Abstimmungen FDP Obwalden stellt Parteileitung um und fasst Parolen Carola Weiss, Sarnen, ist die neue Präsidentin der FDP Obwalden. Am Parteitag haben die Mitglieder die Abstimmungsempfehlungen zu den eidgenössischen Vorlagen und der kantonalen Vorlage gefasst, über die am 25. September abgestimmt wird. Robert Hess 01.09.2022, 17.16 Uhr

Die Geschäftsleitung der FDP Obwalden hat ihre Mitglieder am Mittwochabend in die Räume der Herzog Marinecenter AG in Alpnachstad eingeladen. Sie setzte damit die Tradition fort, den Parteimitgliedern erfolgreiche Obwaldner Gewerbebetriebe vorzustellen.

Die neue Führung der FDP Obwalden: Vizepräsident Marius Küchler und Präsidentin Carola Weiss, neben Thierry Burkart, Präsident FDP Schweiz (von links). Bild: Robert Hess (Alpnach, 31. August 2022)

In einem ersten Traktandum setzen die 68 anwesenden Stimmberechtigten die Neuorganisation der Parteileitung um. Wie bereits früher angekündigt (wir berichteten), wird das Amt des Co-Präsidiums vom Fraktionschef getrennt. Damit wird der amtierende Fraktionschef Roland Kurz entlastet.

Mit 68 Stimmen wählten die Anwesenden den 31-jährigen Kernser Marius Küchler, Leiter Wertschriften- und Devisenhandel bei der Nidwaldner Kantonalbank, als Mitglied der Geschäftsleitung und als Vizepräsident. Einstimmig wurde die bisherige Co-Präsidentin Carola Weiss, Ökonomin und Unternehmensberaterin, Sarnen, zur Parteipräsidentin gewählt. «In der Schweiz hat mich vor allem die direkte Demokratie beeindruckt», sagte die gebürtige Voralbergerin am Parteitag.

Hess und Sigrist kreuzten die Klingen

Von den Abstimmungsvorlagen war vor allem der Objektkredit von 20,5 Millionen Franken für die Sanierung und Erweiterung der Psychiatrie Sarnen umstritten. Baudirektor Josef Hess vertrat den Antrag der Regierung und des Kantonsrates, gegen den aus der SVP das Referendum ergriffen worden war. Für einen Neubau statt der Sanierung des bestehenden denkmalgeschützten Gebäudes kämpfte am Podium SVP-Urgestein Albert Sigrist. Er vertrat den angemeldeten Referenten SVP-Kantonsrat Gregor Rohrer, der an die Schwingkönigsfeier «musste».

Nach der Parolenfassung geht die Diskussion zwischen Baudirektor Josef Hess (links, parteilos) und SVP-Urgestein Albert Sigrist zum Thema Sanierung und Erweiterung der bestehenden Psychiatrie Sarnen oder einem Neubau weiter. Bild: Robert Hess (Alpnach, 31. August 2022)

Baudirektor Josef Hess führte insbesondere die grosse zeitliche Verzögerung an, zu der das Projekt Neubau führen würde, weil das bestehende Gebäude zuerst aus dem Denkmalschutz entlassen würden müsste. Für alt Kantonsrat Albert Sigrist wäre das aber kein Problem, «denn schon mancher Denkanstoss hat ein Denkmal umgestossen».

Mit 47 Ja gegen 8 Nein und bei 10 Enthaltungen beschloss der Parteitag schliesslich die Ja-Parole und somit das Ja zum Antrag von Regierung und Parlament.

Ja zu AHV- und Verrechnungssteuer-Vorlagen

Bei den beiden AHV-Vorlagen mit der Erhöhung des Rentenalters für Frauen von 64 auf 65 Jahre stand SP-Kantonsrätin Annemarie Schnider gegen das «Schwergewicht» FDP-Präsident Thierry Burkart auf verlorenem Posten. Mit klarem Mehr wurden die Ja-Parolen beschlossen. Einstimmig beschloss der Parteitag ferner die Ja-Parole zum von FDP-Kantonsrat Martin Mahler vorgestellten Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer.

Schliesslich fasste der Parteitag ebenfalls einstimmig die Nein-Parole zur Massentierhaltungsinitiative. «Wird die Initiative angenommen, wird das Fleisch in der Schweiz zum Luxusgut», warnte FDP-Kantonsrat Martin Hug.

Volksnaher FDP-Präsident

Vor dem offiziellen Teil des Parteitages hatte Ivo Herzog die Herzog Marinecenter AG vorgestellt. Er ist zusammen mit seinem Bruder Leander seit 2008 in der 6. Generation Geschäftsführer der Firma. Liberale Gedanken seien stets über dem 1856 in Luzern gegründeten Unternehmen gestanden, erläuterte Herzog. Im Bestreben nach Freiheit, Selbstständigkeit und Sicherheit gehörten die Mitglieder der Familie Herzog heute der FDP oder SVP an.

Vor Beginn des Hauptprogramms hatten die rund 90 anwesenden Parteimitglieder und Gäste eine weitere «positive Vorstellung» erlebt: Ständerat Thierry Burkart, Parteipräsident der FDP, begrüsste alle Anwesenden einzeln mit Händedruck und den Worten: «Ich bin der Thierry.»