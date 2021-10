Kultur Ob- und Nidwalden: So läuft es mit der Zertifikatspflicht

Zwischenbilanz So erleben die Kulturbetriebe in Ob- und Nidwalden die Zertifikatspflicht Gut einen Monat nach Einführung der Zertifikatspflicht fallen die Meinungen der Ob- und Nidwaldner Kultureinrichtungen dazu unterschiedlich aus. Matthias Piazza und Kristina Gysi Jetzt kommentieren 11.10.2021, 16.00 Uhr

Wie in Restaurants gilt auch bei kulturellen Veranstaltungen seit rund einem Monat: Zutritt hat nur, wer ein Covid-Zertifikat vorweisen kann, also wer geimpft, getestet oder genesen ist. Josef Inderbitzin, Direktor des Hotels Krone Sarnen, wo zurzeit Konzerte aus der Reihe «Jazz in Sarnen» stattfinden, zieht eine positive Zwischenbilanz. «Die ersten beiden Konzerte vom 16. und 30. September waren sehr gut besucht. Wem Kultur viel bedeutet, der ist bereit, sich impfen oder testen zu lassen, ist mein Eindruck.» Möglicherweise haben die Vorbands der Musikschule Sarnen anlässlich ihres 50-Jahr-Jubiläums heuer auch noch zusätzlich Leute an die Konzerte gelockt.

Das Elmar-Frey-Septett am Konzert in der «Krone». Bild: PD (Sarnen, 30. September 2021)

Weiter sagt Inderbitzin:

«Die Besucher beklagen sich nicht über die Zertifikatspflicht. Sie sind froh, dass wieder kulturelle Veranstaltungen stattfinden.»

Damit die Jazzliebhaber und andere Besucher kultureller Veranstaltungen in der «Krone» auf ihre Kosten kommen, ist das Personal gefragt. «Die Überprüfung des Zertifikats ist aufwendig, vor allem bei Leuten, die den Code auf dem Papier vorweisen. Dieser ist manchmal schwierig zu scannen.»

Von einem Besucherrückgang von rund 50 Prozent spricht hingegen der Engelberger Kinobetreiber Hasler. Im Kino Engelberg wird aktuell der neue James-Bond-Streifen «No Time To Die» aufgeführt. Nebst der Umsatzeinbusse schlage auch der zusätzliche Personalaufwand zu Buche. «Trotzdem ziehe ich die Zertifikatspflicht dem alten Regime vor, als noch Maskenpflicht galt und nicht jeder Platz im Saal belegt werden durfte.» Positiv sei, dass die Feriengäste nach Engelberg wieder zurückgekehrt seien, welche fürs Kino ein wichtiges Standbein seien.

Individualgäste kommen – Gruppen bleiben aus

Einen Rückgang von Individualgästen nach Einführung der Zertifikatspflicht konnte Nicole Eller Risi, Kuratorin des Talmuseums Engelberg, bisher nicht feststellen. «Sie akzeptieren die Zertifikatspflicht. Hingegen bleiben die Gruppen aus, die das Museum sonst besuchen. Für Klassenzusammenkünfte und andere Anlässe werden zurzeit eher Aktivitäten im Freien bevorzugt, weil man keine Leute ausschliessen will, die nicht geimpft sind.»

Wie sich die Zertifikatspflicht auf das Museum Bruder Klaus in Sachseln auswirkt, beschreibt die stellvertretende Museumsleiterin Nicole Edwards am Bruder-Klausen-Tag, der jeweils am 25. September begangen wird. «Am diesjährigen Bruder-Klausen-Tag hatten wir etwa 40 Besucher. Ein Jahr zuvor, also lange vor der Zertifikatspflicht, waren es etwa doppelt so viel.» Trotzdem erachtet sie das bestehende Regime als Vorteil. «Leute, die vorher ein Museumsbesuch aus Angst vor einer Ansteckung mieden, besuchen uns wieder. Und auch unser Personal fühlt sich sicherer.»

Märlitheater Obwalden pausiert auch dieses Jahr

Nicht vom Zertifikat profitieren kann das Märlitheater Obwalden. Sein Vorhang bleibt auch dieses Jahr zu. «Nicht alle Spieler sind geimpft. Das Risiko einer Ansteckung mit sofortigem Saisonabbruch als Konsequenz war uns darum zu gross», begründet die künstlerische Leiterin Doris Mennel den Entscheid, die zweite Theatersaison in Folge ausfallen zu lassen. Die Aufführungen werden nachgeholt. So ist das ursprünglich auf 2020 angesetzte Stück «Wie Kater Zorbas der kleinen Möwe das Fliegen beibrachte» für nächstes Jahr geplant. «Astrell und der Hüter des Waldes» wird auf 2023 verschoben.

Dieser Anblick löst gemischte Gefühle aus: Die Zertifikatspflicht polarisiert. Bild: Alessandro della Valle/Keystone

Museum Nidwalden wird gut besucht

Mit der Zertifikatspflicht hat Stefan Zollinger, Leiter des Nidwaldner Museums, bisher mehrheitlich positive Erfahrungen gemacht. Veranstaltern komme sie insofern zugute, da gesellige Anlässe wieder freier und – bis auf die Eingangskontrolle – uneingeschränkt vonstattengehen können. Die Zertifikatsprüfung stelle keinen grossen Mehraufwand dar, weil die Besuchenden ohnehin zur Kasse müssen. «Ein Billett zu lösen, geht länger, als das Zertifikat zu prüfen», so Zollinger. Wohl auch, weil sich die meisten Leute schon an diesen Prozess gewöhnt haben.

Zwar gebe es Gäste, die abgewiesen werden müssen oder unter Protest fernbleiben, jedoch sei diese Zahl überschaubar. «Wir haben das Gefühl, dass es von vielen Leuten geschätzt wird, bei Veranstaltungen nicht mehr auf Maskenpflicht und Abstandsregelung achten zu müssen», sagt Zollinger. So werde das Museum Nidwalden derzeit gut besucht: «Es kommen wieder mehr Leute.» Genaue Zahlen möchte er aber keine nennen, da die vergangenen zwei Jahre für einen effektiven Vergleich kaum repräsentativ seien. Als Fazit sagt der Museumsleiter:

«Für uns als Veranstalter ist die Zertifikatspflicht eine grosse Erleichterung.»

Chäslager verzeichnet Gästerückgang

Andernorts werden in der Zertifikatspflicht aber nicht nur Vorteile gesehen. Rene Burrell, Betriebsleiter des Chäslagers Stans, sagt: «Das Chäslager soll eine Schnittstelle sein, ein Ort, wo sich Menschen mit verschiedenen Meinungen treffen und austauschen können.» Die Pandemie, die darauffolgenden Massnahmen und nun auch die Zertifikatspflicht hätten diesen Austausch erschwert.



Für die Veranstalter habe das Zertifikat aber durchaus auch positive Aspekte, so Burrell:

«Der Mehraufwand für Events hat sich verringert, da viele Schutzmassnahmen wegfallen.»

Auch müssen die Kontaktangaben nicht mehr erfasst werden und die Leute können sich nach der Zertifikatskontrolle wieder frei und maskenlos bewegen. «Für uns Veranstaltende ist es somit sicher einfacher geworden.»

Verschobene Veranstaltungen können nun durchgeführt werden

Publikumsmässig verzeichnet das Chäslager einen Rückgang. Dies schreibt Burrell jedoch nicht nur der Zertifikatsmassnahme zu. «Es kann auch sein, dass die Unsicherheit aufgrund der Pandemie noch zu gross ist oder dass die Gäste Diskussionen vermeiden möchten.» Weiter sind während der Lockdowns viele Veranstaltungen verschoben worden. Nun können fast alle durchgeführt werden, was zu einer Übersättigung der Angebote führt. Das könne eventuell überfordern.

Laut Burrell könnte der Gästerückgang aber auch auf etwas anderes zurückzuführen sein: «Die Menschen haben teilweise seit gut eineinhalb Jahren keine kulturellen Anlässe mehr besuchen können», sagt er. «Man muss sich wohl wieder etwas herantasten und merken, dass das Kulturleben nicht durch den Fernseher ersetzt werden kann.»