70 Alpnacher Kinder sind bitter enttäuscht: Ihr Musical fällt aus Als Corona noch kein Thema war, nahmen Schule und Musikschule in Alpnach die Arbeit für eine gemeinschaftliche Produktion auf. Ein herzerwärmendes Musical mit 70 spielenden und singenden Kindern der Mittel- und Oberstufe sollte es werden. Nun kann die Aufführung nicht stattfinden. Romano Cuonz 30.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Autorin Charlotte Intartaglia (links) und Musikschulleiterin Stefanie Dillier (vorne rechts) haben mit Kindern zum Tag der musikalischen Bildung das Musical «Station Gybach» einstudiert. Nun findet es wegen Corona nicht statt. Bild: Romano Cuonz (Alpnach, 27. Oktober 2020)

«Uns allen, Schülerinnen, Schülern wie auch Lehrpersonen, tut es im Herzen weh, dass wir das einstudierte Musical ‹Station Gybach› wegen Corona absagen müssen», bedauert Stefanie Dillier als Leiterin der Musikschule Alpnach. Und fügt hinzu: «Zum zweiten Mal schon!» Ja, da hat die Schule Alpnach einfach richtig viel Pech. Vor anderthalb Jahren – als noch niemand von Corona sprach – nahm man die Arbeit für eine gemeinschaftliche Produktion von Schule und Musikschule auf. Ein herzerwärmendes Musical sollte es werden. Im Mittelpunkt 70 auf Instrumenten und in einer Band spielende, im Chor oder als Solistinnen und Solisten singende und spielende Kinder der Mittel- und Oberstufe.

Nach zahllosen Proben im Unterricht und in der Freizeit freuten sich im vergangenen Juni alle auf die Premiere. Doch daraus wurde nichts. Der Corona-Lockdown machte den kleinen Künstlern einen ersten Strich durch die Rechnung. Entmutigen aber liessen sie sich nicht. Nach den Sommerferien nahmen sie die Arbeit wieder auf. Hochmotiviert. Am schweizerischen Tag der musikalischen Bildung wollte man das Musical auf die Bühne bringen. Doch zu Beginn dieser Woche wie ein Hammerschlag eine erneute Absage. Doch Stefanie Dillier hat für alle Beteiligten ein Trostpflästerchen bereit: An der Hauptprobe zeichnete ein Filmteam das Musical auf. Die Produktionsleiterin sagt:

«So werden sich Eltern, Grosseltern, Freunde und Freundinnen der Kinder mindestens vor dem Bildschirm doch noch freuen können.»

Tröstliche Geschichte in trostloser Zeit

Die Idee zum Musical «Station Gybach» stammt ursprünglich von der Musiklehrerin Charlotte Intartaglia. Im Flyer verspricht sie: «Es erwartet Sie ein Stück, welches die heutige schnelllebige, konsumorientierte Gesellschaft humorvoll hinterfragt.» Antonia Gasser und Markus Anderhalden halfen ihr bei der Suche nach Melodien und Liedern. Reto Barmettler entwarf mit Kindern ein schillerndes Bühnenbild. Zwölf Solistinnen und Solisten, die Chöre «The Voice of IOS» und «Singing Out Loud» sowie eine eigens kreierte Musical-Band der Musikschule verleihen der «Station Gybach» bunt musikalische Farbtöne.

Vorerst rennen und laufen dort Leute aneinander vorbei. Keiner nimmt Rücksicht auf den andern. Abfall wird achtlos weggeworfen. So darf es einfach nicht weitergehen. Da plötzlich eine Wende, die die Welt in Gybach zum Guten verändert. Den Anstoss gibt das Jahresmotto der Schule Alpnach. Dieses fügt zu Gybach schlicht ein «t» hinzu: «Gyb Acht» lautet nun die Devise. «Eine Idee, die in dieser schwierigen Zeit aus dem Dunklen ins Helle führt», freut sich Musikschulleiterin Dillier. Für die Kinder ist der versprochene Film ein Trost. Fiona Preisig etwa sagt: «Wir waren schon sehr enttäuscht, aber jetzt bleibt uns doch noch ein Andenken.» Mona Kiser – sie singt und spielt Theater – zeigt Verständnis: «Ich habe grossen Respekt vor dem Coronavirus», sagt sie. Und der Schlagzeuger Nicola Imfeld meint:

«Vor Publikum zu spielen, wäre für mich eine gute Erfahrung gewesen, doch auch die Kamera ist ganz okay!»

Und Isabelle Fürer freut sich schon, wenn sie den Film bald mit ihrer Familie anschauen darf. Dafür sei er gedacht, so Stefanie Dillier, einen öffentlichen Verkauf plane man nicht.

Bedeutung der musikalischen Bildung

Eigentlich sollte das Musical mit drei Aufführungen ein lebendiger Beitrag zum schweizerischen Aktionstag der musikalischen Bildung sein. Dieser wurde vom Verband Musikschulen Schweiz und verschiedenen Laienmusikverbänden auf den 7. November angesetzt. Die Alpnacher Musikschulleiterin Stefanie Dillier – sie ist Vorstandsmitglied des Schweizerischen Musikrats – sagt: «Gerade jetzt wollen wir auf die grosse Bedeutung der musikalischen Bildung hinweisen.»

Die Folgen der Coronapandemie würden im Bereich der musikalischen Bildung auch nach der Wiederaufnahme des Präsenzbetriebes noch lange spürbar bleiben. Instrumentenvorstellungen oder Konzerte und Wettbewerbe könnten aktuell nicht regulär durchgeführt und somit Kinder und Jugendliche nicht im üblichen Ausmass fürs Musizieren begeistert werden. Dillier sagt:

«Wir befürchten auch, dass sich in der angespannten wirtschaftlichen Lage einige Familien die geltenden Elternbeiträge an den Musikunterricht nicht mehr leisten können.»

Die Musikschulen selber wollten nun alles daran setzen, mit innovativen Lösungen einem allgemeinen Rückgang der Schülerinnen- und Schülerzahlen entgegenzuwirken. Wo nötig, mit speziellen Schnupper- oder Fernangeboten. Allerdings, so Stefanie Dillier, komme in der aktuellen Situation auch finanzielle Hilfe von Gemeinden und Kantonen noch stärkere Bedeutung zu als je zuvor.