ARA Sarneraatal wird erneuert

Mit dem Abwasser gelangen trotz gutem Ausbaustandard der Abwasserreinigung noch schädliche Spurenstoffe in die Gewässer. Zu diesen Mikroverunreinigungen, die in sehr tiefen Konzentrationen von Milliardstel- bis Millionstel-Gramm pro Liter in den Gewässern vorkommen, gehören beispielsweise Medikamentenrückstände, Biozide, Pflanzenschutzmittel, Hormone oder Schwermetalle. Sie können Wasserlebewesen oder Trinkwasserressourcen gefährden. In einem Bericht von 2017 nannte der Bundesrat als Hauptquellen mit je 40 Prozent die Kläranlagen und die Landwirtschaft. Etwa 20 Prozent wurden Industrie und Gewerbe zugeordnet. Bundesrat und Parlament haben mittlerweile Massnahmen gegen Mikroverunreinigungen beschlossen. Grössere Abwasserreinigungsanlagen (ARA) sollen mit einer zusätzlichen Reinigungsstufe ausgerüstet werden, welche mindestens 80 Prozent der Mikroverunreinigungen aus dem Abwasser entfernt. Als Grundlage dafür trat Anfang 2016 eine Änderung der Gewässerschutzverordnung in Kraft. Dazu gehört auch ein Fonds zur Subventionierung. Dafür zieht der Bund pro angeschlossenen Einwohner einen Beitrag von jährlich 9 Franken ein und subventioniert damit bis 2035 den Bau der neuen Reinigungsstufen bei den ARAs, die dazu verpflichtet worden sind.