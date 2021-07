Zentralbahn musste Gleise in Wolfenschiessen neu bauen

Wolfenschiessen Zentralbahn musste Gleise neu bauen – so kommen die Reparaturarbeiten voran Seit dem Unwetter vom vergangenen Samstag ist die Bahnstrecke nach Engelberg unterbrochen. Nach umfassenden Reparaturarbeiten sollen am Samstag wieder Züge über die Gleise rollen. Martin Uebelhart 15.07.2021, 18.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf einer Länge von rund 100 Metern musste die Gleisanlage neu aufgebaut werden. Bild: Martin Uebelhart (Wolfenschiessen, 15. Juli 2021)

Mit Hochdruck wird an den Gleisen der Zentralbahn zwischen Wolfenschiessen und Grafenort gearbeitet, dort wo der Eltschenbach in die Engelberger Aa mündet. Ein ganzer Trupp Arbeiter ist dabei, das Gleisbett wieder herzurichten. Noch kommt das Wasser des Baches braun den Berg hinunter, doch präsentiert er sich vergleichsweise zahm. Geröllmassen am Bachbord und ein verbogenes Brückengeländer lassen die Kräfte erahnen, die am vergangenen Samstag hier gewirkt haben müssen. Nicht nur die Hauptstrasse nach Engelberg war verschüttet worden. «In einem Bereich von rund 200 Metern sind die Gleise übersart worden mit allem möglichen Geschiebe aus Holz und Steinen» sagt Gunthard Orglmeister, Leiter Infrastruktur bei der Zentralbahn. «Auf etwa 100 Metern Länge sind die Gleise leicht Richtung Engelbeger Aa verschoben worden», hält er weiter fest. An dieser Stelle habe es am meisten zu tun gegeben: «Wir mussten den ganzen Gleisaufbau neu machen. Die Gleise und der Schotter wurden entfernt und dann von der Fundationsschicht aus wieder aufgebaut.»

Die Gleise waren auf einer Länge von rund 200 Meter übersart worden. Bild: Martin Uebelhart (Wolfenschiessen, 15. Juli 2021)

Seit Sonntagvormittag sind die Arbeiten im Gang. Es sei eine Herausforderung gewesen, kurzfristig Gleisbauer zu finden, so Orglmeister. «Wir haben die Gleisbauunternehmen abtelefoniert und gefragt, ob sie ein Team zur Verfügung haben.» Man habe Glück gehabt, dass die Firma Vanoli Leute zur Verfügung habe stellen können. Knapp zehn Leute arbeiten nun im Einschichtbetrieb während zehn Stunden täglich. «Da wir nur ein Team haben, arbeiten wir nur während des Tages.»

Am Donnerstagmittag liegen die Gleise auf einer Schotterschicht auf. «Hier kommt noch zusätzlicher Schotter ins Gleisbett, und der wird dann gestopft.» Orglmeister rechnet damit, dass diese Arbeiten bis am Freitagmittag beendet sind. «Bis am Freitagabend wollen wir die Strecke betriebsfertig machen, denn wir haben vor, ab dem Samstag wieder Züge fahren zu lassen.»

Zu einem späteren Zeitpunkt wird an weiteren Stellen verschlammter Bahnschotter ersetzt. Bild: Martin Uebelhart (Wolfenschiessen, 15. Juli 2021)

Weitere Arbeiten stehen an

Ganz fertig sind die Reparaturarbeiten dann noch nicht. «Die Gleisabschnitte, die herausgehoben und wieder eingebaut werden mussten, sind noch nicht verschweisst», erklärt Gunthard Orglmeister. Darum gelte zunächst in diesem Streckenabschnitt eine Temporeduktion von 85 auf 50 Kilometer pro Stunde. Dies soll dann in verlängerten Nachtpausen erledigt werden. In Nachtarbeit sollen auch leichtere Schäden andernorts behoben werden. «An zwei weiteren Stellen ist Schlamm auf die Gleise geflossen», erzählt Orglmeister. Bis spätestens auf den Winter hin müsse dieser Schotter entfernt und durch frischen ersetzt werden. Sonst bestehe die Gefahr, dass sich die Gleise bei Frost heben oder senken. Dann stimme die Geometrie nicht mehr genau. Das sei zunächst ein Komfortproblem, wenn die Zugskompositionen beim Durchfahren schwankten. Bei einer stärkeren Ausprägung können es auch ein Sicherheitsproblem werden. Die Kosten für die Instandstellungsarbeiten in Wolfenschiessen kann die Zentralbahn noch nicht einschätzen.

Noch sind die Spuren des Unwetters am Eltschenbach zu erkennen. Bild: Martin Uebelhart (Wolfenschiessen, 15. Juli 2021)

Der Eltschenbach habe schon bei verschiedenen Hochwassern Probleme bereitet, weiss Gunthard Orglmeister. Zusammen mit dem Kanton Nidwalden und der Gemeinde Wolfenschiessen wolle die Zentralbahn ein Projekt für einen Geschiebesammler weiter oben im Bachlauf auf den Weg bringen.

Hier mündet der Eltschenbach in die Engelberger Aa. Bild: Martin Uebelhart (Wolfenschiessen, 15. Juli 2021)

In Obwalden bereitet Wasser Probleme

Unterbrochen ist die Linie der Zentralbahn auch in Obwalden. «Dort haben wir keine Schäden derzeit, aber das Wasser drückt in die Gleise», sagt Gunthard Orglmeister. In Alpnachstad und in Sachseln seien die Gleise überflutet. «Die Schienenkontakte funktionieren nicht mehr, wir können keine Signale mehr übertragen und die Zugsposition nicht feststellen», erläutert er. Dazu komme, dass die Elektrik in den Zügen nicht darauf ausgelegt sei, im Wasser zu fahren. Weiter habe man auch die Weichenmotoren ausbauen müssen, da diese nicht dafür gemacht seien, im Wasser zu stehen. Im Wesentlichen sei es Grundwasser, das aufgestiegen und auf die Gleise geflossen sei. «Das ist sauberes Wasser. Wenn es weg ist, sollten wir wieder fahren können.» Man müsse einfach warten, bis die Seespiegel sinken. Er vermute, dass das Wasser in Sachseln früher verschwunden sei, da der Sarnersee etwas schneller reagiere. Beim Vierwaldstättersee heisse es, dass er bis am Samstag noch steigen werde. «Da sehe ich vor dem Wochenende kaum eine Chance, dass die Züge wieder fahren können», betont Gunthard Orglmeister.