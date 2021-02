Zentralbahn Der erste «Fink»-Zug ist Kilometermillionär Sie fahren seit bald zehn Jahren auf dem Netz der Zentralbahn. Nun hat die erste Fink-Komposition die Marke von einer Million Kilometern erreicht. Weitere Millionen werden folgen. Matthias Piazza 18.02.2021, 18.05 Uhr

Lokführer Roland Bucher neben dem Kilometermillionär. Bild: PD (Meiringen, 18. Februar 2021)

Diese Fahrt dürfte Lokführer Roland Bucher nicht so schnell vergessen. Er fuhr am Donnerstag jene Fink-Komposition, welche die Marke von einer Million Kilometern erreichte, als erste jener sechs Züge dieses Typs, die seit 2012 im Einsatz sind. In den vergangenen 100 Monaten ist dieser dreiteilige Zug gut dreimal jährlich um die Welt gefahren und hat sie gesamthaft 25-mal umrundet. Dass er Kilometermillionär wurde, ist nicht ganz verwunderlich, fährt er doch seit dem 1. Oktober 2012 im planmässigen Verkehr. Die anderen fünf Züge aus der gleichen Serie wurden einige Wochen später in Betrieb genommen.