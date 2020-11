Wolfenschiessen mit kleinem Ertragsüberschuss Rund 50 Personen stimmten in Wolfenschiessen allen Geschäften zu. Die Gemeinde rechnet 2021 mit einem Aufwandüberschuss. Romano Cuonz 21.11.2020, 12.32 Uhr

Statt wie erwartet ein Defizit, kann Wolfenschiessen in der Jahresrechnung 2019 einen Ertragsüberschuss ausweisen. Bild: Corinne Glanzmann

Unter strengen Corona-Vorsichtsmassnahmen begrüsste der Wolfenschiesser Gemeindepräsident Wendelin Odermatt ein halbes Hundert Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zur Herbstgemeindeversammlung 2020. Die Jahresrechnung 2019 schloss mit einem Ertragsüberschuss von 68‘234 Franken besser als erwartet ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 136‘400 Franken. Finanzchef Josef Durrer erläuterte Gründe für die Abweichung. Für die Sozialhilfe habe man 78‘000 Franken weniger aufwenden müssen, namentlich weil eine grössere Summe bei Verwandten zurückgefordert werden konnte. Tiefer als budgetiert sei auch die Entschädigung an den Abwasserverband ausgefallen. Was besonders erfreulich sei, so Durrer: Die budgetierte Entnahme aus den Reserven von 207‘000 Franken habe man nicht beanspruchen müssen. Der Überschuss werde nun dem freien Eigenkapital zugewiesen.