Abstimmung 28. November Die Jungen Grünliberalen geben drei Mal die Ja-Parole raus Ein klares Ja für die Pflege-Initiative und zum Covid-Gesetz. Auch die Justiz-Initiative wurde angenommen. Ausschlaggebend war die Einführung einer Amtsdauer und das Wegfallen der Parteimitgliedschaft bei Bundesrichterwahlen. 08.11.2021, 15.25 Uhr

Die Jungen Grünliberalen Nid- und Obwalden haben die Parolen zu den Eidgenössischen Abstimmungen vom 28. November gefasst. Die Jungpartei sagte an ihrer Mitgliederversammlung in Alpnach einstimmig Ja zum Covid-19-Gesetz und zur Pflege-Initiative. Der indirekte Gegenvorschlag zur Pflege-initiative fokussiere sich zu stark auf eine Ausbildungsoffensive und vernachlässige Massnahmen, um Pflegekräfte nachhaltig im Beruf zu halten, heisst es in einer Mitteilung.