Obwaldner Gemeinden legen Sozialdienste zusammen

Abstimmung Die Obwaldner Gemeinden legen ihre Sozialdienste zusammen Sämtliche sieben Gemeinden haben sich zu einem gemeinsamen Sozialdienst bekannt. 13.02.2022, 14.09 Uhr

Ein Schild hängt am Eingang zum Sozialamt. Archivbild OZ

Deutlich, mit einem Ja-Stimmen-Anteil zwischen 72 Prozent (Engelberg) und 85 Prozent (Giswil und Sarnen) sagten am Sonntag sämtliche sieben Obwaldner Gemeinden Ja zur Zusammenlegung ihrer Sozialdienste. Der Zweckverband um die sozialdienstlichen Aufgaben gemeinsam wahrzunehmen wäre bereits zustandegekommen, wenn sich mindestens fünf Gemeinden dazu bekannt hätten.

Ab dem 1. Juli 2023 kümmert sich der Zweckverband um persönliche und wirtschaftliche Hilfe, die Mandatsführung im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, das Alimentenwesen, die Pflegekinderaufsicht, die Kinderbetreuung sowie Kostengutsprachen im Zusammenhang mit Einrichtungen. Trotz eines zentralen Bürostandortes bleiben die Gemeindeverwaltungen als Kontaktpunkte bestehen. In Engelberg wird eine Aussenstelle eingerichtet.

Die Gemeinden bleiben gemeinsame Trägerinnen des Sozialdienstes. Die Delegiertenversammlung definiert die übergeordneten Rahmenbedingungen und der Vorstand konzentriert sich auf die politisch-strategischen Aufgaben, die Geschäftsleitung auf die operative Führung.

Für den Betrieb des neuen Sozialdienstes wird von jährlichen Betriebskosten im Umfang von 2,84 Millionen Franken ausgegangen. Diese werden im Verhältnis Bevölkerungszahl unter den Gemeinden aufgeteilt. Die Kosten der einzelnen Fälle, wie zum Beispiel die Auszahlung von wirtschaftlicher Hilfe, werden aber auch in Zukunft der Gemeinde verrechnet, in welcher die unterstützte Person ihren Wohnsitz hat.

Gemeinsamer Sozialdienst wird seit Jahren angestrebt

Seit 2016 treiben viele Beteiligte das Projekt eines gemeinsamen Sozialdienstes für Obwalden voran. Bislang haben sich die Gemeinderäte der Obwaldner Gemeinden für dessen Schaffung ausgesprochen und ein entsprechendes Betriebskonzept genehmigt.

«Das aktuelle System mit sieben eigenständigen Sozialdiensten gelangt immer mehr an seine Grenzen», argumentierte Regula Gerig, Vertreterin der Konferenz der Sozialvorstehenden an einer Pressekonferenz im März vergangenen Jahres. Neben der demografischen Entwicklung hätten sich auch die Familiensysteme verändert. Kinder wohnten häufig nicht mehr in der Nähe ihrer Eltern, Leistungsdruck in der Schule und am Arbeitsplatz brächten Menschen in schwierige Situationen. Jede Gemeinde sei mit zahlreichen Aufgaben wie Beistandschaften, Einkommensverwaltungen, Sozialhilfe oder Pflegekindern konfrontiert.

Durch die Zusammenlegung würde der neue Sozialdienst eine Grösse erreichen, die Schwankungen in der Anzahl der zu bearbeitenden Dossiers in jedem Bereich auffangen soll. Weiterhin soll jede einzelne Gemeinde für Jugend- und Altersarbeit und Integrationsförderung zuständig bleiben.