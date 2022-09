CVP Obwalden fasst Parolen für nationale und kantonale Abstimmung

Abstimmungen Die CVP Obwalden – Die Mitte ist sich bei ihrer Parolenfassung einig Die Mitglieder der Kantonalpartei haben sich an ihrer Parteiversammlung mit den nationalen und kantonalen Vorlagen befasst. Dabei gab es kaum Opposition zu den Empfehlungen von Bund und Kanton. Primus Camenzind 01.09.2022, 17.52 Uhr

Lilian Gasser, Co-Präsidentin der CVP Obwalden – Die Mitte, befragt die neue Regierungsrätin Cornelia Kaufmann-Hurschler (links) und den amtierenden Landammann Christoph Amstad zu ihren Erfahrungen seit ihrem Amtsantritt am 1. Juli 2022. Bild: Primus Camenzind (Sarnen, 31. August 2022)

In der ersten Etage des Hotels Metzgern in Sarnen wurde am Mittwoch politisiert: Bruno Ettlin hat die Mitglieder der CVP Obwalden – Die Mitte zur Parolenfassung für die vier nationalen Vorlagen und eine kantonale Vorlage eingeladen. Anwesend waren rund 60 Mitglieder – unter ihnen Ständerat Erich Ettlin, Landammann Christoph Amstad und die «frischgebackene» Regierungsrätin Cornelia Kaufmann-Hurschler. Die Parolen-Abstimmungen erfolgten erstmals mit einem QR-Code.