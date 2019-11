Wolfenschiesser Theatergesellschaft erstmals unter Frauenleitung Mit Melanie ­Schuler ­übernimmt ­erstmals eine Frau die Leitung. ­Zudem sitzt eine neue Person auf dem Regiestuhl. Otmar Näpflin

Von links: Tanja Bussmann, Adrian Bünter und die neue Präsidentin Melanie Schuler. (Bild:Otmar Näpflin)

An der 12. Generalversammlung konnte eine äusserst erfolgreiche Saison 2019 ad acta gelegt werden. Gemäss den Ausführungen von Präsident Adrian Bünter liessen sich 1745 Besucher vom Klassiker «Hinter den sieben Gleisen» begeistern und rühmten das herausragende Bühnenbild von Beni Christen. Der noch junge Theaterverein Wolfenschiessen zählt 47 Mitglieder und kann auf die Unterstützung von 106 Gönnern zählen.

Die Theatergesellschaft ist seit ihrer Gründung im Jahre 2008 sehr gut unterwegs und weist ein solides Fundament auf. So liess sich Olivia Gräni als Aktuarin für zwei Jahre wiederwählen. Rita Zumbühl wird neue Kassierin und Roger Odermatt amtiert als Beisitzer. Zudem sind verschiedene Neuorganisationen getroffen worden. So besteht die Theaterkommission aus sechs Personen, sieben Leute bilden das Produktionsteam und drei Mitglieder sind für die Stückwahl zuständig.

Zwei der ersten Stunde gehen

Präsident Adrian Bünter trat von seinem Amt zurück. Künftig wird Melanie Schuler-Bünter präsidiale Aufgaben übernehmen. Auch Spielleiterin Tanja Bussmann trat zurück. Mit Klaus Odermatt (Geyger-Chlais) konnte eine bekannte Theaterkoryphäe als Regisseur verpflichtet werden.

Mit Tanja Bussmann und Adrian Bünter sind zwei verdiente Theaterleute von der Wolfenschiesser Bühne abgetreten. Beide sind Persönlichkeiten der ersten Stunde, als es 2008 um die Vereinsgründung ging. Bussmann, die 1990 erstmals soufflierte und als Spielerin etliche Einsätze leistete, trat 16 Jahre lang als Theatermacherin in Erscheinung. Für verschiedene Produktionen schrieb sie die Fassung in den Nidwaldner Dialekt. Reiche theatralische Erfahrung spricht auch für Adrian Bünter.

Der vom Theatervirus infizierte Laiendarsteller prägte die Wolfenschiesser Bühne wie kein Zweiter. Nicht weniger als 27 Rollen verkörperte er in den aktiven Jahren. Ein gerütteltes Mass an Arbeit verrichtete Adrian Bünter in seinen elf Jahren als Vereinsvorsteher. Als wohl grösster Erfolg gilt die Inszenierung des Freilichtspieles «Der Kampf um Bannalp», bei der Adrian Bünter die Produktionsleitung innehatte und als «Christä» in eine der imponierenden Hauptrollen schlüpfte.

Bereits laufen die Vorbereitungen für die Saison 2020. Auf der Bühne in der Mehrzweckhalle Zelgli wird das Schelmenstück «Das Geld liegt auf der Bank» von Curth Flatow zur Aufführung gebracht.