Notstand Spenderinnen und Spender gesucht: Blutreserven in der Zentralschweiz sind «bedrohlich tief» Bei drei von acht Blutgruppen reichen die Blutreserven in der Zentralschweiz noch für zwei Tage, bei drei Gruppen noch für deren vier. Dank der Hilfe aus anderen Regionen der Schweiz kann der Bedarf dennoch gedeckt werden – jedenfalls im Moment. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 14.01.2022, 05.00 Uhr

Beutel mit Erythrozythenkonsentrat sortiert nach Blutgruppe und Abnehmer (Spitäler) liegen im Kühllager des SRK-Blutspendezentrums Zürich. Bild: Severin Bigler (Schlieren, 4. November 2021)

«Die Blutspenderinnen und -spender sind wegen der Coronasituation verunsichert», sagt Tina Weingand. Dabei seien Spenden auch für Ungeimpfte möglich, betont die Chefärztin des Blutspendediensts Zentralschweiz (siehe Kasten). Das Resultat dieser Verunsicherung zeigt sich am Spendenbarometer: Bei den Blutgruppen 0+, 0- und A- ist der Stand «bedrohlich tief», bei den Gruppen A+, AB- und B- «kritisch». Das zeigt die täglich aktualisierte Statistik des Blutvorrats in der Zentralschweiz.

Bei einem bedrohlich tiefen Bestand reicht der Vorrat nur noch für zwei Tage, was Spenden «dringend» macht. Bei kritischen Werten ist die Blutversorgung «kaum gedeckt», der Vorrat reicht für vier Tage. Besonders wichtig sind ausreichende Reserven bei der Blutgruppe 0-, weil diese an alle Patientinnen und Patienten verabreicht werden kann. Also auch dann, wenn bei Notfällen noch nicht klar ist, welcher Blutgruppe die hilfsbedürftige Person angehört.

Zertifikat für Blutspende ist nicht nötig Wer Blut spenden will, braucht kein Covid-Zertifikat – und wer nach einer (Auffrischungs-)Impfung keine Symptome hat, kann 48 Stunden danach bereits wieder Blut spenden. In allen Blutspendezentren und bei den mobilen Spendenaktionen würden Hygienemassnahmen sowie das Einhalten der Abstands- und Maskenpflicht eine Infektion während der Spende verhindern, betonen die Zentren. Falls bei Spendenden eine Corona-Infektion nachgewiesen wurde, beträgt die Wartefrist nach erfolgter Bewältigung der Symptome einen Monat. Personen mit engem Kontakt zu Erkrankten können während zweier Wochen kein Blut spenden. Grundsätzlich können alle gesunden Menschen zwischen 18 und 75 Jahren mit einem Körpergewicht von mindestens 50 Kilogramm und normalen Blutdruck-, Puls- und Blutfarbstoffwerten Blut spenden. Frauen können pro Jahr dreimal, Männer viermal spenden. Nach einer Spende sollten während 24 Stunden keine grösseren körperlichen Anstrengungen unternommen werden. Die beiden häufigsten Blutgruppen in der Schweiz sind A und 0 mit Anteilen von je etwas über 40 Prozent. Der Gruppe B gehören acht Prozent der Schweizerinnen und Schweizer an, der Gruppe AB nur vier Prozent. Pro Spende werden 4,5 Deziliter Blut entnommen. (nus)

Regionen helfen sich aus

Heisst das nun, dass den Spitälern das Blut ausgeht? Nein. Die Kliniken hätten eigene und gut gefüllte Lager, sagt Weingand. Thomas Braschler, Facharzt für Hämatologie und Innere Medizin am Luzerner Kantonsspital, bestätigt diese Aussage. Es hätten in den letzten Jahren wegen Engpässen in der Blutversorgung auch noch nie Operationen verschoben werden müssen. Ausserdem, sagt Weingand, würden sich die elf regionalen Blutspendedienste in der Schweiz aushelfen. So sei der Reservebestand in den Regionen Zürich und Graubünden deutlich höher als in der Zentralschweiz oder im Raum Bern, wo der zuständige Blutspendedienst am Montag einen Spendenappell an die Bevölkerung veröffentlicht hat. Die Chefärztin des Blutspendediensts Zentralschweiz versichert:

«Momentan ist landesweit genügend Blut vorhanden, um die Versorgung sicherzustellen.»

Ein Blick auf das landesweite Reservebarometer bestätigt diese Aussage: In keiner der acht Blutgruppen ist der Bestand derzeit «bedrohlich tief».

Das kann sich jedoch schnell ändern. Beispielsweise dann, wenn die Leute während der Fasnachtstage oder während einer Grippewelle wieder weniger Blut spenden. Der Blutspendedienst Zentralschweiz hat deshalb in den letzten Tagen Hunderte von E-Mails an Spenderinnen und Spender verschickt und viele, vor allem ältere Personen telefonisch gebeten, Blut zu spenden.

Neue Spenderinnen und Spender sind gesucht

Dringend nötig wären allerdings auch neue Spendende. Jährlich kämen in der Zentralschweiz zwar rund 2000 Personen hinzu, das reiche langfristig allerdings nicht aus, prognostiziert Weingand. Dies, weil der Bedarf aufgrund der demografischen Entwicklung steige und weil nach 75 Jahren Schluss ist mit Spenden.

Der Zentralschweizer Blutspendedienst mit Standorten in Luzern, Sursee, Wolhusen, Schwyz, Zug und Stans zählt rund 9000 regelmässige Spenderinnen und Spender. Grösster Abnehmer der Blutbeutel ist mit einem Anteil von rund 60 Prozent das Luzerner Kantonsspital. Der landesweite Bedarf liegt bei täglich rund 770 Blutspenden. 80 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer brauchen mindestens einmal im Leben fremdes Blut. Regelmässig Blut spenden jedoch nur 2,8 Prozent der Bevölkerung. Am häufigsten wird Blut bei Krebspatientinnen und -patienten benötigt.

Mehr Informationen unter www.bsd-luzern.ch oder unter www.blutspende.ch

