odermatt, gegeben hat. «Ich konzentriere mich nicht auf die letzten sieben Jahre, sondern auf die erfolgreiche Zeit davor», sagt Odermatt. Mit Werni Odermatt stehe er in ständigem Austausch.

Der Hotelteil des «Alpina Einhorn» steht vorerst noch ukrainischen Flüchtlingen zur Verfügung und wird voraussichtlich im Sommer 2023 umgebaut. Joel Odermatt will preisgünstige Zimmer anbieten und damit unter anderem Gäste ansprechen, die in der Region sind, um Sport zu treiben.

Mit der Wiedereröffnung des «Alpina Einhorn» wird das Gastroangebot in Wolfenschiessen wieder auf drei Betriebe ausgeweitet. Man stehe im Austausch mit dem «Happy Day» und der «Eintracht» und habe teilweise die Öffnungszeiten aufeinander abgestimmt. So wird die «Eintracht» neu am Mittwoch, dem Ruhetag des «Alpina Einhorn», seine Türen geöffnet haben.

Hinweis: Eröffnet wird das Restaurant am 8. Oktober mit einem Tag der offenen Tür und einem Ländler-Brunch (nach Anmeldung) am 9. Oktober.

