Auf Ausflüge verzichten, Pendlerzeiten meiden: Zentralbahn kehrt (fast) wieder zur Normalität zurück Ab Montag kehrt die Zentralbahn wieder zum normalen Fahrplan zurück, jedenfalls fast. Von Ausflugsfahrten wird nach wie vor abgeraten. Matthias Piazza 07.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Ein fast menschenleeres Perron beim Bahnhof Luzern. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 16. März 2020)

Wie die SBB baut auch die Zentralbahn (ZB) ihren Fahrplan wieder aus. Ab Montag werden die meisten Verbindungen wieder angeboten. Das heisst insbesondere, dass die S4 wieder wie gewohnt zweimal je Stunde und Richtung zwischen Luzern und Stans verkehrt (jede zweite S-Bahn fährt weiter bis nach Wolfenschiessen). Auch die S5 Luzern–Giswil fährt wieder zweimal stündlich. Seit dem 26. März verkehrten diese S-Bahnen nur noch stündlich. Ab dem 8. Juni fahren auch wieder die S44 zwischen Luzern und Stans und die S55 zwischen Luzern und Giswil. Am 19. März wurden diese Zusatzzüge, die werktags zwischen 6 und 8 sowie zwischen 17 und 19 Uhr auf beiden Ästen einmal je Stunde und Richtung fahren, aus dem Fahrplan genommen.

80 Prozent weniger Zentralbahn-Passagiere

Weil viel weniger Menschen wegen des Coronavirus mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs waren, und um das Personal zu schützen, hatte sich die Zentralbahn in Anlehnung an die SBB zu dieser schrittweisen Fahrplanreduktion entschlossen. ZB-Mediensprecher Thomas Keiser zieht eine positive Bilanz zum Coronafahrplan:

«Auch bei uns ging die Zahl der Passagiere um rund 80 Prozent zurück. Damit war das reduzierte Fahrplanangebot angemessen.»

Um die Abstandsregeln einhalten zu können, fuhren die S-Bahnen den ganzen Tag über mit zwei statt wie üblich mit einer Komposition. Die Türen werden seit der Coronapandemie beim Halt der Züge automatisch geöffnet, damit die Fahrgäste den Halteknopf nicht berühren müssen. Die Züge werden durch die SBB intensiver gereinigt. Jene Mitarbeiter, welche wegen des reduzierten Fahrplans keine Arbeit hatten, wurden für die Kurzarbeit angemeldet. Um wie viel der Personalbedarf genau sank, konnte Thomas Keiser nicht sagen, dies schwanke auch sehr zwischen den verschiedenen Abteilungen. Ende März habe die Zentralbahn beim Arbeitsamt Nidwalden Antrag auf Kurzarbeit gestellt. Die Antwort dazu sei noch ausstehend, weil noch unklar sei, ob Unternehmen mit teilweise staatlicher Unterstützung von Kurzarbeit profitieren können.

Bis bei der Zentralbahn wieder der Alltag einkehrt, dauert es allerdings noch ein bisschen. Den genauen Zeitpunkt hätten die SBB als Systemführerin und damit auch Taktgeberin für die ZB noch nicht kommuniziert. Der Ski- und Wanderexpress, der normalerweise an den Wochenenden und an den Feiertagen zwischen Luzern und Engelberg fährt, ist bis auf weiteres eingestellt. Ebenso bleibt das Bistro im Interregio Luzern–Interlaken geschlossen. Auch Gruppenreisen finden noch nicht statt. Während das Reisezentrum in Hergiswil ab Montag wieder offen ist, bleiben jene in Stans und Sarnen sonn- und feiertags vorläufig weiterhin geschlossen.

Keine Ausflugsfahrten, Pendlerzeiten meiden

«Wir raten nach wie vor von der Benützung der Zentralbahn für touristische Fahrten ab, wie es auch das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt», sagt Thomas Keiser. Auch die übrigen Verhaltensregeln sollen berücksichtigt werden. So sollen Pendler die Stosszeiten wenn möglich meiden und auf schwächer frequentierte Verbindungen ausweichen, den Abstand von zwei Metern zueinander einhalten, sowohl im Zug als auch am Bahnhof. Kann die Zwei-Meter-Abstandsregel nicht eingehalten werden, wird das Tragen einer Hygienemaske empfohlen.

Wie stark sich die Coronakrise auf das aktuelle Geschäftsjahr auswirke, sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar. Klar sei, dass man nicht an die Passagierrekorde der vergangenen Jahre anknüpfen könne.

Nicht beeinträchtigt von Corona sind hingegen die verschiedenen Bauprojekte der Zentralbahn. Die Erneuerung der S-Bahn-Haltestelle Kriens Mattenhof wird Ende August beendet. Die Bauarbeiten der neuen Haltestelle Hergiswil Matt sind in zwei Monaten abgeschlossen. Ins Wasser fällt hingegen das auf den 20. Juni angesetzte Volksfest. Dann hätte die Gemeinde zusammen mit der Zentralbahn die Eröffnung der am 1. März wieder in Betrieb genommenen S-Bahn-Haltestelle und des benachbarten erneuerten Spielplatzes feiern wollen.