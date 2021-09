900 Jahre Kloster Engelberg Engelberg ist zu Besuch in Küsnacht – mit jeder Menge Kultur im Gepäck Das Jubiläum «900 Jahre Kloster Engelberg» erfuhr einen weiteren Höhepunkt. Beat Christen 08.09.2021, 05.00 Uhr

Das Jubiläum «900 Jahre Kloster Engelberg» ist verbunden mit einem ständigen Auf und Ab. Geplante Veranstaltungen wurden verschoben und können nun endlich nachgeholt werden. So wie der Begegnungstag mit der Zürcher Gemeinde Küsnacht, die sich schon beim ersten Zusammentreffen vor vier Jahren Kulturgut aus dem Klosterdorf als Mitbringsel gewünscht hatte. Herrliches Herbstwetter war der Begleiter der stattlichen Delegation aus dem Engelbergertal, die am Sonntag an den Zürichsee reiste. Der Spruch «wenn Engel reisen» hatte für einmal durchaus seine Berechtigung, wie ein Reiseteilnehmer mit einem Augenzwinkern feststellte.