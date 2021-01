Abstimmung Lungerer erteilen grünes Licht für Hochwasserschutz Mit einem Schutzdamm soll künftig ein Ausbruch der Laui im Bereich Obsee-Dörfli zu verhindert werden. Auch die beiden Brücken Boden und Gehren können ersetzt werden. Die Lungerer stimmten dem Kredit über eine halbe Million Franken deutlich zu. Matthias Piazza 17.01.2021, 13.35 Uhr

Die bestehende Gehrenbrücke (Bild) wird durch eine neue breitere Brücke mit höherer Abflusskapazität ersetzt. Bild: Robert Hess (Lungern, 7. Januar 2021)

Nachdem die Einwohnergemeinde bereits 1988 und 2016 Beiträge an die Kosten der Sicherung der Laui bewilligt hatte, leistet sie nun einen weiteren Beitrag von 15 Prozent, höchstens aber 352'500 Franken, an die subventionsberechtigten Kosten. Dies haben die Lungerer am Sonntag coronabedingt an der Urne mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 81,6 Prozent (515 Ja zu 116 Nein) entschieden.