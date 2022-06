Sarnen Der Kavallerie- und Reitverein Ob- und Nidwalden feiert Jubiläum Eintauchen in die Welt des Pferdesports: Möglich wird dies am Samstag, 11. Juni, in der Sarner Reithalle. 09.06.2022, 14.09 Uhr

Vergangenes Jahr feierte der Kavallerie- und Reitverein Ob- und Nidwalden sein 100-jähriges Bestehen. Aufgrund von Corona konnte dieser Anlass nicht gebührend gefeiert werden. Nun ist es aber so weit: Auf dem Areal der Reithalle an der Militärstrasse in Sarnen findet das 100-Jahr-Jubiläumsfest statt. Um 9 Uhr startet das Programm mit einer Pferdesegnung durch Pfarrer Dirk Günther. Den ganzen Tag über werden Vereinsmitglieder sowie auch externe Pferdebegeisterte ihre Reitsportdisziplin mit kurzen Darbietungen näherbringen, schreibt der Verein in einer Medienmitteilung.

Als «Special Guests» werden die Mitglieder der Voltigegruppe aus Ruswil um 13.30 Uhr eine Kür vorturnen. Zudem wird eine Einheit der Veterinär- und Armeetier-Abteilung der Schweizer Armee den ganzen Tag mit ihrem Pferdebiwak vor Ort sein und bei einer Präsentation am Nachmittag einen Einblick in die Aufgaben von Pferden in der Armee von heute geben.

Unterschiedliche Aussteller präsentieren ihr Handwerk oder verkaufen «pferdige» Artikel. So wird etwa der Hufschmied Remo Mettler mit seinen geschmiedeten Kunstwerken vor Ort sein und live ein Pferd beschlagen, bei der mobilen Pferdewaage kann man sein Pferd wiegen lassen und für die Cowboys und Cowgirls wird der Vaquero-Shop mit seinem mobilen Laden bereitstehen.

Ponyreiten, Fisch, Risotto und argentinische Rotweinträume

Ab 13.30 Uhr werden für die kleinen Gäste ein paar Ponys bereitstehen. Ausserdem scharren die liebevoll gebastelten Steckenpferde von Vereinsmitglied Brigitta Schleiss bereits in ihren Boxen mit den Hufen und warten darauf, dass sie ihr Können unter Beweis stellen dürfen.

Zudem wird der in Ob- und Nidwalden bekannte «Risotto-Toni» einen leckeren Risotto bereithalten. Als Alternative kann man sich am Stand «Renés Fisch» verköstigen oder sich vom Essen des thailändischen Foodtrucks von Chang Thai in eine ferne Welt entführen lassen. Ab 16 Uhr werden Michael und Nicole Sigrist von Sueño Argentino ihre argentinischen Weine bei einer Degustation präsentieren. (pd/sez)

Der Kavallerie- und Reitverein Der Kavallerie- und Reitverein (KRV) Ob- und Nidwalden wurde 1921 gegründet. Die Gründungsmitglieder gehörten damals der berittenen Infanterie der Schweizer Armee an. Zweck und Ziele waren der Erhalt der Diensttauglichkeit des Pferdes, die reiterliche Ausbildung sowie die Pflege der Kameradschaft. Was rein militärisch begann, wandelte sich mit der Zeit zu einer Verbindung Gleichgesinnter. 100 Jahre nach der Gründung ist der militärische Aspekt weitgehend verschwunden. Einige Strukturen und Dachverbände sind allerdings erhalten geblieben. So untersteht der KRV Ob- und Nidwalden dem Zentralschweizer Kavallerie- und Pferdesportverband (ZKV), welcher die angeschlossenen Vereine der Region bei ihren Aktivitäten berät und im Dachverband SVPS vertritt. Heute zählt der Verein rund 140 Mitglieder aus Ob- und Nidwalden. Der KRV hat sich dem Wohl der Pferde verschrieben. Die vierbeinigen Partner sind fester Bestandteil im Leben der Mitglieder. Der Erhalt der reiterlichen Ausbildung sowie das Wohl der Tiere steht für sie bis heute an oberster Stelle. (pd)