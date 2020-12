Abschied Obwaldner Heime wurden stark von zweiter Welle getroffen: Leiter erzählen, wie sie damit umgehen Mehrere Obwaldner Heime haben Todesfälle in Zusammenhang mit Corona zu beklagen. Heimleiter und Pflegefachpersonen erzählen, wie sie mit dieser Situation umgehen – und wie ein würdiger Abschied trotz Virus möglich ist. Marion Wannemacher 16.12.2020, 18.00 Uhr

Sie schocken uns alle, die Bilder von Intensivpatienten, die auf dem Bauch liegen und künstlich beatmet werden. In den vergangenen Wochen reihte sich Todesanzeige an Todesanzeige in Obwalden. Die Nachrichten von Corona-Ansteckungen im Alterszentrum Allmend in Alpnach, im Wohnhaus II der Residenz am Schärme und im Betagtenheim Eyhuis in Lungern machen betroffen.



Heimleiter in Obwalden berichten, dass ihre Bewohner häufig nicht mehr ins Spital möchten. Zu gross sei die Angst, künstlich beatmet auf der Intensivstation zu sterben. Doch wie sterben die Bewohner in ihrem Heim, wenn sie an Corona erkrankt sind? Dürfen überhaupt Angehörige zu ihnen? Wie gross ist die Angst der Bewohner davor, sich ebenfalls zu infizieren, wenn das Virus im Heim angekommen ist?



Trotz Schutzkleidung ist ein Zusammensein möglich



Auf die Frage, ob es ein würdiges Sterben im Heim trotz Corona gibt, antwortet Theres Meierhofer mit einem klaren Ja. Sie ist Präsidentin von Curaviva, dem Verband der Obwaldner Senioren und Pflegeheime. Sie erklärt:

«Weil unsere palliative Haltung die Abläufe trotz Corona prägt.»

Von Anfang an sei in den Obwaldner Heimen klar gewesen, dass an Corona erkrankte Heimbewohner in der Sterbesituation Besuch von ihren Angehörigen haben dürfen, unter Einhaltung des Schutzkonzepts mit Kleidung, Abstandsregel und Hygiene-Vorschriften. «Mit Schutzkleidung, Schutzbrille und Maske sehen alle schon ein bisschen aus wie Marsmenschen», sagt Theres Meierhofer. Sie stellt aber klar:.

«Es ist halt anders als in normalen Umständen, wenn man sich Haut an Haut berühren darf. Aber die Stimme und die Nähe des Angehörigen sind da und ein Beieinandersein ist möglich.»



Nicht alle dürfen miteinander ins Zimmer gehen, sondern nacheinander. Das sei für den Sterbenden möglicherweise sogar entlastender, vermutet die Fachfrau. Der Besuch von ein bis zwei Personen ist beim Abschied möglich, je nach Schutzkonzept und Grösse des Zimmers vielleicht auch mal zusätzlich der Enkel. Das Besuchsrecht aufs Abschiednehmen ist auf die Partner und Kinder beschränkt und allenfalls Geschwister. «Es wird auf die gelebte Nähe geachtet», räumt Theres Meierhofer ein.

Pflegenden bleibt kein Raum für den eigenen Abschied



«Eine ruhige, angenehme Atmosphäre ist sicher in dieser Situation wichtig», bestätigt Pflegefachfrau Dina Guri im Eyhuis in Lungern. Für die Pflegefachpersonen falle wegen Corona ein massiv grösserer Arbeitsaufwand an. «Insgesamt bleibt zu wenig Platz für die eigene Trauer um die Bewohner, für unseren eigenen Abschied», bedauert sie. «Man hat viel miteinander erlebt und gelacht.»

Am 2. November wurde in Lungern die erste Infektion bei einem Bewohner nachgewiesen, ein Test bei allen Bewohnern am 19. November ergab, dass sich mittlerweile zwei Drittel angesteckt hatten mit unterschiedlichen Symptomen von sehr stark bis gar keinen. Fünf Bewohner starben. Dina Guri erzählt:

«Plötzlich kommt da eine Welle und man hat funktioniert. Im Team haben wir es bewältigen können.»



Gemeinsam mit einer anderen Stockwerk-Verantwortlichen, Martina Weireter, organisierte sie den erschwerten Alltag. Der Pflegedienstleiter war selber erkrankt, beide Pflegefachfrauen bewährten sich im Krisenmanagement. «Die Überstunden haben wir nicht mehr gezählt», sagt sie. Eyhuis-Betriebsleiter Herbert Gasser beschreibt die vergangenen Wochen so:

«Es ist eine Extremsituation, die man mit den Ressourcen bewältigen muss, die man hat. Alle sind mehr gefordert, auch psychisch.»

Unterstützung fand er im täglichen Austausch mit dem Gemeindeführungsstab, durch den Einsatz Freiwilliger bei der Essensausgabe und Helfer mit Pflege-Know-how. «Das war grandios», sagt er.



Nie Hektik oder Unruhe im Schärme dank guter Teamarbeit

Überrollt wurde auch Haus II der Residenz am Schärme: Nach dem ersten positiven Testresultat vom 24. Oktober wurden insgesamt 48 Bewohner positiv getestet, 15 von ihnen überlebten Corona nicht. Ein Kränzli windet Margrit Rohrer, Hauswirtschaftsleiterin im Schärme allen Kolleginnen und Kollegen.

«Das war für mich das Schönste, zu sehen, was das Team leistet. Alle sind über sich hinausgewachsen. Nie ist Hektik oder Unruhe entstanden, selbst in der schlimmsten Zeit nicht.»

Sie rühmt die gelebte Mitarbeiter-Kultur durch die Heimleitung und deren Offenheit im täglichen Gesundheitsbulletin sowie mit der transparenten Information auf der Website. Froh ist sie auch, dass es durch die strikte Trennung der Häuser in Haus I keinen Fall gab. Wegen Corona-Erkrankungen des Pflegepersonals kam es zu Engpässen. Die Mitarbeiter von Haus I sprangen in Haus II ein.



Margrit Rohrer erkrankte selbst an Corona und braucht auch heute noch Erholungsphasen. Ausgerechnet in ihrer eigenen schweren Krankheit verlor sie ihre Gotte, die in der komplett betroffenen Demenzabteilung lebte. Rohrer konnte sie nicht mehr besuchen. Zeichen der Solidarität halfen ihr und allen anderen in dieser schweren Zeit. Sie berichtet:

«Mitarbeiter von Haus I backten für ihre Kollegen von Haus II Kuchen. Ein sehr schöner und emotionaler Moment war die gemeinsame Gedenkfeier für alle Verstorbenen vor Haus II mit Kerzen.»



Heimleiter stehen vor grossen ethischen Frage

Bleibt die Residenz am Schärme weiter ein offenes Haus oder muss es in die Isolation gehen? Diese Frage stellte sich von Anfang an für den Geschäftsführenden Direktor Roman Wüst. «Unsere Haltung ist, dass man die Menschen nicht einsperren kann», erklärt er. Immer wieder hätten ihm gegenüber Bewohner geäussert:

«Mach ja nicht zu, dann müssen wir gar nicht mehr leben.»

Eyhuis-Betriebsleiter Herbert Gasser nennt die Entscheidungen, die er und seine Kollegen auf gleicher Ebene treffen müssen «einen Balanceakt zwischen Sicherheit und Schutz der Bewohner und Pflegenden». Ihm habe nach der ersten Coronawelle im Frühjahr mal eine Bewohnerin gesagt: «Vermutlich bleiben wir gesund, aber wir fangen an zu spinnen.» Anklagen gebe es von keiner Seite, erklären beide Heimleiter. Offensichtlich begreifen die Angehörigen das Dilemma der Tragweite dieser Frage.

Vorsichtig können die Heimleiter in Obwalden aufatmen: «Im Moment ist man über den Berg, aber die Lage bleibt verletzlich», sagt Theres Meierhofer. In Alpnach ist eine gewisse Normalität eingetreten und Besuch unter Auflagen wieder möglich. Im Schärme gibt es aktuell keine Infektion.

Im Felsenheim ist die Lage stabil, in Lungern im Eyhuis ist noch ein Heimbewohner im Spital und eine Bewohnerin in Isolation. Keine positiv getesteten Bewohner hatten bisher Kerns, Giswil und Engelberg. Meierhofer konstatiert: «In diesen drei Betrieben herrscht aber eine gewisse Anspannung auf die Festtage hin.»