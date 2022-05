Bruder-Klaus-Feierlichkeiten finden ihren Höhepunkt

75-Jahr-Jubiläum Höhepunkt der Feierlichkeiten: Kardinal Kurt Koch und Bischof Joseph Maria Bonnemain ehren Bruder Klaus 1947 wurde Bruder Klaus heiliggesprochen. Zum 75-Jahr-Jubiläum kamen Kardinal Kurt Koch und Bischof Joseph Maria Bonnemain nach Sachseln. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 15.05.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kardinal Kurt Koch erweist dem Heiligen Bruder Klaus die Ehre. Bild: Romano Cuonz (Sachseln, 15. Mai 2022)

«Gott gebe euch einen guten, seligen Morgen, ihr lieben Freunde und ihr liebes Volk.» Mit diesem Grusswort von Bruder Klaus hiess der Sachsler Pfarrer Daniel Durrer eine grosse Zahl von kirchlichen und weltlichen Würdeträgern im Bruder Klausendorf willkommen. Blenden wir zurück: Am 15. Mai 1947 wurde Niklaus von Flüe – fürs Schweizer Volk einfach Bruder Klaus – in Rom von Papst Pius XII vor über 10’000 Pilgern heiliggesprochen. Vor der Selig- und Heiligsprechung war der Schweizer im Vatikan von einer Kommission in einem aufwendigen Verfahren genau durchleuchtet worden. In Sachseln hatte der damalige Bruder-Klausen-Kaplan Werner Durrer die Heiligsprechung minutiös vorbereitet. Und: Er durfte am Altar stehend, selber miterleben, wie Ida Jeker aus Büsserach (Solothurn) auf wundersame Weise geheilt wurde.

Nach langwierigem Prozessverfahren mit Befragungen und universitären Untersuchungen anerkannte Rom das Wunder. Darauf stand der Heiligsprechung nichts mehr im Wege. Mehr dazu erfährt man in einer interessanten Kabinettausstellung im Museum Bruder Klaus.

Kardinalsfrage: «Wo wohnt Gott?»

Dem sonntäglichen Festgottesdienst in Sachseln ging ein feierlicher Einzug in die Pfarrkirche voran. Die Sachsler Musik Eintracht (Leitung: Silvia Riebli) spielte den feierlich klangvollen Prozessionsmarsch «Marcia Festiva» von Siegfried Rundel. Der Musik folgte die gesamte Obwaldner Regierung, angeführt von Landammann Daniel Wyler und Landweibelin Hanna Mäder. Dazu Vertreter Obwaldens im Bundesparlament und die Präsidien des Kantonsrats und der Gerichte.

Die Obwaldner Regierung angeführt von Landweibelin Hanna Mäder und Landammann Daniel Wyler zieht ein. Bild: Romano Cuonz (Sachseln, 15. Mai 2022)

Auch alle sechs andern Zentralschweizer Kantone hatten Delegationen nach Sachseln entsandt. Einen besonderen Willkommensgruss richtete Pfarrer Daniel Durrer an den Schweizer Kardinal Kurt Koch aus Rom und an den Churer Diözesanbischof Joseph Maria Bonnemain. Gar eine Dreierdelegation der päpstlichen Schweizergarde, in Galauniform mit Zweihändern und Fahne, begleitete den Festzug.

Die Delegatin der Schweizergarde erweist dem heiligen Bruder Klaus die Ehre. Bild: Romano Cuonz (Sachseln, 15. Mai 2022)

Kardinal Koch zelebrierte den Festgottesdienst, und er hielt auch die Festpredigt. Gleich zu Beginn stellte er eine eher ungewöhnliche Frage: «Wo wohnt Gott?» Eine typische Kinderfrage, wie er selbst gestand. Und die herkömmliche, spontane Antwort laute wohl: «In der Höhe des Himmels.» Diese Antwort sei gewiss wahr, da Gott der Transzendente, der Welterhabene und Unfassbare sei, den nicht einmal die Himmel der Himmel fassen könnten. Und doch sei die Antwort nur die halbe Wahrheit. Gott kenne neben dem Himmel auch eine Wahlheimat. Diese aber befinde sich auf unserer Erde. Koch zitierte dazu Prophet Ezechiels Botschaft an die Israeliten: «Ich werde mitten unter ihnen für immer mein Heiligtum errichten, und bei ihnen wird meine Wohnung sein. Ich werde Gott sein, und sie werden mein Volk sein.» Dann spann er den Faden weiter. Ins Neue Testament. Er sagte: «Es wird uns verkündet, dass Gott in seiner Heilsgeschichte mit uns Menschen zunächst in einem ganz konkreten Menschen seine Wahlheimat genommen hat, nämlich in Maria.» Maria habe so gelebt, dass sie für Gott ganz bewohnbar und selbst ein Lebensort Gottes geworden sei.

Schliesslich fand der Kardinal zu Bruder Klaus: Ein Heiliger, so Koch, sei ein Mensch, der wie Maria und mit Maria zu leben wage. Und ein solcher Heiliger stehe im Mittelpunkt des Festes: Bruder Klaus habe sich so tief in Gott hinein verwurzelt, dass er für Gott bewohnbar geworden sei. Wörtlich erklärte Koch: «Um im Geheimnis Gottes daheim zu sein, hat Niklaus von Flüe Familie und Hof verlassen und sich in die Melchaaschlucht zurückgezogen.» In der Stille habe er die leise Stimme Gottes hören können. Dieses Lebensgeheimnis von Bruder Klaus komme am deutlichsten zum Ausdruck in seinem Gebet: «Mein Herr und mein Gott, gibt alles mir, was mich führet zu Dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen Dir!» Worte eines Heiligen!

Kardinal Kurt Koch hielt die Festpredigt und er zelebrierte auch das Hochamt. Bild: Romano Cuonz (Sachseln, 15. Mai 2022)

Fest in würdigem Rahmen

Pfarrer Daniel Durrer gab sich überzeugt, dass der Schweizer Heilige Bruder Klaus selber für den wunderbaren Rahmen und das perfekte Wetter zum 75-Jahr-Jubiläum seiner Heiligsprechung gesorgt habe. Immerhin müsste man auch noch dem Leiter und Organisten der Kantorei Sachseln, David Erzberger, ein Kränzchen winden. Was er mit seinem Chor und ausgezeichneten Solistinnen und Solisten bei der Missa brevis in B von Wolfgang Amadeus Mozart geboten hatte, war einfach nur wunderbare Kirchenmusik. Grosse Freude herrschte dann beim Volksapéro riche, während dem sich sowohl Kardinal Kurt Koch als auch Bischof Joseph Maria Bonnemain mitten unters Volk mischten, mit den Gläubigen redeten und auch einmal scherzten.

Anlässe zum 75-Jahr-Jubiläum in Obwalden Im Festgottesdienst mit Kardinal Kurt Koch und Bischof Joseph Maria Bonnemain fanden die Feierlichkeiten zu «75 Jahre Heiligsprechung Bruder Klaus 1947» ihren Höhepunkt. Interessierten aber bietet sich in den kommenden Wochen noch mehrfach Gelegenheit, sich mit dem Ereignis zu befassen. Bis zum 13. Mai: Im Museum Bruder Klaus, Sachseln, findet eine Kabinettausstellung zum Thema «Heiligsprechung 1947» mit Fotos, Exponaten und Geschichten von Menschen, die sich an das Ereignis erinnern, statt. Initiiert wurde sie vom «Förderverein Niklaus von Flüe und Dorothee Wyss». Dienstag, 17. Mai 19.30 Uhr: Referat von Fritz Gloor zum Thema «Die Schweizer Reformierten und die Heiligsprechung» im Pfarreiheim Sachseln. Der Buchautor Gloor war reformierter Pfarrer in Nidwalden. Freitag, 3. Juni, 19 Uhr: Bruder Klaus-Filmabend und Podium im Pfarreiheim Sachseln. Gezeigt wird der aufwendig restaurierte und neu lancierte Dokumentarfilm «Bruder Klaus» von Edwin Beeler. Podiumsdiskussion mit Edwin Beeler, Roland Gröbli und Marlène Wirthner.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen