Zu Gast im Vatikan Nidwaldner Musikformationen sorgen in Rom für Staunen Die Musikerinnen und Musiker aus Nidwalden haben in Rom ein letztes öffentliches Konzert gespielt. Die Beteiligten schauen auf verbindende Erlebnisse zurück – und auf mutige Textzeilen. Lucien Rahm, Castel Gandolfo 08.05.2022, 19.09 Uhr

Und nochmals standen sie im Zentrum, diesmal wort- wie sprichwörtlich. Mitten auf dem «Piazza della Libertà» in Castel Gandolfo, unweit von Rom gelegen, sorgte der erweiterte Männerchor Stans am Samstag zusammen mit Joseph Bachmann und anderen Musizierenden erneut für urschweizerische Klänge. Es war ein weiterer Auftritt rund um die diesjährige Vereidigung der Schweizergardisten, die Nidwalden als Gastkanton musikalisch mitgestalten durfte (Ausgabe vom Freitag). Das mittägliche Konzert vor der Sommerresidenz des Papstes lockte erfreute Einheimische genauso an wie Touristen, die sich zu den Zuschauern aus Nidwalden und anderen Kantonen hinzugesellten.

Joseph Bachmann beim Dirigieren des Konzerts. Bild: Lucien Rahm (Castel Gandolfo, 7. Mai 2022)

Unter der Leitung Bachmanns wurde vorwiegend volkstümliches Liedgut angestimmt. Aber auch ein Flötenstück im traditionellen Stil des Gastgeberlandes hatte seinen Platz im Programm, das italienische Zuschauende in einzelnen Fällen zu spontanen Tanzbewegungen veranlasste.

Josi Fischer griff auch zur Flöte. Bild: Lucien Rahm (Castel Gandolfo, 7. Mai 2022)

Eine Attraktion waren auch die drei Wolfenschiesser Alphornbläser vom «Echo vom Talboden», die auf dem italienischen Dorfplatz relativ exotisch wirkten und entsprechend viel Aufmerksamkeit von den Einheimischen und den Touristen erfuhren. Dass sie aus der Schweiz stammen, durften sie einer interessierten Zuhörerin nach einem ersten Stück erklären. Für Leute mit Wappenkenntnissen war die Herkunft der Männer in den schwarzen Älplerhemden dank der beiden Wolfenschiesser Fahnenschwinger aber auch so klar. Während der Alphornklänge liessen sie die Schweizer und die Nidwaldner Fahne variantenreich in der Luft herumflattern.

Die drei Alphornbläser vom «Echo vom Talboden» aus Wolfenschiessen. Bild: Lucien Rahm (Castel Gandolfo, 7. Mai 2022)

Die Nidwaldner Flagge wurde von den Wolfenschiesser Fahnenschwingern kunstvoll durch die Luft gewirbelt. Bild: Lucien Rahm (Castel Gandolfo, 7. Mai 2022)

Die Fahnenschwinger werfen sich die Flaggen gegenseitig zu. Bild: Lucien Rahm (Castel Gandolfo, 7. Mai 2022)

Uraufführung einer rasanten Abfahrt

Als «Bonustrack» bekamen die Anwesenden zum Schluss des rund 40-minütigen Konzerts eine Weltpremiere zu hören. Zu Ehren des derzeit besten Skifahrers der Welt hat der Stanser Musiker Joseph Bachmann, der die Gesamtleitung über die musikalischen Darbietungen in Rom innehatte, ein Stück komponiert, das er nun erstmals aufführte. «Es geht genau zweieinhalb Minuten, genau gleich lang wie eine Lauberhorn-Abfahrt», kündigte Bachmann das Stück an mit dem Namen «Piste frei für Marco». Mit zwei Akkordeons, einer Klarinette und einer Bassgeige wird die Abfahrt musikalisch nachgezeichnet, inklusive turbulenter Sequenzen.

Uraufführung von «Piste frei für Marco» mit Klarinettist Josi Fischer, Joseph Bachmann und Andrea Stocker am Akkordeon sowie Laura Cesar am Kontrabass. Bild: Lucien Rahm (Castel Gandolfo, 7. Mai 2022)

Bachmann zeigte sich danach erfreut über die gelungene Uraufführung des Stücks, das sie tagelang geübt hätten. Mit der von ihm komponierten Ländlermesse, die er am Freitagmorgen im Petersdom in ähnlicher Besetzung darbot, konnte er diese Woche zudem eine weitere Premiere erleben. «Ich bin sehr zufrieden», lautet Bachmanns Fazit zu den vergangenen Tagen. Und auch für alle Beteiligten seien es «total positive Erlebnisse» gewesen. Was die Leute unter anderem stark motiviert habe, sei die Idee gewesen, etwas Originelles, Nidwaldnerisches in den Petersdom zu bringen. Das ist ihnen gelungen: Ländlermusik und Nidwaldner Mundarttexte in einer der bedeutendsten katholischen Kirchen zu hören, ist tatsächlich etwas Überraschendes.

Die Nidwaldner Musikerinnen und Musiker im Petersdom. Bild: Beat Christen/PD

Bundespräsident staunt über Nidwaldner Mut

Ungewohnt dürften für manche auch gewisse Stellen der Liedtexte der Messe gewesen sein, die vom Stanser Mundart-Autor Felix Stöckli verfasst wurden. So ist darin einmal die Rede von einer Pfarrerin, die – zusammen mit anderen Personen und Dingen, die der Text aufzählt – von Gott gerne gesehen werde. «Das im Petersdom zu singen, war eine Herausforderung», blickt die Nidwaldner Frau Landammann Karin Kayser zurück, welche die Delegation aus dem diesjährigen Gastkanton anführte. Das Ganze sei aber auch «wunderbar aufgenommen» worden und habe auch ein grosses Zeichen gesetzt. Bundespräsident Ignazio Cassis habe später gesagt, er staune zwischendurch, was sich die Nidwaldner alles erlauben würden.

Karin Kayser in Castel Gandolfo. Bild: Lucien Rahm (7. Mai 2022)

Doch nicht nur im Liedtext ging es ums Miteinbeziehen von Menschen, sondern auch bei der Auswahl der Mitwirkenden, die aus ganz Nidwalden stammten. «Vom ersten Moment an war es einfach enorm verbindend», so Kayser weiter. Sie habe von so vielen Leuten gehört, die gesagt hätten, das tue der Seele gut, Nidwaldnerinnen und Nidwaldner auf diese Weise zusammenzubringen. Indem man gewisse Stammvereine als Basis nahm – den Stanser Männerchor und den Musikverein Hergiswil –, die sich dann für zusätzliche Mitglieder aus anderen Nidwaldner Vereinen öffneten, habe sich eine gesamtkantonale Durchmischung ergeben. Zwei Jahre lang haben die Musikerinnen und Musiker in diesen Konstellationen geübt, bevor sie nun gemeinsam Rom und den Vatikan erleben durften.

Bischöfe jodeln mit

Chorsängerin Isabelle Zurflüh. Bild: Lucien Rahm (7. Mai 2022)

Die Durchmischung fand dabei auch auf Alters- und Geschlechterebene statt. Mitgesungen hat im erweiterten Stanser Männerchor zum Beispiel Isabelle Zurflüh, die ansonsten im Hergiswiler Chor Joy of Life aktiv ist. Zusammen mit einer weiteren Sängerin aus ihrem Verein hat sich die 33-Jährige entschieden, beim Projekt mitzuwirken. Sie sei sich zunächst zwar nicht sicher gewesen, ob sie mit so vielen ihr unbekannten Männern singen wolle. «Aber es ist so ein einmaliges Erlebnis, wenn man im Petersdom singen darf, dass ich mich dafür entschied.» Ein Erlebnis, das für sie wirklich eindrücklich gewesen sei. Die Stimmung im Chor sei ausserdem gut gewesen und sie habe sich auch gut integrieren können, freut sie sich.

Und das Verbindende hat offenbar bei den Nidwaldnern nicht Halt gemacht. Am Apéro nach der Vereidigung habe der halbe Saal angefangen mitzusingen, als einige Jodler ein Lied anstimmten, erzählt Karin Kayser. «Dann kamen die Bischöfe hinzu und haben aus voller Inbrunst einfach mitgejodelt. Das ging unter die Haut.»

