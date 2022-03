El Cartel zieht von Luzern nach Emmen - das sind die Gründe

Nightlife in Emmen Tschüss Stadt, hallo Agglo! Der Club El Cartel ist neu auf dem Viscosiareal daheim Nach nur zweieinhalb Jahren hinter dem Luzerner Bahnhof zieht «El Cartel» schon wieder weiter – nach Emmen. Gründe für den Umzug: Am neuen Ort hat's viel mehr Lounges und Parkplätze. Roman Hodel Jetzt kommentieren 09.03.2022, 19.30 Uhr

Wer in Luzern zu Hip-Hop, Latin und Reggaeton feiern will, landet früher oder später im «El Cartel». Seit 2016 gibt's den Club in der heutigen Form. Bis im August 2019 fanden die Partys an der Haldenstrasse 21 statt, seither im Lakefront-Center hinter dem Luzerner Bahnhof. Nur zweieinhalb Jahre später kommt es jetzt zur nächsten Züglete: «El Cartel» zieht nach Emmen aufs Viscosiareal. Die grosse Eröffnungsparty steigt diesen Samstag.

«Wir waren nie ganz glücklich im Lakefront-Center und die Pandemie machte uns zusätzlich einen Strich durch die Rechnung», sagt Simon Märki, Mitinhaber «El Cartel». Zum einen sei der Club zu versteckt, es gebe kaum Laufkundschaft wie an der Haldenstrasse, wo gegenüber das Casino liegt. Zum anderen sei die Location in zwei Räume aufgeteilt. «Die für uns wichtigen Lounges sind in einem separaten Raum untergebracht und es gibt nur sechs davon – das kritisierten unsere Gäste oft», so Märki.

Die «El Cartel»-Inhaber Paulo Marques (links) und Simon Märki in einer der 14 Lounges ihres neuen Clubs. Bild: Patrick Hürlimann (Emmen, 9. März 2022)

In Emmen hat's 14 Lounges und nicht nur sechs wie in Luzern

Am neuen Ort in Emmen ist dies anders: Es gibt 14 Lounges direkt im Club – das sind ähnlich viele wie früher an der Haldenstrasse. Mitinhaber Paulo Marques sagt zu deren Bedeutung für «El Cartel»: «Unsere Gäste buchen gerne Lounges, da können sie im Separee und trotzdem sichtbar für die anderen feiern», erklärt er und fügt an:

«Denn es geht auch darum, den Leuten im Club und auf Social Media zu zeigen, dass man sich so etwas leisten kann.»

Wer eine Lounge beispielsweise für sechs Personen bucht, muss mindestens zwei Flaschen Spirituosen nach Wahl konsumieren. Eine Flasche Wodka gibt's ab 130 Franken aufwärts. «Dafür werden die Gäste topbetreut von einem Host und der Eintritt ist gratis», so Marques.

Weil sich in dieser Location vorher bereits ein Club befand, müssen die «El Cartel»-Leute nicht alles neu einrichten. Bild: Patrick Hürlimann (Emmen, 9. März 2022)

Darum ist Emmen für den Ausgang genauso gut wie Luzern:

Allerdings: Laufkundschaft dürfte es auf dem Viscosiareal noch weniger haben als beim Lakefront-Center. Und überhaupt: Ist der Wechsel von der Stadt in die Agglo kein Abstieg, wo doch das Nachtleben vor allem in Luzern stattfindet? Marques verneint: «Wir sind nicht der einzige Nightlife-Betrieb an der Emmenweidstrasse.» Er erwähnt die Viscose Eventhalle und eine Shisha-Bar an derselben Adresse. Weiter gebe es die Eventlocation NF 49 am Seetalplatz und das Kino Maxx. «Und ganz ehrlich, ob unsere Gäste an die Haldenstrasse oder nach Emmen fahren, macht letztlich keinen grossen Unterschied», so Marques. Denn nur 40 Prozent der «El Cartel»-Gäste kämen aus der Stadt und Agglo, der Rest hingegen aus der ganzen Zentralschweiz. «Viele davon mit dem Auto – und ihnen können wir jetzt erst noch einen grossen Parkplatz direkt vor dem Club anbieten», sagt er.

Das Fassungsvermögen des neuen «El Cartel» ist mit knapp 500 Personen fast gleich gross wie an der Haldenstrasse. Weil sich in der Location auf dem Viscosiareal zuvor mit dem Bricks bereits ein Club befand, müssen Märki und Marques die Räume nicht komplett neu einrichten. Sie sagen:

«Selbstverständlich haben wir aber das Mobiliar und die Deko vom Lakefront-Center mitgenommen – sodass unsere Gäste sich im vertrauten ‹El Cartel›-Umfeld wiederfinden.»

Vorerst startet der Club nach der Eröffnungsparty sachte: Freitags ist jeweils Salsa Latino angesagt und um 2 Uhr bereits Schluss. Samstags hingegen steigen die eigentlichen Clubnächte bis 5 Uhr – darunter die Vamos-Party von Radio Pilatus. Laut Marques zieht das ganze Nachtleben pandemiebedingt erst langsam wieder an: «Sobald es wieder richtig läuft, werden auch längere Öffnungszeiten am Freitag wieder zum Thema.»

