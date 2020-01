90-jährige Mechthild Küng aus Lungern wird vermisst Wo ist Mechthild Küng? Die 90-jährige Frau kehrte nach einem Spaziergang nicht ins Betagtenheim zurück. Die Polizei bittet um Hinweise. 06.01.2020, 14.16 Uhr

Wird vermisst: Mechthild Küng. Bild: Kantonspolizei Obwalden

(rem) Die Kantonspolizei Obwalden erhielt am Sonntagabend gegen 19 Uhr vom Betagtenheim in Lungern die Meldung, dass seit dem frühen Nachmittag Mechthild Küng vermisst wird. Küng ist dement und begab sich offenbar am frühen Nachmittag auf einen Spaziergang und kehrte zum Nachtessen nicht zurück. Eine Suche in der Nacht, unter Einsatz eines Personenspürhundes der Luzerner Polizei und eines Helikopters der Armee, blieb vorerst erfolglos, schreibt die Polizei in einem Communiqué.