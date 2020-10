25 Meter hohe Mobilfunkanlage in Giswil geplant – und die Swisscom sieht die Einsprachen kommen Bei der Gemeinde Giswil liegt derzeit ein Baugesuch für eine 5G taugliche Mobilfunkanlage der Swisscom auf. In der Gewerbezone Hirserenried soll eine neuer 25 Meter hoher Antennenmast gebaut werden. Philipp Unterschütz 10.10.2020, 05.00 Uhr

Neubau Mobilfunkanlage, Parzelle 1577, Hirserenried, Giswil – vor wenigen Tagen wurde im Obwaldner Amtsblatt dieses Baugesuch der Swisscom publiziert. Wie die Swisscom auf Anfrage mitteilt, handelt es sich beim Antennenträger um einen freistehenden Masten von 25 Metern Höhe. Die neu geplante Anlage trage primär dazu bei, die Kapazität im Versorgungsbereich zu erhöhen. «Dieser reicht im Wesentlichen vom Camping beim Sarnersee, über Grossteil, bis zum Bahnhof von Giswil. Mit eingeschlossen ist das Industrie- und Gewerbegebiet, in welchem die Errichtung des Standorts geplant ist», schreibt die Swisscom.

Die neue Anlage sei aus Kapazitätsgründen nötig, so die Swisscom weiter. Die Kundinnen und Kunden würden jeden Tag mehr Daten nutzen, was bedeute, sie nutzen auch das Internet mehr und das meist über das Mobilfunknetz. Die geplante Mobilfunkanlage in Hirsenried Giswil sei ein neuer Standort, der sich bestens in das bestehende Mobilfunknetz integrieren werde und so den Kundinnen und Kunden in Zukunft mehr Kapazität – die dringend benötigt werde – zur Verfügung stelle.

Swisscom rechnet mit Einsprachen

Die neue Mobilfunkanlage wird auch die 5G-Technologie benutzen. Alle Gesuche für Antennenstandorte würden technologieneutral eingereicht, schreibt die Swisscom dazu. «Es werden die genutzten Frequenzen bewilligt und nicht die Technologie. Die neuen Antennen haben die Frequenzen, die für die Technologien 3G, 4G und 5G genutzt werden können.»

Doch die Swisscom weiss, dass wohl auch dieses Projekt nicht einfach so über die Bühne gehen wird. «Es kann davon ausgegangen werden, dass es Einsprachen geben wird. In den vergangenen Monaten wurden gegen publizierte Baugesuche regelmässig Einsprachen erhoben.»

Moratorium gegen 5G in Obwalden gescheitert

Auch in Obwalden regt sich immer wieder Widerstand gegen Mobilfunkanlagen. Erst im Februar lehnte der Kantonsrat eine Motion des Giswiler SP-Kantonsrats Ambros Albert und 14 Mitunterzeichnern ab. Diese verlangte ein Baumoratorium für 5G-Sendeanlagen. Die Bevölkerung sei möglicherweise durch den Ausbau des Mobilfunks auf 5G-Technologie einem unbekannten Gesundheitsrisiko ausgesetzt, begründeten die Motionäre ihren Vorstoss. Das Moratorium hätte so lange gelten sollen, «bis unabhängige, wissenschaftliche Ergebnisse vorliegen würden».

Der Kanton habe keine Kompetenz zum Erlass eines Moratoriums, sagte dagegen die Regierung. Für den Erlass von Vorschriften über den Schutz der Menschen vor Strahlung sei der Bund zuständig. «Es bleibt kein Raum für kantonale und kommunale Bestimmungen», hielt die Regierung fest. Insofern wird bezüglich Strahlung auch der Gemeinde Giswil nicht viel anderes übrig bleiben, als das Gesuch der Swisscom zu bewilligen, sofern die Vorschriften des Bundes eingehalten sind.

Weitere Anlagen im Gespräch

Die Swisscom wird jedenfalls in weiteren Gemeinden Gesuche einreichen. Man sei bestrebt das bestehende Mobilfunknetz fortlaufend weiter zu entwickeln. Mit dem Ziel Abdeckungsdefizite zu eliminieren und dem stetig wachsenden Kapazitätsbedürfnis der Kunden zu entsprechen, sind auch in den Kantonen Nidwalden und Obwalden zusätzliche Mobilfunkstandorte in Planung. Wo das ist, will das Unternehmen aber nicht bekannt geben. «Wir evaluieren in den beiden Kantonen an verschiedensten Orten Antennenstandorte und optimieren bestehende Standorte. Dies erfolgt in Dialog mit den einzelnen Gemeinden. Aus Wettbewerbsgründen geben wir aber keine genauere Planung bekannt.»