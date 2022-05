Wolfenschiessen Mit dem Stück «Spaat-Herbscht» gelingt ein wahres Theatererlebnis Am letzten Samstag feierte das Theater Wolfenschiessen mit dem Stück «Spaat-Herbscht» seine Premiere. Sepp Odermatt 01.05.2022, 23.53 Uhr

Es braucht schon etwas Mut und Spitzfindigkeit, in einer Waldfesthütte ein Theater aufzuführen. Auf diese eher aussergewöhnliche Idee kam der Theaterverein Wolfenschiessen. Der Entscheid fiel damals pandemiebedingt fast gezwungenermassen. Und im Nachhinein ist der Spielort für den Dreiakter «Spaat-Herbscht» wie zugeschnitten. Die ländliche Atmosphäre in der urigen Oberrickenbacher Festhütte mit dem schlichten Bühnenbild und den einfachen Requisiten ist richtig gemütlich. Und die Spielerinnen und Spieler sind sehr nahe am Publikum.

Die Akteure und die Akteurin nach der gelungenen Premiere (von links): Ivo Bührer, Adrian Bünter, Angela Mathis, Weysi Niederberger und Roger Odermatt. Bild: Sepp Odermatt (Wolfenschiessen, 30. April 2022)

Nach strengen Proben und langer Vorbereitungszeit feierte das fünfköpfige Spielerensemble mit dem Regisseur und allen Beteiligten am letzten Samstag Premiere; eine durch und durch gelungene Premiere. Klaus Odermatt hat es geschafft, Hans Stalders Volksstück aus dem Jahr 1964 «nidwaldnerisch» zu gestalten. «Ich habe versucht, langatmige Dialoge zu kürzen und ernste Szenen mit humorvollen Ausdrücken zu ergänzen», sagte Odermatt. Zwar sei es nicht immer einfach gewesen, den typischen Berner Dialekt richtig zu übersetzen und die längeren Gespräche auf den Punkt zu bringen, ergänzte der Theaterkenner, der gleichzeitig auch Regie führte.

Ausdrucksstarke Schauspieler überzeugen

Inhaltlich ist das Stück «Spaat-Herbscht» eher auf der ernsten Seite anzusiedeln. Da werden im Publikum Emotionen geweckt, wenn der ehemalige Polizist Fritz Grunder, gespielt von Weysi Niederberger, mit seiner Hilfsbereitschaft und sozialen Einstellung plötzlich ins Grübeln gerät. Dem Hauptdarsteller ist es ausgezeichnet gelungen, die Ambivalenz zwischen Grosszügigkeit und Sturheit aufzuzeigen; einerseits mit treffenden Aussagen und andererseits mit einer ausdrucksstarken Mimik.

Seine 20-jährige Tochter Heidi, verkörpert von Angela Mathis, ist mit der Einstellung ihres Vaters nicht einverstanden. Sie muss sich als einzige weibliche Darstellerin immer wieder gegen die Männerwelt durchsetzen. Ihr Erscheinen auf der Bühne wirkt erfrischend und setzt einen bunten Farbtupfer in den düsteren Alltag der Gesellschaft.

Tochter Heidi, gespielt von Angela Mathis, ist mit dem Vorhaben ihres Vaters nicht einverstanden. Bild: Sepp Odermatt (Wolfenschiessen, 30. April 2022)

Musik unterstützt die Gefühlslage

Grunders Freund Emil Bärtschi, der von Ivo Bührer gespielt wird, schleppt zwar ständig neue «Typen» ins Haus seines pensionierten Kollegen, spielt aber immer wieder die Vermittlerrolle. Der kluge Polizist strahlt Ruhe und Besonnenheit aus und gefällt durch seine überzeugende und unauffällige Art.

Als plötzlich ein weiterer Gast namens Peter Marti, gespielt von Roger Odermatt, auftaucht, kehrt die Stimmung. Die lang anhaltenden Blicke zwischen Grunder und Marti brauchen wenig Worte, um zu verstehen, dass da etwas vorgefallen sein muss. Mit seiner ausgesprochen starken Mimik kann Marti einiges in Bewegung setzen. Während sich Vater Grunder ärgert, findet komischerweise seine Tochter Gefallen an ihm.

Der pensionierte Polizist Fritz Grunder, gespielt von Weysi Niederberger, im Dialog mit Landstreicher Hächler, der von Adrian Bünter verkörpert wird. Bild: Sepp Odermatt (Wolfenschiessen, 30. April 2022)

Schliesslich ist da noch der Landstreicher Hächler, den Adrian Bünter verkörpert. Er ist ein Dauergast im Haus Grunder und versteht es hervorragend, dem tiefgründigen Theaterstück den nötigen Humor einzuflössen. Ihm gelingt es dabei, mit seinen treffenden Sprüchen und Ideen das Publikum zum Schmunzeln oder gar Lachen zu bringen. Dem begnadeten Schauspieler ist diese Rolle wie auf den Leib geschrieben.

Wie ein roter Faden zieht sich das Musikstück «Dr Schacher Seppli» von Ruedi Rymann in verschiedenen Variationen durch die Theaterszenen. Ein raffinierter Schachzug des Regisseurs zur gesamten Inszenierung!

Der junge Verein blick zuversichtlich in die Zukunft

Das Publikum in der voll besetzten Festhütte bedankte sich am Schluss der Vorstellung mit einem lang anhaltenden Applaus. Mit grosser Freude nahm das fünfköpfige Ensemble die herzliche Würdigung entgegen. Auch die Präsidentin des Theatervereins Wolfenschiessen, Melanie Schuler-Bünter, zeigte sich nach der Premiere hocherfreut: «Ich bin mit dem heutigen Abend sehr zufrieden. Wenn es so weitergeht, dürfen wir auf eine erfolgreiche Saison zurückschauen.» Im Verein habe ein Generationenwechsel stattgefunden; der Vorstand sei komplett neu besetzt worden und blicke motiviert und voller Tatendrang in Zukunft, erwähnte die junge Präsidentin.

Hinweis: Die Theaterleute von Wolfenschiessen zeigen ihr Können noch am 4., 6., 7., 12., 13. und 14. Mai, jeweils um 20 Uhr, auf den Brettern in Oberrickenbach.