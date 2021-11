Abstimmung Obwalden nimmt Nachtrag zum Gesundheitsgesetz an Das Obwaldner Gesundheitsgesetz wird an das Bundesrecht angepasst. Dies hat das Obwaldner Stimmvolk an der Urne entschieden. Manuel Kaufmann 28.11.2021, 14.49 Uhr

Durch den Nachtrag zum Gesundheitsgesetz soll die Obwaldner Regierung öffentliche Impfungen durchführen lassen können. Bild: Chris Iseli / AGR

Das kantonale Gesundheitsgesetz wird in Obwalden auf den neusten Stand gebracht und an das übergeordnete Bundesrecht angepasst. 59,3 Prozent der Obwaldner Stimmberechtigten nahmen den Nachtrag und somit die Empfehlungen von Parlament und Regierung an. (11'004 Ja zu 7553 Nein) Die Stimmbeteiligung lag bei 72,1 Prozent. Der Obwaldner Kantonsrat hatte am 25. Juni den Nachtrag zum Gesundheitsgesetz angenommen und dabei Anpassungen an das Bundesgesetz gemacht. Der Obwaldner Verein «Miär stand zämä» hatte darauf hin das Referendum ergriffen.