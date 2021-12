Niederrickenbach Station wird behindertengerecht

Zentralbahn Nun wird auch der letzte Nidwaldner Bahnhof behindertengerecht Niederrickenbach Station wird umgebaut. Sie bildet das Schlusslicht der Zentralbahn-Bahnhöfe diesseits des Brünigs. Matthias Piazza 18.12.2021, 05.00 Uhr

Die Haltestelle Niederrickenbach Station. Bild: Urs Hanhart (Wolfenschiessen, 15. Dezember 2021)

Bei der Zentralbahn (ZB) blieb in den vergangenen Jahren kaum ein Stein auf dem anderen. Ganze Streckenabschnitte wurden erneuert und Bahnhöfe modernisiert. Insbesondere wurden sie so umgebaut, dass sie barrierefrei sind. Dank höherer Perrons mit ebenerdigem Einstieg in die Niederflurzüge und stufenfreien Zugängen können auch Leute im Rollstuhl oder mit Kinderwagen den Zug selbstständig benutzen. Mit Niederrickenbach Station steht nun der Umbau des letzten ZB-Bahnhofs diesseits des Brünigs an. Im Verlaufe des übernächsten Jahres wird das Perron auf diesem eingleisigen Abschnitt angehoben, sodass ein ebenerdiges Einsteigen möglich ist. Auch ein ebenerdiger Strassenübergang ist geplant, da die jetzige Unterführung mit Treppen für Rollstuhlfahrer nicht benutzbar ist. Eine Perronverlängerung ist hingegen nicht vorgesehen.