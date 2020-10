Obwalden und Nidwalden führen eine Maskenpflicht ab Montag ein Die Corona-Fallzahlen sind in Nidwalden und Obwalden zuletzt stark angestiegen. Jetzt haben die Kantonsregierungen weiterführende Massnahmen beschlossen. Martin Uebelhart 16.10.2020, 12.34 Uhr

Der Obwaldner Regierungsrat hat eine Maskenpflicht in den Innenräumen öffentlich zugänglicher Einrichtungen beschlossen. Zu diesen zählen laut einer Mitteilung insbesondere Einkaufsläden, -märkte und -zentren (inklusive geschlossenen Besucherpassagen), Poststellen und Banken, Museen, Theater, Konzertlokale, Versammlungslokale, Gotteshäuser und religiöse Gemeinschaftsräume, Verwaltungsgebäude, oder Bibliotheken. Eine Maskenpflicht gilt auch für das Personal im Gästebereich von Res-taurationsbetrieben (inklusive Bars und Clubs, Diskotheken und Tanzlokale) sowie für alle, die Dienstleistungen erbringen oder beanspruchen, bei denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten wird. Weiter gilt die allgemeine Maskenpflicht auch an Märkten im Freien (Wochen-, Monats-, Jahres- und Weihnachtsmärkte). Die Maskenpflicht gilt für Personen ab 12 Jahren und tritt am Montag, 19. Oktober, in Kraft.

Nidwalden setzt auf situative Maskenpflicht

In Nidwalden gilt ebenfalls ab Montag eine generelle Maskenpflicht für öffentliche und private Veranstaltungen mit über 50 teilnehmenden Personen sowie für Dienstleistungen, bei denen es zu regelmässigem Körperkontakt kommt, darunter Coiffeursalons, Massage-, Tätowier- oder Kosmetikstudios.

Weiter führt der Kanton Nidwalden eine situative Maskenpflicht ein, die dann zur Anwendung gelangt, wenn der erforderliche Mindestabstand von 1,5 Metern fortwährend nicht eingehalten werden kann. Sie gilt für öffentliche und private Veranstaltungen mit bis zu 50 teilnehmenden Personen, öffentlich zugängliche Innenräume, insbesondere Verkaufslokale, Postschalter, Kinos und Gotteshäuser. Weiter finden sie Anwendung für Gastronomiebetriebe wie Restaurants, Cafés, Bars, Clubs, Discos und Tanzlokale, in denen stehend konsumiert wird sowie andere Dienstleistungen wie zum Beispiel Taxiunternehmen und Fahrschulen, bei denen der Mindestabstand ebenfalls nicht fortdauernd eingehalten werden kann und keine weiteren Schutzmassnahmen wie Plexiglas vorhanden sind.

Starker Anstieg der Fälle in Obwalden

Die Corona-Fallzahlen sind in Obwalden seit Beginn der Woche stark angestiegen. Während die Neuansteckungen zuvor vor allem auf zwei isolierte Orte zurückzuführen waren, sei nun eine Ausweitung auf breitere Bevölkerungsgruppen festzustellen, schreibt der Kanton. «Die Situation ist heute eine andere als noch anfangs Woche. Angesichts der schnellen Entwicklung sind jetzt neue Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus angezeigt», wird Gesundheitsdirektorin Maya Büchi-Kaiser zitiert. Seit Montag wurden bisher 47 neue Coronafälle registriert.

Über 100 Fälle mehr in Nidwalden in den vergangenen 14 Tagen

Mit den erweiterten Massnahmen zielt der Nidwaldner Regierungsrat in erster Linie auf Veranstaltungen ab, weil sich diese zuletzt als häufigste Übertragungsquelle erwiesen haben. «Die meisten Personen stecken sich im familiären und privaten Umfeld an», so Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger. Deshalb werde zum gegenwärtigen Zeitpunkt von Anlässen oder Feiern, in denen Menschenansammlungen unausweichlich und zudem vulnerable Personen anwesend sind, abgeraten. Auch am Arbeitsplatz häufen sich Ansteckungen. Daher wird Unternehmungen empfohlen, wieder vermehrt auf Homeoffice oder räumliche Trennungen von Mitarbeitenden zu setzen. Da indes aktuell keine Anhaltspunkte für gehäufte Ansteckungen in Verkaufsläden vorliegen, wird auf eine generelle Maskenpflicht in diesem Bereich vorderhand verzichtet. «Den Ladenbetreibern steht es aber frei, eine solche einzuführen», sagt Michèle Blöchliger.

«Es geht uns mit den Massnahmen nicht darum, jede einzelne Infektion zu vermeiden, sondern die Häufigkeit von Erkrankungen zu verringern, damit die Kurve nicht weiter so exponentiell ansteigt wie zuletzt», betont Michèle Blöchliger. In den vergangenen zwei Wochen ist die Zahl positiv auf Covid-19 getesteter Personen im Kanton Nidwalden von 152 auf 240 geklettert. «Im Moment sind wir in der glücklichen Lage, dass wir praktisch keine schweren Verläufe respektive Hospitalisierungen verzeichnen. Dies kann sich aber innert kurzer Zeit ändern, wie Beispiele anderer Kantone zeigen. Je schneller wir jetzt handeln, desto kleiner sind die Einschränkungen für die Bevölkerung und die Wirtschaft – und umso besser können wir Risikopersonen und damit auch unsere Gesundheitseinrichtungen schützen», fährt Michèle Blöchliger fort.