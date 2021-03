Abstimmung Kerns kann einen neuen Werk- und Entsorgungshof planen Die Kernser genehmigen den Planungskredit über 310'000 Franken. Im September geht's dann voraussichtlich um den eigentlichen Baukredit für die Erneuerung des Werk- und Entsorgungshofes. Matthias Piazza 07.03.2021, 12.56 Uhr

Der Entsorgungshof kann ausgebaut und optimiert werden. Bild: PD (30. Oktober 2020)

Wer sich an den engen Platzverhältnissen beim Entsorgungshof unterhalb des Kernser Gemeindehauses stört, darf sich freuen. Die Kernser haben am Sonntag mit 79 Prozent (1809 Ja- zu 479 Nein-Stimmen) einen Kredit von 310'000 Franken genehmigt. Dies bei einer Stimmbeteiligung von rund 52 Prozent. Damit kann sich der Gemeinderat an die Planung für die Vergrösserung und Modernisierung des Entsorgungshofes machen.