Interview 100 Jahre Gasser Felstechnik AG Lungern: «Die Leidenschaft unserer Mitarbeitenden macht uns besser» Das Familienunternehmen aus Lungern befindet sich mittlerweile im Besitz der vierten Generation. Sebastian Gasser erklärt, wie die Firma durch Spezialisierung zum Erfolg kam und welche Herausforderungen zu bewältigen sind. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 11.04.2022, 05.00 Uhr

Sebastian Gasser ist seit 2021 im Verwaltungsrat der Gasser Felstechnik AG. Seit Jahren ist er auch operativ im Unternehmen tätig und hat diverse Weiterbildungen vom Bauführer bis hin zum NDS Geschäftsführung Bau gemacht. Seit vergangenem Jahr sitzen auch seine beiden Geschwister Mira und Ambros im Verwaltungsrat. Die Nachfolgeregelung ist damit vollzogen.

Sebastian Gasser, Verwaltungsrat und Miteigentümer, der Gasser Felstechnik AG in Lungern. Bild: PD

Wie fühlt sich das an, wenn Sie und Ihre Geschwister, die nun alle im Verwaltungsrat sitzen, 100 Jahre Familienunternehmen feiern können?

Sebastian Gasser: Wir sind natürlich stolz auf das, was unsere Vorfahren geleistet haben. Das ist aber auch Verpflichtung, wir wollen ja das Aufgebaute erfolgreich fortführen. Deshalb geht auch ein grosser Dank an unsere Mitarbeitenden – sie sind unser Kapital – und an unsere Kunden und Partner, die uns immer wieder ihr Vertrauen schenken.

Die vierte Generation tritt mit der Übernahme der Firmenleitung in grosse Fusstapfen.

Ja, das ist sicher so. Unser Vater Thomas Gasser pflegte noch dieses «Patrondenken», er hatte als Chef einen guten Ruf bei den Mitarbeitenden und wurde von ihnen sehr geschätzt, weil er immer gut zu ihnen geschaut hat. Das wollen wir sicher weiterführen und das Familienunternehmen weiter tragen. Wir besuchten schon als Kinder bei Ausflügen immer mal wieder auch eine Baustelle. Unser Grossvater war Baumeister, unser Vater und nun auch mein Bruder sind stolze Baumeister. Das wurde uns also sozusagen in die Wiege gelegt.

Es liegen ja schwierige Monate hinter uns. Wie haben Sie Corona erlebt?

In unserer Branche durften wir immer arbeiten, und es gab auch immer genug Arbeit, dass wir mit unseren eigenen Leuten ausgelastet waren. Masken sind bei vielen unserer Arbeiten gängig, also kannten wir das schon. Da wir in dieser Zeit mitten in der Nachfolgeregelung standen, war es besonders wichtig, dass das Unternehmen durch Verwaltungsratspräsident Toni Hofer auf der strategischen Ebene so gut, ruhig und besonnen geführt wurde.

Nach wie vor gibt es Lieferprobleme, die Rohstoffpreise steigen, und jetzt kam auch noch der Krieg in der Ukraine. Wie wirkt sich das alles bei Ihnen aus?

Bisher hatten wir keine Baustellen, wo es deswegen zu Verzögerungen kam. Aber wegen der längeren Lieferfristen muss das Material viel früher bestellt werden. Früher hat man «just in time» liefern lassen, nun müssen wir rechtzeitig Lager anlegen. Beispielsweise bestellen wir bereits jetzt Schaltafeln für den Herbst.

Wegen der massiv gestiegenen Preise stimmen Kalkulationen nicht mehr. Verträge müssen teils neu verhandelt werden. Für uns fallen vor allem Zement, Holz und Stahl ins Gewicht. Anker, Ankerplatten, Schutz- und Armierungsnetze, Stahlbögen im Untertagbau, viele unserer Arbeitsmittel sind aus Stahl.

Der Familienbetrieb ist sehr mit Lungern verbunden. Welche Rolle spielt der Standort?

Ein sehr grosse. Bei uns arbeiten auch heute noch sehr viele langjährige und loyale Leute aus der Zentralschweiz und dem Berner Oberland. Das sind Leute, die in den Hängen und an exponierten Stellen arbeiten können. Die Arbeit im Hochgebirge ist schon speziell, das braucht Leidenschaft. Das macht man nicht nur wegen des Geldes. Die Leidenschaft der Mitarbeitenden macht uns besser. Und dass wir heute so spezialisiert sind, war rückblickend auch weniger ein strategischer Entscheid, sondern wir wurden auch von der Umgebung dazu gedrängt. Wasserkraftwerke, Strassen und Bahn im Gebirge, Tunnels, Seilbahnen, Hangsicherungen, Steinschlagschutz: alles Arbeiten, die in unserer Nähe immer wieder nötig waren und sind. Mit der Verkehrserschliessung in den vergangenen Jahren wurde der Standort für uns als national tätiges Unternehmen sogar noch besser.

Wie wichtig ist denn die Spezialisierung?

Wäre das nicht der Fall, wären wir wohl noch heute ein kleines Bauunternehmen mit einigen Angestellten, quasi immer noch der Dorfbaumeister. Die Weiterentwicklung der Gesellschaft und der Gesetze oder das zunehmende Sicherheitsbedürfnis hat uns geholfen. Wir spezialisieren uns in allen Abteilungen, suchen immer wieder Nischen. Beim Bauen und Sprengen in beengten oder exponierten Verhältnissen, überbauten Gebieten, oder bei logistisch und technisch anspruchsvollen Verhältnissen werden wir beigezogen. Mit unserem Inventarpark und Know-how sind wir prädestiniert, knifflige Projekte zu realisieren. Deshalb entwickeln wir auch immer wieder unsere eigenen Geräte. Innovationsbereitschaft ist wichtig, wenn wir stehen bleiben, werden wir eingeholt.

Ein wichtiger Arbeitsbereich bei der Gasser Felstechnik AG ist die Sprengtechnik. Müssen Sie hier nicht auch mit Imageproblemen und Ängsten der Bauherren und Planer kämpfen?

Man merkt schon, dass vor allem bei Projekten in bewohntem Gebiet das Sprengen oft Bedenken auslöst. Leider gibt es immer noch das Image der Zerstörung. Wir brauchen oft viel Energie, um vom Gegenteil zu überzeugen. Man kann nämlich mit feiner Klinge sprengen. Und es gibt sicher weniger Emissionen, als wenn über längere Zeit mit dem Spitzhammer gearbeitet wird. Die Sprengtechnik hat sich weiterentwickelt, von der computergesteuerten Bohrlocherstellung bis zum Sprengstoff selber. Planer haben hier manchmal zu wenig Kenntnis und schreiben deshalb nur das Spitzen aus. Für sicher durchgeführte Sprengarbeiten braucht es aber Erfahrung und man muss die Gesetze und Vorschriften genau kennen und einhalten.

Der Fachkräftemangel ist in aller Munde. Wie sieht es bei Ihnen aus?

Es ist eine unserer grössten Herausforderungen, genügend qualifizierte Mitarbeitende zu finden und zu halten. Momentan suchen wir 20 bis 25 Personen. Trotz einem attraktiven Lohnniveau hat die gesamte Baubranche einen Fachkräftemangel zu verzeichnen, das ist ein echtes Problem. Wir versuchen, den Kaderbereich mit eigenen Mitarbeitern zu besetzen, die auch die Praxis kennen und Weiterbildungen gemacht haben, was wir sehr fördern. Momentan bilden wir auch 14 Lernende aus 7 Berufen aus, von Maurern und Grundbauern bis hin zu kaufmännischen Lernenden. Wir investieren viel Zeit, um den Lernenden einen optimalen Start in ihr Berufsleben zu ermöglichen. Interessanterweise kommt uns der ländliche Wirtschaftsstandort entgegen, bei uns in der Region hat das Handwerk einen höheren Stellenwert als im urbanen Gebiet. Wir wollen es attraktiv halten und zusätzliche Karriereperspektiven bieten.

