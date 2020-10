Zentralschweizweite Lösung soll Contact Tracing in Nid- und Obwaldner Restaurants vereinfachen Auch Gastro Nidwalden empfiehlt den Mitgliedern, die Software Greg für die Erhebung der Kontaktdaten ihrer Gäste zu nutzen. Damit soll wertvolle Zeit beim Contact Tracing gespart werden. Matthias Piazza 27.10.2020, 16.00 Uhr

Wer ein Restaurant besucht, muss seit dem 19. Oktober seine Kontaktdaten hinterlegen. So kann er kontaktiert werden und sich in Quarantäne begeben, falls sich herausstellen sollte, dass er in diesem Restaurant mit einem Covid-19-infizierten Gast in Kontakt kam.

Die Zentralschweizer Gastro-Verbände setzen auf die Online-Lösung Greg für die Hinterlegung der Kontaktdaten bei Restaurantbesuchen.



Bild: PD

Die Gastroverbände der sechs Zentralschweizer Kantone empfehlen den Restaurants mit der Software Greg der Firma Pogastro zu arbeiten. Die Gäste haben damit die Möglichkeit, sich einmalig zu registrieren und anschliessend ihre Anwesenheit in allen beteiligten Betrieben jeweils nur noch an- beziehungsweise abzumelden. Durch die Erfassung von Uhrzeit und spezifischer Position (zum Beispiel Tisch-Nummer) kann der Kanton schnell und gezielt eingreifen, um die Verbreitung des Covid-19-Virus einzudämmen. Für Gäste, welche keine Möglichkeit haben, sich per QR-Code zu registrieren, soll nach wie vor in jedem Betrieb eine Liste in Papierform zur Verfügung stehen.

«Wir kommen an unsere Grenzen»

Patrik Csomor, Leiter des Gesundheitsamtes Obwalden, appelliert an die Restaurants, diese Online-Lösung zu nutzen, welche präzis die Aufenthaltszeit eines Gastes ermittelt, während dies auf von Hand geführten Listen oft nicht ersichtlich sei. «Wenn wir wissen, dass sich ein Gast zwischen 15 und 16.30 Uhr in einem bestimmten Restaurant aufgehalten hat, können wir den Kreis der potenziell Angesteckten eingrenzen», erklärt er. «Das spart Zeit.» In Zeiten mit täglich zehn Neuansteckungen sei dies enorm hilfreich. «Die Zahl der Neuansteckungen steigt stärker an als wir das Contact Tracing personell aufstocken können. Wir kommen an unsere Grenzen.» Ob bei einem positiv getesteten Fall zehn oder zwanzig Personen kontaktiert werden müssten, spiele darum eine Rolle.

Wenn der Wirt das Registrierungssystem selber einrichtet, zahlt er nichts. Zentralschweizer Gastromitglieder oder Mitglieder von Gastro Suisse zahlen für die Konfiguration 50 Franken, übrige Wirte 125 Franken. Zusätzlich fallen für die Wirte pro Gast 20 Rappen an, nämlich für die Verifikation der Handydaten, was im Kanton Obwalden obligatorisch ist.

Angebot stösst auf Anklang

Vorletzte Woche haben sich die sechs Zentralschweizer Gastro-Verbände entschlossen, auf Greg zu setzen – offenbar mit Erfolg. «Die Resonanz ist gross. Bis jetzt haben sich schon 531 Zentralschweizer Gastronomiebetriebe für dieses benutzerfreundliche System angemeldet, darunter 34 aus Nidwalden und 39 aus Obwalden», sagt Thomas Holenstein, Inhaber der Anbieter-Firma Pogastro.

Diese Zahlen stimmen auch Nathalie Hoffmann, Präsidentin von Gastro Nidwalden positiv: «Die Gastrobetriebe sind damit unserer Empfehlung gefolgt. Das freut mich und ist auch nötig. Wir müssen aktiv werden, und unseren Gästen das Erfassen der Kontaktdaten so einfach wie möglich machen, wenn wir sie nicht verlieren wollen», steht für sie fest.

Die Online-Registrierungslösung für Wirte: www.pogastro.com/greg