Wolfenschiessen macht sich auf den Weg zur Einheitsgemeinde

Pro & Contra

Einheitsgemeinde Wolfenschiessen: Mehr Einheit oder höherer Druck?

Am 27. September entscheidet Wolfenschiessen, ob sie eine neue Gemeindeordnung ausarbeiten und so eine Einheitsgemeinde bilden will. Der Ortsparteipräsident spricht sich für die neue Gemeindeordnung aus, die Schulratspräsidentin dagegen.