Zunft der Arbeiter von Stans 33 Zünfter stimmen allen Statuten zu Die Zunft der Arbeiter von Stans hat an ihrer Vorversammlung sechs neue Mitglieder aufgenommen und die Durchführung der Generalversammlung geplant. 10.12.2021, 18.18 Uhr

Der Zunftmeister Viktor Wyss mit Kassier Hans Z'Rotz (links) und Schreiber Eduard Amstad (rechts). Bild: Edi Ettlin (Stans, 22. Februar 2020)

Nach der Absage der Zunft-Versammlung im Frühling 2021 hat sich die Zunft der Arbeiter von Stans am 5. Dezember zur Vorversammlung getroffen. So konnte Viktor Wyss, als ein weiteres Jahr amtierender Zunftmeister, 33 Zünfter begrüssen. 15 Mitglieder hätten sich entschuldigt, schreibt die Zunft in einer Mitteilung.