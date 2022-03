Hergiswil Am Konzertgottesdienst findet ein Zusammenspiel von Wort und Musik statt Seit einigen Jahren finden in der reformierten Kirche Hergiswil Konzertgottesdienste statt. Sie sind ein gelungenes Beispiel für die Symbiose von Wort und Musik. Rafael Schneuwly 28.03.2022, 16.22 Uhr

Als Pfarrer Tobias Winkler am vergangenen Samstag nach dem Gottesdienst zum Apéro bat, stellte sich der eine oder die andere die Frage, ob das nun eine Liturgie mit Musik oder ein Konzert mit einem spirituellen Rahmenprogramm war. Für Pfarrer Winkler steht bei den Konzertgottesdiensten der religiöse Gedanke im Mittelpunkt: «Die Form des Konzertgottesdienstes, um bestimmte Festzeiten des Kirchenjahres hervorzuheben, ist mir eine Herzensangelegenheit, finden doch auch Menschen, die kirchendistanziert sind, über die Musik Zugang zu wichtigen christlichen Glaubens- und Lebensthemen.»

Pfarrer Tobias Winkler am Konzertgottesdienst in Hergiswil. Bild: Rafael Schneuwly (Hergiswil, 26. März 2022)

Jesper Gasseling, der zusammen mit der Cellistin Elodie Théry und der Organistin Sonja Betten den musikalischen Part bestritt, anerkennt zwar die thematische und philosophische Nähe zwischen Religion und Musik, sieht den Fokus aber doch bei der Musik, um gleich zu beschwichtigen: «Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Oft ist es ja umgekehrt, dass Musik ‹zwischen› der Liturgie gespielt wird. Wichtig ist, dass sich beides ergänzt.» Jesper Gasseling betont, dass es ihm gefalle, dass er seine Programme ohne liturgische Vorgaben frei gestalten könne.

Zwischen Barock und Avantgarde

Jesper Gasseling wählte fünf Stücke, die für ein abwechslungsreiches Musikerlebnis sorgten. Den Anfang machte die Sonate «Eure Freude wird niemand von euch nehmen» für Violine und Violoncello von Sofia Gubaidulina (geboren 1931). Dieses Werk passte gut zum Gottesdienst, denn die Musik der in der Sowjetunion geborenen Komponistin wurde lange Zeit von religiösen Ideen beeinflusst. Das Prinzip der Dualität von normalen Tönen und Flageoletten, das die Sonate prägt, wird von einigen Musikexperten im Sinne der irdischen und der himmlischen Sphäre gedeutet.

Jesper Gasseling, Pfarrer Tobias Winkler, Elody Théry und Sonja Betten (von links). Bild: Rafael Schneuwly (Hergiswil, 26. März 2022)

Die nächsten beiden Stücke, das Präludium e-Moll von Bach und die Sonate c-Moll von Vivaldi gehören zu den etablierten Werken im Musikrepertoire. Sie wurden von Jesper Gasseling, Elody Théry und Sonja Betten grossartig gespielt, die Sonate von Vivaldi eignete sich aber nur wenig für das Hauptthema des Gottesdienstes, die Verbindung der biblischen Passionsgeschichte mit dem Leiden der Menschen im Umfeld von Krieg und Krankheit. Das vierte Werk hingegen, die «Sospiri» («Seufzer») des Briten Edward Elgar, das kurz vor dem Ersten Weltkrieg entstand, fügte sich gut in den Gesamtkontext ein. Und auch das anschliessende Stück «Castillo interior» («Die innere Burg»), 2013 vom Letten Peteris Vasks komponiert, passte gut in einen kirchlichen Rahmen, denn der Komponist schrieb es in Verehrung der hl. Teresa von Ávila.

Am Ende des Gottesdienstes intonierte das Trio den 1. Satz und das Finale der musikalisch anspruchsvollen Suite in c-Moll für Violine, Violoncello und Orgel des Spätromantikers Josef Rheinberger.

Das Wort als verbindendes Element

Eine Liturgie mit Musik? Oder doch ein Konzert im Gottesdienst? Sicher war die Musik emotional und vom zeitlichen Umfang her tonangebend. Und es eigneten sich auf den ersten Blick auch nicht alle Stücke für die Verbindung zum Hauptthema der Liturgie. Dass beim Kirchgänger aber nicht der Eindruck zurückblieb, ausschliesslich ein Konzert mit sechs zum Teil ganz verschiedenen Stücken gehört zu haben, war das Verdienst von Pfarrer Winkler. Mit persönlichen Überlegungen, Gebeten, Erklärungen zu den Musikstücken und dem Hermann-Hesse-Gedicht «Gestutzte Eiche» gelang es ihm, den Konzertgottesdienst zu einer Einheit zu verschmelzen.