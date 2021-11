Interview Wahl-Obwaldner und Vater der Justiz-Initiative Adrian Gasser: «Dass alle Parteien dagegen sind, bestärkt mich in der Haltung, dass sie Machtverlust befürchten» Am 28. November kommt die Justiz-Initiative an die Urne. Der geistige Vater dahinter ist Adrian Gasser, der sich in Sarnen niedergelassen hat. Er erklärt im Interview, weshalb es von der Idee bis zur Volksinitiative 25 Jahre gedauert hat. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 18.11.2021, 05.00 Uhr

Adrian Gasser freut sich, dass seine Initiative endlich zur Abstimmung kommt. Bild: Florian Pfister (Stans, 17. November 2021)

Heute werden Bundesrichterinnen und Bundesrichter vom Parlament für jeweils sechs Jahre gewählt. Ein Missstand, findet Adrian Gasser. Der 78-jährige Wahl-Sarner lancierte die Justiz-Initiative. Das Ziel: Die Parteizugehörigkeit soll keine Rolle mehr spielen, Richter sollen per qualifiziertes Losverfahren bestimmt werden. Im Interview erklärt er, warum ihm dies schon fast sein ganzes Leben eine Herzensangelegenheit ist und wie er zum Wahl-Obwaldner wurde.

Der Abstimmungstermin rückt näher. Steigt die Nervosität?

Adrian Gasser: Ich nehme es gelassen. Ich spreche auch nicht von einem Abstimmungskampf, sondern von einem Anliegen, das ich nun endlich an die Urne zur Abstimmung gebracht habe.

Schlägt sich der näher rückende Abstimmungstermin auch in Ihrem Terminkalender nieder?

Vor diesem Gespräch gab ich heute schon zwei Interviews. In der ganzen Schweiz referierte ich an Anlässen zum Thema, kürzlich auch in Hergiswil und Sarnen. Selbst im welschen Radio und Fernsehen konnte ich die Anliegen der Initiative erläutern. Aber den Aufwand nehme ich gerne auf mich. Wenn man etwas macht, muss man es recht machen.

Nach Ihren Schätzungen wendeten Sie bisher weit mehr als eine Million Franken für die Initiative auf. Warum ist Ihnen das Anliegen eine solche Herzensangelegenheit?

Heute werden Bundesrichterinnen und Bundesrichter rein formell durch die Vereinigte Bundesversammlung gewählt. Damit sie Chancen haben, gewählt zu werden, müssen sie einer Partei angehören. Die Richter sind so nicht unabhängig, entscheiden im vorauseilenden Gehorsam im Sinne ihrer Partei. Damit ist die Gewaltenteilung nicht mehr gegeben. Werden Richter mittels qualifizierten Losverfahrens gewählt, müssen sie keiner Partei angehören und sind damit unabhängig. Auch parteilose, hervorragende Juristinnen und Juristen können somit ans Bundesgericht kommen. Seit ich 14 Jahre alt bin, verfolge ich alles, was auf der Justizebene passiert. Schon als junger Mann nahm ich mir vor, eine solche Initiative einzureichen, wenn ich das Geld habe. Die Initiative formulierte ich schon in den 1990er-Jahren. Rund 25 Jahre später hatte ich das Geld, um mir die Initiative leisten zu können. 2017 starteten die Initianten mit dem Sammeln der Unterschriften.

Adrian Gasser: «Beim jetzigen System spricht die Wissenschaft auch von einer institutionellen Korruption. Das muss beendet werden.» Bild: Florian Pfister (Stans, 17. November 2021)

Sie argumentieren, dass mit dem qualifizierten Losverfahren unabhängige Richter gewählt werden. Aber die Kommission, die Kandidaten fürs Losverfahren nominiert, ist ja auch nicht unabhängig.

Wie im Initiativtext festgehalten, streben wir eine Fachkommission an, die in ihrer Tätigkeit von Behörden und politischen Organisationen unabhängig ist. Eine Kommission, die bestimmt, wer für das Richteramt fachlich und persönlich geeignet ist und aufgrund dieser Prüfung die bestqualifizierten alsdann dem Losverfahren unterwirft, beendet die Vetterliwirtschaft, die Verbandelung zwischen Parteien, Behörden und Richtern. Alles Weltliche kommt vom Menschen und geht zum Menschen, sodass kein System absolut perfekt ist. Aber das vorgeschlagene qualifizierte Losverfahren über den Weg einer unabhängigen Fachkommission ist der gerechteste. Beim jetzigen System spricht die Wissenschaft auch von einer institutionellen Korruption. Das muss beendet werden.

Wie schätzen Sie die Chancen der Initiative ein? Bundesrat und Parlament empfehlen ein Nein.

Die Chancen sind intakt. Dass alle Parteien dagegen sind, bestärkt mich in der Haltung, dass sie Machtverlust befürchten, was ja gerade für die Initiative spricht. Und niemand will gerne Macht abgeben. Die Wissenschaft spricht sich weitgehend für die Initiative aus.

Sie sind nun 78-jährig. Schliessen Sie bei einem Nein mit diesem Kapitel ab?

Diese Frage stelle ich mir zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht.

Zug, Basel, Sirnach, Paris, Brüssel: Sie haben schon an vielen Orten gewohnt und gearbeitet. Was verschlug Sie nach Sarnen, wo Sie seit ein paar Jahren wohnen?

An Obwalden schätze ich die Mentalität, das Bäuerliche, die schöne Landschaft und die Ruhe. Ich wohne in Wilen neben sehr netten Nachbarn. Das waren für mich alles Gründe, warum ich vor ein paar Jahren nach Obwalden zog. Zudem stimmt es auch steuerlich. Wegen der Steuern könnte man an vielen Orten wohnen. Doch diese Wohnorte wären mir zu überheblich. Aus demselben Grund gehe ich nie an die Côte d’Azur in die Ferien.

Der ausgebildete Wirtschaftsprüfer Adrian Gasser (78) ist Unternehmer und besitzt unter anderem Immobilien, Hotels und Maschinenfabriken. Der Inhaber der Lorze-Gruppe ist in Basel aufgewachsen.