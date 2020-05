Bildstrecke 110 Millionen für Neubau auf dem Titlis: das Projekt steht vor einer wichtigen Entscheidung Neue Seilbahn, neue Bergstation, neuer Aussichtsturm: Trotz Krise treiben die Titlisbahnen ihr Grossprojekt auf dem Gipfel voran. Doch Umwelt- und Landschaftsschutzverbände sind skeptisch. Christian Glaus 09.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

So hat man die Titlisbahnen bisher noch nie gesehen: Alle Anlagen stehen still. Keine Skifahrer, keine Reisegruppen und keine Individualtouristen. Doch der Stillstand wegen der Coronakrise bedeutet nicht, dass auch die Arbeiten hinter den Kulissen ruhen. Das Grossprojekt auf dem Gipfel des Klein Titlis, 3020 Meter über Meer, wird weiter vorangetrieben. Die Pläne liegen jetzt öffentlich auf. Es sind die entscheidenden Schritte für das 110-Millionen-Franken-Projekt.

Damit wollen die Titlisbahnen die Infrastruktur auf dem Gipfel komplett erneuern und ausbauen. Mit viel Glas und Metall wollen sie ihren Gästen ein besseres Gipfelerlebnis bieten. Das Projekt besteht aus drei Teilen: Neubau der Rotair-Bergstation, Bau einer zweiten Seilbahn, die vor allem für Materialtransporte dienen soll, und Ausbau des bestehenden Funkturms mit Restaurant und Lounge. Die Details zu den einzelnen Vorhaben gibt es in der Bildergalerie:

Exklusives Restaurant im Funkturm: Bis mindestens 2078 wird der Funkturm auf dem Titlis betrieben. Die Titlisbahnen wollen dieses 70 Meter hohe Bauwerk künftig auch touristisch nutzen. Im unteren Kubus entsteht eine Lounge, darüber ein Restaurant mit 330 Sitzplätzen und eine Aussichtsplattform für 260 Personen. Die gehobene Küche richtet sich vor allem an Individualtouristen. Der «Tower» kann auch für exklusive Abendanlässe gebucht werden. Die Titlisbahnen wollen mit diesem besonderen Erlebnis die Zahl der wiederkehrenden Gäste erhöhen. Interessant ist folgendes Detail: Die Funkanlagen produzieren Wärme. Diese soll künftig genutzt werden, um die Räume zu heizen. Kristallähnliche Bergstation: Seit 1992 fährt die Luftseilbahn Rotair auf den Titlis – die erste drehbare Luftseilbahn der Welt. Sie wird in der neuen Bergstation integriert und von dieser quasi ummantelt. Die Konzession läuft zwischen 2035 und 2040 aus. Die Architektur der Bergstation soll einem flach wachsenden Kristall gleichen. Dank dem vielen Glas haben die Gäste von der Ankunft bis zur Abreise eine bessere Sicht auf das Panorama. In der Bergstation sind Gruppen- und Selbstbedienungsrestaurants mit Platz für insgesamt 600 Gäste untergebracht. Die unteren Geschosse um die zentrale Halle beherbergen die verschiedenen Souvenirläden. Neue Seilbahn – für Material und Notfälle: Der Bau einer neuen Bergstation auf 3020 Metern Höhe ist eine logistische Herausforderung. Deshalb ist die Idee entstanden, für 18 Millionen Franken eine zweite Seilbahn zu bauen. Sie wird als erster Teil des Gesamtprojektes erstellt und dient während den weiteren Bauphasen für den Materialtransport. Am Seil hängt nur eine Gondel mit Platz für maximal 80 Personen oder 7 Tonnen. Sie soll auch im regulären Betrieb primär als Transportseilbahn genutzt werden. An Spitzentagen oder bei einem Ausfall der Rotair-Seilbahn – wie 2018, als über 300 Personen auf dem Klein Titlis festsassen – werden auch Gäste mit dieser Bahn transportiert.

Doch die Frage drängt sich auf: Ist das Projekt überhaupt noch realistisch, jetzt wo sich der Tourismus in einer weltweiten Krise befindet? Wann sich der Tourismus erholen, und wie er sich durch die Coronakrise verändern wird, kann Titlis-CEO Norbert Patt nicht abschätzen. Er geht davon aus, dass die Menschen künftig weniger, aber gezielter verreisen werden – und dabei bessere Qualität erwarten. Das würde auch dem Ziel des Grossprojekts entsprechen.

Baubeginn ist noch offen

Stand jetzt ist die Finanzierung gesichert, wie Patt bestätigt: «Die Banken haben uns einen Kreditrahmen von 100 Millionen Franken zugesichert. Das Geld steht weiterhin zur Verfügung.» Und die Titlisbahnen selbst sind mit flüssigen Mitteln von fast 30 Millionen Franken Ende 2019 finanziell gut aufgestellt. Dennoch: «Wenn der Stillstand im Tourismus noch lange andauert, müssten wir das Projekt zeitlich verschieben», räumt Patt ein. Ziel sei es, das Projekt jetzt bis zur Baubewilligung voranzutreiben. Im besten Fall soll diese im Frühling nächsten Jahres vorliegen. Danach entscheidet das Unternehmen über den Zeitpunkt für den Baustart. Eine erteilte Baubewilligung ist zwei Jahre lang gültig, mit der Möglichkeit einer Verlängerung. Die Arbeiten dauern rund fünf Jahre und erfolgen in Etappen.

Damit sich die Investitionen lohnen, müssen allerdings die Besucherzahlen auch in Zukunft stimmen. Die Titlisbahnen rechnen mit 1,35 Millionen Gästen pro Jahr. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2018/19 zählte das Unternehmen 1,24 Millionen Gäste – Rekord. Bisher gingen die Titlisbahnen davon aus, dass die Zahl der Individualtouristen in den nächsten zehn Jahren um 20 Prozent steigt, während der Gruppentourismus leicht rückläufig sein wird und die Zahl der Skifahrer stagniert. Patt gibt unumwunden zu:

«Wir könnten auch einen Rückgang der Gästezahlen verkraften, müssten im Gegenzug aber die Preise erhöhen.»

Nichtstun ist für die Titlisbahnen jedenfalls keine Option. Die Bergstation wurde mehrfach erweitert und sieht heute, gelinde gesagt, nicht gerade schön aus. Ausserdem ist sie mit einem Heizölverbrauch von jährlich mehr als 100'000 Litern eine wahre Dreckschleuder. Ein Neubau drängt sich aus betrieblicher und ästhetischer Sicht auf.

Aufwendige Verfahren- «Raumplanung hat versagt»

Damit das Projekt realisiert werden kann, sind mehrere Verfahren nötig, die nun alle gleichzeitig laufen: Revision des kantonalen Richtplans, Zonenplanänderung, Verschieben der Kantonsgrenze zwischen Bern und Obwalden, sowie Plangenehmigungsverfahren für Bahn und Bauprojekt. «Extrem aufwendig und unverständlich» ist für die Titlisbahnen vor allem, dass Richtplan und Zonenplan angepasst werden müssen. «Wir wollten ursprünglich die Regeln für das Bauen ausserhalb der Bauzonen anwenden, weil für das Gebiet bereits ein touristisches Feinkonzept vorliegt», so Norbert Patt. Die Titlisbahnen wurden aber vom Kanton Obwalden und vom Bundesamt für Raumentwicklung zurückgepfiffen. «Hier hat die Raumplanung versagt.»

Norbert Patt, CEO der Titlis-Bahnen. Bild: Christian Glaus

Die Querelen führten zu einer ausserordentlichen Situation. Die Titlisbahnen haben inzwischen 10 Millionen Franken in das Projekt investiert, «ohne die Sicherheit zu haben, dass unsere Pläne auch aus raumplanerischer Sicht realisiert werden können», sagt Norbert Patt. «Zuerst mussten wir tatsächlich die Behörden davon überzeugen, dass der Titlis, welcher vor 50 Jahren touristisch erschlossen wurde, standortgebunden ist.»

Umweltverbände fordern Verbesserungen

Unsicherheiten bestehen auch beim Baubewilligungsverfahren. Einsprachen können Projekte um mehrere Jahre verzögern. Deshalb haben die Titlisbahnen frühzeitig Umwelt- und Landschaftsschutzverbände über ihre Pläne informiert. Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz begrüsst das Millionenprojekt. «Landschaftlich führt es zu einer Verbesserung», sagt die stellvertretende Geschäftsleiterin Franziska Grossenbacher. Die Titlisbahnen hätten einen hohen Qualitätsanspruch und mit Herzog & De Meuron ein Architekturbüro engagiert, das Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit lege.

Kritisch beurteilt der Landschaftsschutz den Bau einer neuen Seilbahn. Diese müsse eine klar untergeordnete Rolle spielen. «Titlis-Rotair ist eine der spektakulärsten Seilbahnen der Schweiz und darf nicht darunter leiden», sagt Grossenbacher. Sie bedauert zudem, dass die Infrastruktur weiter unten am Berg nicht aufgewertet wird. «Die Stationen Stand und Trübsee fallen ab. Vor allem der Sessellift Trübsee-Hopper ist eine Katastrophe und muss unbedingt angegangen werden.»

Vorbehalte hat auch der WWF Unterwalden, wie Geschäftsführer Marc Germann sagt. «Die Titlisbahnen schenken dem ökologischen Ausgleich zu wenig Beachtung, das war schon bei früheren Projekten der Fall.» Aus diesem Grund ist aktuell auch eine Einsprache gegen Terrainveränderungen und eine Beschneiung am Jochpass hängig. Germann erinnert daran, dass es sich am Titlis um intensiven Tourismus in einem sensiblen Gebiet handelt.

«In diesem Fall würde ich gar von einer Tourismusindustrie reden, vieles wurde schon kaputt gemacht.»

Umso wichtiger sei es, beim nun vorliegenden Projekt für einen ökologischen Ausgleich zu sorgen. «Was die Titlisbahnen vorlegen ist aber nur eine Ideensammlung.» Das muss nach Ansicht des WWF aber Bestandteil des Bauprojekts sein. Sonst bestehe die Gefahr, dass die Massnahmen nicht umgesetzt würden.

Fährt zweite Gondel wirklich nur in Ausnahmefällen?

Dem WWF Unterwalden ist vor allem der Bau einer zweiten Pendelbahn ein Dorn im Auge. Zwar betonen die Titlisbahnen, dass diese keine Kapazitätssteigerung bringen soll. Sie sei vor allem für Materialtransporte geplant, nur in Ausnahmefällen sollen darin auch Gäste transportiert werden. «Aber wo ist das verbindlich festgeschrieben», fragt Germann. «Wenn die Gäste Schlange stehen, wird der Druck gross sein, diese mit der zweiten Bahn zu befördern.» Ein Kapazitätsausbau könnte dann Pistenverbreiterungen und Mehrverkehr zur Folge haben. Der WWF fordert deshalb klare Konzepte – auch für die Bewältigung der Verkehrsströme. Ein Gesamtverkehrskonzept fehle. Kritisch ist Marc Germann auch gegenüber den geplanten Nachtveranstaltungen auf dem Gipfel, «wodurch die Lichtverschmutzung zunehmen wird».

Titlis-CEO Norbert Patt hofft, die Kritiker vom Projekt überzeugen zu können. Im Projekt seien bereits ökologische Ausgleichsmassnahmen vorgesehen. Als Beispiele nennt er Aufwertungen des Bergtümpels auf der Sulzlischulter, Elemente für seltene Tier- und Pflanzenarten oder das Mähen von Wildheuflächen. Zudem geht er davon aus, dass die Behörden im Baubewilligungsverfahren weitere Massnahmen einfordern, welche die Titlisbahnen in ihrem Landschaftskonzept Trübsee-Titlis vorschlagen. Dazu gehört etwa eine Aufwertung des Uferbereichs beim Trübsee. Während der Planauflage will Patt nochmals auf die Verbände zugehen und sie vom Projekt überzeugen.

Ob ihm das gelingt, ist fraglich. Aufgrund der Haltung des WWF ist naheliegend, dass dieser eine Einsprache einreichen wird. So kann er sich im weiteren Verfahren Gehör verschaffen. Ob der WWF tatsächlich zu diesem Mittel greift, lässt Marc Germann noch offen. Man werde nun die Pläne analysieren. Zeit hat er bis spätestens am 2. Juni – dem Ende der öffentlichen Auflage.

Die Geschichte der Titlis-Bergbahnen in Bildern:

1913

Einweihung der Standseilbahn Engelberg-Gerschnialp, Bild undatiert Eine frühere Aufnahme der Talstation in Engelberg, Bild undatiert 1927

Eröffnung der Luftseilbahn Gerschnialp – Trübsee, hier ein Bild aus dem Jahr 1951

1938

Vergrösserung der Luftseilbahn Gerschnialp-Trübsee, hier eine Aufnahme vor 1931 1938

Bau und Inbetriebnahme Skilift Gerschnialp Wintersport in Engelberg? Ja klar, schon 1905 auf dem Skifeld Gerschnialp. 1943

Eröffnung der Sesselbahn Trübsee – Jochpass, der ersten Sesselbahn der Schweiz, hier eine Aufnahme aus dem Jahr 1949. Luftseilbahn Gerschnialp-Trübsee Ein nostalgisches Bild der Luftseilbahnen Gerschnialp-Trübsee. Auf der linken Seite fahren heute die Gondeln. 1964

Baubeginn Luftseilbahn auf den Titlis 1964

Baubeginn Luftseilbahn auf den Titlis 1964

Baubeginn Luftseilbahn auf den Titlis 1967

Eröffnung Pendelbahn Stand Kleintitlis

1967

Eröffnung Bergstation auf dem Titlis, Bild aus dem Jahr 1995 1970

Eröffnung des Gletscherskilifts, Bild aus dem Jahr 2012 1978

Einweihung der neuen Talstation, das Bild stammt aus dem Jahr 1985 1984

Eröffnung der Gondelbahn Engelberg – Gerschnialp – Trübsee, das Bild stammt aus dem Jahr 2009. 1992

Einweihung der weltweit ersten drehbaren Luftseilbahn Rotair 1999

Neubau der Sesselbahn Ice-Flyer, Bild vom 28. September

1999

Am 17. Dezember fährt der Ice-Flyer zum ersten Mal. 2005

Kauf Hotel Terrace durch Titlis-Bahnen anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Hotels. 2006

Übernahme des Berghotels Trübsee, das Bild stammt aus dem Jahr 2013 2011

Baubeginn Titlis-Resort, das Bild stammt vom 9. August 2012 15. Dezember 2012

Eröffnung Hängebrücke (Cliff Walk) 2014

Eröffnung Titlis-Resort, hier mit CEO Norbert Patt am 13. April 2016 2014

Neue Kabine für Titlis-Rotair 2015

Eröffnung neue 8er-Gondelbahn Titlis-Xpress 2016

Eröffnung Restaurant Lago Torbido auf Trübsee Geplant:

Exklusives Restaurant im Funkturm: Noch bis 2078 wird der Funkturm auf dem Titlis betrieben. Die Titlisbahnen wollen dieses 70 Meter hohe Bauwerk künftig nutzen. Im Erdgeschoss entsteht eine Lounge, darüber ein Restaurant mit 330 Sitzplätzen und eine Aussichtsplattform für 260 Personen. Die gehobene Küche richtet sich vor allem an Individualtouristen. Der «Tower» kann auch für Nachtanlässe gebucht werden. Die Titlisbahnen wollen mit diesem besonderen Erlebnis die Zahl der wiederkehrenden Gäste erhöhen. Neckisch ist folgendes Detail: Die Funkanlagen produzieren Wärme. Diese soll künftig genutzt werden, um die Räume zu heizen. Kristallähnliche Bergstation: Seit 1992 fährt die Luftseilbahn Rotair auf den Titlis – die erste drehbare Luftseilbahn der Welt. Sie wird in der neuen Bergstation integriert und von dieser quasi ummantelt. Die Konzession läuft zwischen 2035 und 2040 aus. Die Architektur der Bergstation soll einem flach wachsenden Kristall gleichen. Dank dem vielen Glas haben die Gäste von der Ankunft bis zur Abreise eine bessere Sicht auf das Panorama. In der Bergstation sind Gruppen- und Selbstbedienungsrestaurants mit Platz für insgesamt 600 Gäste untergebracht. Die unteren Geschosse um die zentrale Halle beherbergen die verschiedenen Souvenirläden. Neue Seilbahn – für Material und Notfälle: Der Bau einer neuen Bergstation auf gut 3000 Metern Höhe ist eine logistische Herausforderung. Deshalb ist die Idee entstanden, eine zweite Seilbahn zu bauen. Sie wird als erster Teil des Gesamtprojektes erstellt und dient während den weiteren Bauphasen für den Materialtransport. Am Seil hängt nur eine Gondel mit Platz für maximal 80 Personen. Sie soll auch im regulären Betrieb primär als Transportseilbahn genutzt werden. An Spitzentagen oder bei einem Ausfall der Rotair-Seilbahn – wie 2018, als über 300 Personen auf dem Klein Titlis festsassen – werden auch Gäste mit dieser Bahn transportiert.