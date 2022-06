Zentralbahn litt auch 2021 unter der Pandemie

Zentralbahn Die Pandemie machte der Zentralbahn auch im vergangenen Jahr einen Strich durch die Rechnung 1,1 Millionen Franken beträgt der Verlust der Zentralbahn im vergangenen Jahr. Damit schliesst die Rechnung massiv besser ab als im Jahr zuvor. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 30.06.2022, 16.00 Uhr

Eine Adler-Komposition der Zentralbahn fährt durch Lungern. Bild: PD (Lungern, 22. Mai 2018)

Auch das vergangene Geschäftsjahr der Zentralbahn (ZB) war geprägt von Corona. «Die Auswirkungen der Pandemie belasten uns nach wie vor», sagte Verwaltungsratspräsident Toni Häne an der Generalversammlung am Donnerstag im Culinarium Alpinum in Stans. Viele Reisende aus dem Ausland seien ausgeblieben, der nationale Reise- und regionale Pendlerverkehr habe sich leicht erholt, aber nicht das Niveau von 2019 erreicht. Dankbar zeigte er sich über das zweite vom Bundesrat und Parlament bewilligte Massnahmenpaket zur Covid-19-Unterstützung des öffentlichen Verkehrs.

Mit 1,1 Millionen Franken schlug der Verlust im vergangenen Geschäftsjahr zu Buche. 2020, mit Lockdown, Geschäftsschliessungen und der bundesrätlichen Aufforderung, zu Hause zu bleiben, betrug der Verlust gar 12,2 Millionen Franken. Die verbesserte finanzielle Situation bildet auch die Erholung der Passagierzahlen ab. Im vergangenen Jahr reisten 7,8 Millionen Menschen mit der ZB, das sind 14 Prozent mehr als im Vorjahr, aber immer noch nicht so viele wie 2019, dem Jahr vor der Pandemie, mit 10,3 Millionen Fahrgästen. Auch der Kostendeckungsgrad erreichte mit 41,9 Prozent noch nicht das Vor-Corona-Niveau von 64,6 Prozent. Die ZB aber sobald wie möglich den gewohnten Kostendeckungsgrad erreichen und so unabhängiger von Subventionen der öffentlichen Hand zu werden. Dem Trend des Individualreisetourismus soll Rechnung tragen. In der Schweiz wolle man dem als attraktive Zubringerin zu verschiedenen Reisezielen wahrgenommen werden.

«Wir sind gut aufgestellt und wieder erfolgreich, sobald die internationalen Gäste zurückkehren.»

Die Diskussionen rund um den Klimawandel würden der Bahn weiter Auftrieb geben, sei er überzeugt.

Geschäftsführer Michael Schürch hob die hohe Pünktlichkeitsrate hervor. 98,6 Prozent der Reisenden erreichten ihr Ziel pünktlich, also mit weniger als 3 Minuten Verspätung. 2020 betrug dieser Wert 98,3 Prozent, im Jahr zuvor 95,9 Prozent. Im laufenden Jahr sei man gar auf 99,3 Prozent. Und noch eine aktuelle Zahl gab er bekannt. So seien die Fahrgastzahlen im ersten Halbjahr 200 "nur" noch 10 Prozent gegenüber 2019.

Der Stanser Gemeindepräsident Lukas Arnold bezeichnete die Zentalbahn als Rückgrat im öffentlichen Verkehr von Stans Im nächsten Jahr will die Gemeinde Stans den Bahnhofplatz umbauen, unter anderem die Busperron behindertengerecht umbauen.

Einstimmig wählten die 63 anwesenden Aktionäre drei neue Mitglieder des Verwaltungsrates. Es sind die Nidwaldner Regierungsrätin Michèle Blöchliger (ab 1. Juli Finanzdirektorin) als Vertreterin des Kantons Nidwalden, der Obwaldner Regierungsrat und Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartementes Daniel Wyler für Obwalden, und Michel Berchtold als Vertreter der SBB, als Nachfolger von Paul Blumenthal. Die Ersatzwahl der beiden Kantonsvertreter wurde nötig, weil Maya Büchi als Obwaldner Regierungsrätin und Alfred Bossard als Nidwaldner Regierungsrat auf Ende Juni zurücktraten und darum automatisch ausscheiden. Die bisherigen Verwaltungsräte Urban Ehret, Philipp Gauderon unt Töni Häne als Vertreter der SBB sowie Peter Flück als Vertreter des Bundes wurden bestätigt.

