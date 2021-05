Zentralbahn Das Reisebüro kommt nach Hause Die Zentralbahn bietet neu eine Live-Videoberatung an. Matthias Piazza 07.05.2021, 17.05 Uhr

Die Zentralbahn berät neu auch über Video. Bild: PD (Sarnen, 8. April 2021)

Mit der neuen Live-Videoberatung rund um die Themen Reisen, Abonnemente und öffentlicher Verkehr schafft die Zentralbahn (ZB) einen neuen Beratungskanal für die Kunden. Ortsunabhängig, einfach und kostenlos können interessierte Personen das neue Angebot beanspruchen und sich individuell und persönlich beraten lassen, heisst es in der Medienmitteilung. Der grösste Vorteil gegenüber einem Telefonanruf liege in der Möglichkeit, die Bildschirme und Inhalte zu teilen und so auf die Bedürfnisse besser eingehen zu können. Die Kundenstimmen fielen positiv aus. So wird Regula Blättler aus Sarnen zitiert, die im Sommer mit der Bahn nach Frankreich reisen will und wegen der aktuellen Situation Fragen zu den Annullationsmöglichkeiten hat. «Die Mitarbeiterin des Reisezentrums Sarnen klärte mich auf und zeigte mir Fahrplan und Bilder des Zuges im Videochat. Ich finde diese Dienstleistung professionell und unkompliziert.» Das Angebot ist ab sofort hier aufrufbar.