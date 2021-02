310'000 Franken Kernser stimmen über den Planungskredit für neuen Werk- und Entsorgungshof ab Der Werkhof soll zügeln, der Entsorgungshof modernisiert werden. Im Projekt geht es nun einen Schritt weiter. Am 7. März befinden die Kernser Stimmbürgerinnen und -bürger über den Planungskredit in Höhe von 310'000 Franken. Matthias Piazza 04.02.2021, 17.34 Uhr

Der Entsorgungshof soll ausgebaut und optimiert werden. Bild: PD (30. Oktober 2020)

Wer sich an den engen Platzverhältnissen beim Entsorgungshof unterhalb des Kernser Gemeindehauses stört, darf sich freuen. Der Gemeinderat macht vorwärts. Schon am 7. März können sich die Kernser an der Urne über einen Planungskredit äussern. Parallel dazu ist die Ausschreibung für ein Planungsbüro lanciert. «Wir hätten den Planungskredit auch an der Frühlingsgemeindeversammlung im Mai vorbringen können», sagt auf Anfrage Gemeindepräsident Beat von Deschwanden. «Doch wollen wir mit dem früheren Termin ein Zeichen auch für die Bauwirtschaft setzen, dass wir gerade in diesen schwierigen Zeiten investieren möchten.»

Auslöser für die zwei Projekte mit Investitionskosten von knapp 3 Millionen Franken war der Entsorgungshof aus dem Jahre 2007. «Nach 14 Jahren ist er nicht mehr zeitgemäss. Die Bevölkerung ist gewachsen, und nicht zuletzt mit der Einführung der Kehrichtsackgebühr 2007 stieg das Bewusstsein für die Wertstofftrennung», erklärt er. Der Entsorgungshof an der Hinterfluestrasse wurde zu klein. «Auch ist es weder zeitgemäss noch behindertengerecht, dass man auf ein Podest steigen muss, um entsorgen zu können.»

Am zentralen Standort neben dem Gemeindehaus wolle der Gemeinderat allerdings festhalten, da er bereits über die notwendigen Infrastrukturen verfüge und optimal überwacht und betrieben werden könne. Doch ein angepasster und moderner Entsorgungshof mit ebenerdiger und überdachter Entsorgung und sieben Parkplätzen braucht Platz.

Grosse Einstellhalle für alle Gemeindefahrzeuge

Geplant ist darum, dass der Werkhof auf die andere Strassenseite zügelt, auf eine gemeindeeigene Parzelle. «Bei dieser Gelegenheit können wir auch einen Werkhof bauen, der wieder den heutigen Ansprüchen und Platzbedürfnissen entspricht», erklärt Beat von Deschwanden. So sollen im Neubau die ausgelagerten Depots zusammengeführt und die Fahrzeuge zentral abgestellt und gewartet werden.

Stimmen die Kernserinnen und Kernser am 7. März dem Planungskredit von 310'000 Franken (225'000 Franken für den Werkhof und 85'000 Franken für den Entsorgungshof) zu, will sich der Gemeinderat im Anschluss umgehend an die Planung machen. Im Juli soll das Baugesuch eingereicht werden.

Über den eigentlichen Baukredit von knapp 2,2 Millionen für den neuen Werkhof und 800'000 Franken für die Erneuerung des Entsorgungshofes können die Kernser voraussichtlich im September befinden. Bei einem abermaligen Ja sollen noch diesen Oktober die Baumaschinen auffahren. Inbetriebnahme ist auf Ende nächsten Jahres geplant.

Hinweis: Die Botschaft zur Abstimmung vom 7. März finden Sie hier.