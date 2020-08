Zur Vereidigung gibt's an den Nidwaldner Gerichten himmlische Klänge Am Ober- und Verwaltungsgericht wurden vier Personen vereidigt und drei verabschiedet. Kurt Liembd 20.08.2020, 17.49 Uhr

Frisch vereidigt, v.l.: Verwaltungsrichter Hansruedi Schleiss, Verwaltungsrichter Hubert Rüttimann sowie die beiden Gerichtsschreiber Mirdita Kelmendi und Silvan Zwyssig. Bild: Kurt Liembd (Stans, 19.August 2020)

«Mit dem Richteramt ist nicht nur eine grosse Würde verbunden, sondern manchmal auch eine Bürde», sagte Obergerichtspräsidentin Livia Zimmermann vor versammelten Richtern und Gästen. Infolge Corona war die Zahl der geladenen Gäste limitiert. So durften zum Beispiel die Partner und Partnerinnen der zu vereidigenden Mitglieder nicht dabei sein, zumal die Platzverhältnisse im Bannersaal beschränkt waren. Unter den Gästen traf man dennoch Justizdirektorin Karin Kayser, Landratspräsidentin Theres Rotzer, Landratssekretär Emanuel Brügger und weitere Vertreter aus Politik und Justiz.

Ethische Überzeugung versus Recht

Bevor es zur Verabschiedung und zur Vereidigung ging, hielt Obergerichtspräsidentin Livia Zimmermann eine kurze Rede, worin sie einen Blick in die Rechtsphilosophie warf und dabei den Unterschied zwischen Ethik und Recht erklärte. «Ethisches Handeln hat ein Ideal vor Augen – das moralisch korrekte und perfekte Handeln.» Dieses Ideal sei aber in letzter Konsequenz kaum erreichbar. «Recht hingegen besteht aus Regeln, die eingehalten werden. Recht zieht klare Grenzen», so Livia Zimmermann. Als Beispiel nannte sie einen kürzlichen Fall in Zürich, der für grosses Aufsehen und gar für Aufruhr sorgte. Das Gericht hat dort 12 Klimaaktivisten vom Vorwurf Hausfriedensbruch freigesprochen, obwohl diese in den Räumen einer Grossbank gegen deren Willen Tennis gespielt haben, um mit dieser Aktion gegen den Klimawandel zu demonstrieren. Dabei haben die Richter ihre moralische Wertung über das Recht gesetzt, denn die Welt retten zu wollen ist ein ethisches Handeln. Livia Zimmermann dazu: «Es ist zu vermuten, dass die obere Instanz diesen Entscheid wieder kippen wird.» Solche Abgrenzungsprobleme zwischen Ethik und Recht können in allen Justizbereichen entstehen, auch am Verwaltungsgericht. Zimmermann: «Als Richter steckt man in einem sogenannten Moraldilemma, wenn man gestützt auf Rechtsregeln urteilen muss, die einer inneren ethischen Überzeugung entgegenstehen. Dies ab und zu aushalten zu können, gehört auch zu unserem Amt.»

Laienrichter sind «Fachrichter»

Ein mehr als klares Bekenntnis legte Livia Zimmermann zum System der Laienrichter ab. Ein Gerechtigkeitsempfinden habe jeder von uns und es helfe gerade dann, wenn die Rechtslage nicht eindeutig sei. «Für dieses Gerechtigkeitsempfinden ist es nicht notwendig, dass man ein Jusstudium absolviert hat», so Livia Zimmermann.

Da die Laienrichter Lebenserfahrung und berufliche Fachkenntnisse mitbringen, wurden sie von Livia Zimmermann als «Fachrichter» bezeichnet. Drei solcher Laien- oder Fachrichter wurden ehrenvoll verabschiedet: Beda Bossard (nach 8 Jahren), Renata Studer (nach 8 Jahren) und Brigitte Wettstein (nach 17 Jahren).

Es verdient schon fast den Namen Tradition, dass Vereidigungen in Nidwalden von musikalischen Klängen auf höchstem Niveau begleitet werden, diesmal erstmals mit Harfenklängen von Anna Gander (18) aus Stans. Dabei zeigte sich: Der Faszination der Harfe, sowohl klanglich wie auch optisch, kann sich kaum jemand entziehen. Anna Gander spielte mit professionellem Anspruch und gab der Vereidigung mit ihren himmlischen Klängen einen würdigen Rahmen. Es folgte der feierliche Moment, als die zwei neuen Richter und die zwei neuen Gerichtsschreiber in die Pflicht genommen wurden. Vor versammelten Behörden und Gästen legten sie ihren Amtseid oder ihr Amts­gelübde ab: die neuen Verwaltungsrichter Hansruedi Schleiss und Hubert Rüttimann, beide aus Stans, sowie die zwei Gerichtsschreiber des Ober- und Verwaltungsgerichtes Mirdita Kelmendi aus Hergiswil und Silvan Zwyssig aus Luzern.